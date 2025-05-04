SsangYong снова в России: первое знакомство с «новыми-старыми» машинами

Четыре автомобиля корейского бренда KGM (бывший SsangYong) вышли на российский рынок. О том, что представляют собой кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton, — в материале «Газеты.Ru».

Автомобили южнокорейcкого бренда SsangYong широко известны в России: с 2004 года дистрибьютором этой марки в нашей стране была компания Sollers, которая впоследствии наладила на заводе в Татарстане выпуск рамных внедорожников Kyron и Rexton.

С тех пор SsangYong прошел процедуру банкротства: с 2023 года компания переименовалась в KG Mobility (KGM), чтобы стереть память о неудаче в прошлом. Впрочем, за это время в России сложилась устойчивая аудитория, которая ценила модели SsangYong за внедорожный потенциал автомобилей при доступной цене.

С 2025 года продукцию KGM в Россию поставляет компания «Рэкс Моторс»,

модельная линейка на нашем рынке составляет три кроссовера и один внедорожник.

Rexton

Нынешнее поколение рамного внедорожника Rexton выпускается с 2017 года, а в 2020-м появилась его рестайлинговая версия. На российский рынок KGM Rexton вышел с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 225 л.с., который агрегатируется с шестиступенчатым «автоматом» японской марки Aisin. Нельзя назвать комбинацию силового агрегата молодой, но это проверенная и довольно надежная связка.

close Rexton KGM

Флагман модельного ряда KGM снабжен полным приводом с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Собственно Rexton 2017-го и чуть более поздних годов и сейчас можно встретить на классифайдах,

по конструкции этот автомобиль близок к ним.

Выбор цветов скромный: белый, черный и пара оттенков серого. В зависимости от комплектации ему полагаются колесные диски посадочным диаметром 18 или 20 дюймов.

Внутри довольно просторно, посадка удобная, хотя H-точка — положение водителя, — очевидно, рассчитана под людей среднего или ниже среднего роста.

close Интерьер Rexton KGM

Среди оснащения — медиасистема с подключением смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Экран мультимедиа отдельным планшетом возвышается на консоли. Благо, управление климатом осталось на клавишах, правда, они сенсорные и не с первого раза дают верный отклик.

Есть также подогрев и вентиляция передних кресел, электропривод двери багажника. Комплектаций всего две:

за 6,8 млн рублей и 7,2 млн рублей.

Старшая, помимо 20-дюймовых дисков, отличается от базовой кожаной обивкой кресел, набором систем помощи водителю, солнцезащитными шторками на задних дверях и камерами кругового обзора.

Его конкурент Tank 500, цена которого начинается на отметке в 6,8 млн рублей, выглядит более технологичным на фоне корейской машины, но и максимальная цена у пятисотки финиширует на отметке в 8,5 млн рублей.

Tivoli

Компактный кроссовер Tivoli выпускается с 2015 года и с тех пор прошел три рестайлинга. Его первоначальная версия под маркой SsangYong уже продавалась в России до 2018 года. Актуальная версия отличается улучшенной аэродинамикой и алюминиевыми вставками на переднем бампере.

По посадке и по месту в салоне — это типичная легковушка,

тем более, что привод у кроссовера только передний, а дорожный просвет — всего лишь 178 мм, как у Peugeot 408 или Lada Vesta. Сзади в Tivoli будет просторно только для двух человек — третий здесь откровенно лишний.

Под капотом — турбомотор 1.5 на 163 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой АКП. Он неплохо тянет этот компактный автомобиль, но шум мотора и ветра настойчиво передаются внутрь. Подвеска Tivoli не для грунтовок, хотя на асфальте неплохо держит траекторию.

close Tivolli KGM

В максимальной комплектации Tivoli оснащен семью системами помощи водителю, включая функции защиты от опрокидывания, системой помощи при экстренном торможении, а также при подъеме и спуске. Предусмотрено пять цветов кузова и два цвета для интерьера — черный и серый. При этом обивка кресел может быть как тканевой, так и кожаной.

close Интерьер Tivolli KGM

По габаритам Tivoli сопоставим с Chery Tiggo 4: у корейского и китайского кроссоверов на 1 см различается размер колесной базы, при этом Tiggo 4 на 65 мм длиннее Tivoli.

Цена базовой версии Tivoli в России — 3,6 млн рублей, что на 1,3 млн рублей дороже, чем просят за Tiggo 4.

Фактически он сопоставим по цене с более просторным кроссовером Geely Atlas нового поколения с 200-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом». А за 4,2 млн рублей, которые просят за Tivoli в максимальной комплектации, можно приобрести полноприводный Geely Atlas с 8-ступенчатым «автоматом» в максимальной комплектации.

Korando

Кроссовер Korando по габаритам укладывается аккуратно в сегмент бестселлера российского рынка Haval Jolion, а также Chery Tiggo 7 Pro и Changan Uni-S. Под капотом Korando такой же силовой агрегат, как и у Tivoli: турбомотор 1.5 на 163 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Машина с ним едет довольно динамично, неплохо согласована комбинация силового агрегата — нет рывков и существенных замедлений при резком ускорении.

close Korrando KGM

В России кроссовер продается в переднеприводном и полноприводном вариантах, причем базовой комплектации за 4 млн рублей полагается только передний привод. Полноприводный Korando в средней комплектации стоит почти на 700 тыс. рублей дороже.

close Интерьер Korrando KGM

Цена максимально оснащенного кроссовера и вовсе переваливает за 5 млн рублей.

За эти же деньги продается, например, полноценный внедорожник Tank 300.

Среди оборудования Korando боковые подушки безопасности и шторки, автоматическое переключение фар с дальнего на ближний свет, система мониторинга давления в шинах, системы удержания в полосе и контроля усталости водителя, ассистент предупреждения о столкновении. Кстати, последний срабатывает весьма эффективно и деликатно.

Torres

KGM Torres построен на той же платформе, что и Korando, и унифицирован с ним по агрегатам. Россиянам он доступен в переднеприводном и полноприводном вариантах, но комплектаций уже четыре, а не три. И эта машина выглядит наиболее современной у KGM на фоне других моделей линейки. Здесь на передней панели уже минимум физических кнопок, их заменяют два 12-дюймовых дисплея для комбинации приборов и медиасистемы.

close Torres KGM

Кроссовер очень просторный, водителю удобно сидеть, благодаря тому, что центральный тоннель здесь, словно Парящий мост в «Зарядье», обрывается, не соединяясь с консолью.

Соответственно у водителя и переднего пассажира не сжаты колени.

Цена базовой переднеприводной версии Torres — 4,8 млн рублей, это сравнимо со стоимостью полноприводного Geely Monjaro в средней комплектации Flagship — с турбомотором 2.0 мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Максимально оснащенная версия Torres предлагается за 5,95 млн рублей.

close Интерьер Torres KGM

Такой кроссовер оснащен восемью подушками безопасности и набором электронных ассистентов, включая автономную систему экстренного торможения, систему удержания в полосе и функцию автоматического переключения. Производство Torres в Южной Корее стартовало в 2022 году.