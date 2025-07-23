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В России появится кроссовер-трансформер Deepal E07

Гибрид пикапа и купе-кроссовера Deepal E07 появится в РФ в декабре
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Changan

Автомобиль Deepal E07 появится на российском рынке в декабре 2025 года, сообщает портал «Авто.ру».

Автомобиль представляет собой гибрид двух автомобилей. В обычном виде E07 имеет вид купе-кроссовера. Но привычной двери багажника тут нет, вместо нее откидной борт, как у автомобилей УАЗ. Крышу можно сдвинуть вперед, тогда машина примет вид пикапа. Его грузоподъемность составляет 300 кг.

Длина E07 составляет 5045 мм, а размер колесной базы — 3120 мм. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора. Также есть версия с одним электродвигателем мощностью 338 л.с. и модификация 4WD с отдачей 590 л.с. Какую из них предложат в России, станет известно ближе к запуску.

В Китае модель стоит от 199,9 тыс. до 319,9 тыс. юаней (2,18–3,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи автомобилей Tenet.

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