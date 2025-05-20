Задушили: Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских автомобилей

Россия утратила статус крупнейшего внешнего рынка для автомобилей из Китая. Кроме того, страна оказалась и вне пяти мировых лидеров по импорту машин из КНР. Завозить новые китайские авто на отечественный рынок стало невыгодно, говорят эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За январь-апрель экспорт китайских легковых автомобилей в Россию упал почти в два раза, а грузовиков — сразу в пять раз , следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Таким образом, объем поставок китайских «легковушек» в Россию с января по апрель оценивается почти в $1,9 млрд (-47,2%), в апреле – $507,1 млн (-16,2% в сравнении с мартом 2025-го), подсчитал «Интерфакс» со ссылкой на официальные данные китайского таможенного регулятора.

Поставки грузовиков за четыре месяца 2025 года обвалились в пять раз (-79,7%), до $146,5 млн.

За указанный период рост показал только экспорт деталей для автотранспорта, он вырос на 4,4% (до $753,8 млн). В итоге Россия опустилась на шестую строчку в мире в числе крупнейших импортеров автомобильной техники из Китая.

Кто впереди

Теперь статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей получила Бразилия. Она нарастила закупки в полтора раза — до $597,7 млн. На втором и третьем местах расположились Бельгия ($564 млн) и Мексика ($561 млн).

Также, согласно данным китайской таможни, экспорт китайских машин в Соединенные Штаты просел на треть — до $116,6 млн, в результате США опустились на 22-е место в рейтинге импортеров авто из КНР.

Заградительные барьеры

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», поставки китайских автомобилей в Россию упали во многом из-за утилизационного сбора.

«Утильсбор значительно увеличился дважды в течение короткого периода времени. Это повышение существенно повлияло на стоимость автомобилей китайского производства, делая их менее привлекательными для потребителей», — заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Слова эксперта подтверждаются и в пояснительной записке к проекту поправок к федеральному бюджету на текущий год: прогноз бюджетных доходов от утильсбора в этом году будет ниже на 450 млрд рублей (1,56 трлн рублей), сообщает«Интерфакс» со ссылкой на документ. Тенденция объясняется «снижением прогнозируемых объемов ввоза транспортных средств на фоне действия повышенных ставок сбора и ряда других платежей».

Российский рынок оказался перенасыщенным автомобилями китайского производства, отмечает Житнухин из Fresh. Он напомнил, что склады дилеров были заполнены непроданными машинами прошлого года выпуска – более 400 тыс. автомобилей , которые будут продаваться до конца мая включительно. Это привело к снижению спроса и импорту автомобилей, произведенных в текущем году.

close Продажа китайских автомобилей Geely в автосалоне в Москве Евгений Одиноков/РИА Новости

«Некоторые российские покупатели ожидают возвращения ушедших брендов и потому откладывают покупку. Низкий курс доллара также привел к росту спроса на европейские, корейские и японские авто, ввозимые в страну по параллельному импорту», — поясняет эксперт.

Он добавил, что высокая ключевая ставка привела к увеличению стоимости кредитов и повышению инфляции, что также негативно сказалось на покупательной способности населения.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что снижение поставок китайских авто связано с общим спадом продаж на отечественном рынке.

«За первые четыре месяца российский рынок просел на 27%. Упал объем продаж. На других рынках такого падения, как у нас, не наблюдается», — заметил эксперт.

Что дальше

По прогнозам «Автостата», в России за 2025 год будет продано 1,38 млн новых легковых машин, что на 12% меньше, чем в прошлом. Пессимистичный прогноз предполагает падение рынка сразу на 20%, то есть до 1,25 млн машин.

Негативными факторами для российского рынка новых машин «Автостат» также называет высокие цены и ожидаемое дальнейшее подорожание машин из-за роста утилизационного сбора, снижения доступности кредитов и высокую инфляцию.

В «Рольфе» ожидают, что год закроется еще большим обвалом авторынка из-за «затягивания гаек».

«Я не верю, что результат 2025 года перевалит за 1,1 млн новых автомобилей. Даже оптимистичный сценарий, по моему мнению, — не более 1,15 млн. А пессимистичный вариант — 1 млн штук. И ни один из этих сценариев я бы не исключал. Таким образом, падение год к году может составить более 30%», — поделился прогнозом Иванов.