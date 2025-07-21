«КамАЗ» с вахтовиками упал с обрыва в Якутии: что известно

Момент падения с обрыва автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео

В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с обрыва. Погибли 13 человек, 20 пострадали. Трагедия произошла на территории Денисовского ГОКа. «КамАЗ» с пассажирским кузовом перевозил работников шахты «Восточная Денисовская». О том, что известно об аварии, — в материале «Газеты.Ru».

ДТП с вахтовым автобусом произошло в ночь на понедельник, около 3:20 по местному времени (21:20 в воскресенье по московскому) в Нерюнгринском районе. Пассажирский «НефАЗ» на шасси «КамАЗа» упал с обрыва в глубокий овраг на территории горнообогатительного комбината (ГОК) «Денисовский».

«Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки «КамАЗ» при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. По данным оперативных служб есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Якутии.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, что вахтовый автобус лежит в глубоком овраге вверх колесами. У него сильно смята кабина и пассажирский кузов.

Данные о числе погибших и пострадавших в ДТП разнятся. Изначально пресс-служба МВД Якутии сообщила, что в автобусе, упавшем с 25-метрового обрыва, ехали 36 человек, 14 из которых погибли.

«В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В момент аварии вахтовый автобус перевозил 33 человека, 13 из них погибли, уточнили позднее в республиканском МЧС.

По данным SakhaDay, в ДТП в Нерюнгри погибли:

Долотов Сергей Александрович, 09.06.1975 г.р, горный мастер;

Троегубов Михаил Николаевич, 29.06.2001 г.р.;

Мамадумаров Уткиржон Махамадалиевич, 29.07.1981 г.р.;

Журило Александр Сергеевич, 27.05.1980 г.р.;

Каныбек Улуу Кадырбек, 07.09.1991 г.р, проходчик;

Левчук Андрей Анатольевич, 11.07.1981 г.р.;

Кузьминич Сергей Иванович, 18.08.1984 г.р, проходчик;

Эминжанов Абдурахмон, 09.05.2000 г.р.;

Панченко Евгений Анатольевич, 16.02.1991 г.р, горный мастер;

Афанасьев Федор Николаевич, 16.08.1977 г.р.;

Мельник Игорь Романович, 10.11.1990 г.р.;

Найденко Сергей Николаевич, 19.08.1972 г.р, водитель;

«К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых 10 госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и 10 человек на амбулаторном лечении», — сообщили в МЧС.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, а также представители прокуратуры. Ведется расследование.

СК России по Республике Саха (Якутия) завел уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано на сайте ведомства. По версии следствия, 52-летний водитель при перевозке рабочих не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Упал с обрыва ночью

В Интернете появилась видеозапись с моментом падения автобуса с вахтовиками. На кадрах, которые приводит паблик «Авто 14» в соцсети «ВКонтакте», видно, что

автобус двигался по дороге в темное время суток.

Затем он приближается к краю проезжей части и заваливается набок. На фото, опубликованных оперативными службами, видно, что край проезжей части был огражден низким металлическим отбойником. При ДТП полноприводный «КамАЗ» смял его.

За рулем вахтового автобуса находился 52-летний Сергей Н., за последний год Госавтоинспекция шесть раз штрафовала его за нарушение правил дорожного движения, уточняет Telegram-канал SHOT. По данным СК, водителю 52 года, и при перевозке рабочих не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В Минздраве Якутии уточнили, что с места происшествия в Нерюнгринскую районную больницу доставили 20 человек.

«На данный момент госпитализировано 10 человек, из них состояние 2 пациентов оценивается как тяжелое, 8 пациентов находятся в средней степени тяжести. Еще 9 пострадавших осмотрены амбулаторно», — говорится в сообщении регионального минздрава по состоянию на 2:50 мск.

У рабочих, которым не потребовалась госпитализация, диагностированы ушибы и ссадины, один человек получил перелом лодыжки, еще один — скончался от полученных травм. В Нерюнгри вылетела бригада центра медицины катастроф из Якутска.

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с правительством и администрацией республики, начав его минутой молчания по погибшим в ДТП на ГОК «Денисовский» в Нерюнгри. Он поручил обеспечить помощь раненым и сообщил, что вылетит на место аварии на ГОК «Денисовский».

«На месте работает команда Республиканского центра медицины катастроф, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Вечером вылетаю в Нерюнгринский район, чтобы на месте провести совещание и решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших», — заявил Николаев.

Объявлен траур

Из-за ДТП с массовой гибелью людей в Нерюнгринском районе Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации и траур, сообщается в Telegram-канале администрации района.

«В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК «Денисовский» 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги», — отмечается в сообщении.

Что добывают на «Денисовском»

Денисовский ГОК, на территории которого произошла авария, входит в состав угледобывающей компании «Колмар». Он отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения (центральная и восточная части), говорится на сайте компании.