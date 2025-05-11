«Розовым мехом наружу»: автомобили Lepas и iCar будут продавать в России

Крупнейший российский автодилер «Рольф» объявил, что новые китайские бренды Lepas и iCar скоро появятся на отечественном рынке. Обе марки связаны с автоконцерном Chery и выпускают модели с необычным дизайном. Что они представят в России и нужны ли россиянам новые бренды из КНР — в материале «Газеты.Ru».

Продукция автокомпаний Lepas и iCar, входящих в концерн Chery, вскоре может появиться на российском рынке.

«Скорее всего, продажи начнутся в начале 2026 года . К этому времени должны уже быть улажены все необходимые процедуры, связанные со стартом продаж», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

О запуске очередного премиального бренда — Lepas — концерн Chery объявил в конце апреля этого года.

«Презентация первой модели — кроссовера L8 — состоялась в день схода серийного автомобиля с конвейера завода в городе Уху (провинция Аньхой, Китай). Название бренда образовано от слов Leap и Passion, отражая стремление к сочетанию динамики и эмоциональности», — сообщила пресс-служба Chery.

Бренд хотят представить в различных сегментах — от семейных кроссоверов до моделей с выраженным индивидуальным позиционированием.

close Lepas L8 Chery/Caricarz

Первая модель Lepas, кроссовер под индексом 8, построена для внутреннего рынка Китая на базе кроссовера Chery Tiggo 8 Plus, но отличается от него дизайном. В частности, для новинки предусмотрена оригинальная решетка радиатора и другие экстерьерные особенности.

По габаритам (4670х1920х1679 мм) и колесной базе (2710 мм) кроссовер относится к конкурентам Geely Monjaro и Haval Dargo.

iCar

Компания iCar, в свою очередь, была основана Chery в апреле 2023 года. Марка специализируется на производстве электромобилей. К примеру, на Шанхайском автосалоне в апреле 2025-го она показала кроссовер V23, рассчитанный на молодежную аудиторию.

Кузов одного из представленных на стенде автомобилей даже был отделан снаружи розовым мехом.

Длина компактного паркетника составляет 4220 мм, а колесная база — 2735 мм. Машина обладает высокой геометрической проходимостью, позволяющей преодолевать бордюры и передвигаться по проселочным дорогам.

iCar V23 доступен в заднеприводном и полноприводном варианте, с одним или двумя электромоторами (мощность — 136 и 211 л.с. соответственно). Запас хода — от 301 км до 501 км в зависимости от версии. В дальнейшем машину планируется выпустить с кузовами пикап и кабриолет.

close iCar V23 iCar

«Вероятность успешного запуска Lepas и iCar высока, поскольку российские покупатели активно приобретают китайские автомобили. Среди интересных моделей можно отметить Lepas L8, L6 и L4. Все они базируются на платформе T1X, которая хорошо знакома по моделям семейства Chery Tiggo», — заявил «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он добавил, что средние цены на автомобили Lepas и iCar в России будут зависеть от разных факторов, но на начальном этапе возможен демпинг для привлечения целевой аудитории: базовые версии компактных кроссоверов будут стоить от 1 млн рублей, а полностью укомплектованные версии внедорожников могут достигать отметки в 2 млн рублей.

В «Рольфе» тем временем спрогнозировали более высокие ценники для новинок.

«Lepas — это около 2,5 млн рублей, а стоимость автомобилей iCar – около 3,5 млн рублей» , — спрогнозировал Николай Иванов.

Их никто не знает

Марки Lepas и iCar нишевые, поэтому речи про объемные продажи не идет, считает Иванов. По его словам, «Рольф» даже не решил для себя однозначно, будет ли он брать их на реализацию.

По мнению Евгения Житнухина из Fresh, в России новые марки холдинга Chery столкнутся с целым рядом трудностей. Так, процесс сертификации моделей займет много времени и потребует значительных финансовых вложений. Также возможны сложности с транспортировкой запчастей и комплектующих из Китая в Россию, а недостаточная узнаваемость брендов среди российских покупателей повлечет за собой необходимость высоких затрат на их продвижение.

Автоэксперт Сергей Цыганов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что российский рынок сейчас не нуждается в новых китайских брендах, однако Lepas и Icar все равно смогут заработать.

«Новые китайские бренды нашему авторынку не нужны. Однако упомянутые марки смогут заработать на молодежных рынках. Сегодня покупатели младше 25 лет стали выбирать автомобили как бытовую технику. А всякий новый бренд за счет свежести всегда привлекает какую-то новую публику. Даже в случае, если эта машина старая, но с другим названием», — считает он.