Превращается в «кирпич»: автовладельцы пожаловались на FAW Bestune T99

Владельцы кроссоверов FAW Bestune T99 в России пожаловались на невозможность завести машину из-за перегоревшей подсветки салона, провисающие петли дверей и некорректную работу электронных ассистентов. По выявленным фактам в представительстве Bestune пообещали начать внутреннюю проверку.

О жалобах группы автовладельцев (марка принадлежит китайскому госконцерну FAW) на многочисленные неисправности кроссоверов Bestune T99 рассказала «Газете.Ru» блогер Елена Лисовская.

«Владельцы Bestune обратились ко мне через мой чат «Лиса Рулит» в Telegram. У них основная проблема, о которой не пишут и не говорят: когда они покупали машины, им всем обещали русификацию. Но русификация не произошла, ее никто не стал делать», — рассказала Лисовская.

По ее словам, каждому покупателю Bestune T99 официальные дилеры говорили, что русификация медиасистемы будет проведена, но этого не произошло. Перепрошивку головного устройства приходится делать в частном порядке,

и она обходится в 50 тыс. рублей.

Автопроизводитель подчеркнул, что если сделать это, то автомобиль, купленный у официального дилера, будет снят с гарантии, сказала Лисовская.

Превращается в кирпич

Еще одна важная проблема, о которой рассказали автовладельцы, связана с тем, что амбиентная подсветка салона автомобиля и система запуска машины завязаны на один предохранитель. Если подсветка выйдет из строя, и водитель при этом заглушит двигатель автомобиля, он не сможет его завести.

«Машина «окирпичивается» совсем. Вы не можете сделать ничего.

Она просто не заводится, она ни на что не реагирует», — рассказала Лисовская.

Чтобы привести машину в рабочее состояние, приходится срезать жгут проводов в двери машины, который отвечает за питание подсветки, а затем менять предохранитель.

«Владельцы все говорят, что пишут очень много писем в представительство, которое их отфутболивает, говорит невпопад и так далее. Вопрос с «окирпичиванием» машины — это их классическая история, они сами делятся между собой, как с этим бороться. Это не у каждой машины, но регулярно это происходит», — уточнила Лисовская.

Официальный ответ

В российском представительстве Bestune уверяют, что ранее не получали от автовладельцев жалоб на такую неисправность.

«Была сформирована внутренняя проверка для выяснения существования такой особенности электроцепи модели»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе марки.

Один из автовладельцев по имени Александр в видеоролике Елены Лисовской пожаловался на формальные отписки со стороны представительства Bestune, которые он получает в ответ на свои обращения, а также на блокировку в официальных аккаунтах Bestune в соцсетях:

«Я во всех соцсетях у FAW заблокирован, в Telegram, во ВКонтакте. Я могу писать только личные сообщения им. Я писал только проблемы, которые есть с автомобилем. Каждое сообщение, которое написано: обратите внимание, мы здесь. У нас есть проблема, решите ее».

Также Александр пожаловался на провисание дверей автомобиля, которое один из дилеров отказался устранять по гарантии.

«Двери хорошие, тяжелые, но они чуть провисли. Обратился по гарантии — мне сказали, что это регулировочные работы, гарантия на них не распространяется, сделаем за ваш счет», — рассказал автовладелец.

Он также отметил, что на момент покупки машины 1,5 года назад в московском регионе было около 20 дилеров, а сейчас — семь.

Автоторможение не предотвратило ДТП

Еще один автовладелец по имени Андрей посетовал, что система автоматического торможения на его Bestune T99 не смогла предотвратить ДТП на небольшой скорости — в результате автомобилист врезался во впереди идущий Hyundai Solaris.

«Попал в небольшое ДТП, в котором, как я считал, должна сработать система автоматического торможения. Скорость при столкновении была 20-30 км/ч. Обидно, что система, которая в машине есть и должна была сработать, не сработала», — рассказал автовладелец.

close Интерьер Bestune T99 (рестайлинг) Bestune

По его словам, в ответ на претензию представительство FAW через месяц прислало ответ, что эта система является вспомогательной, ни в коем случае не заменяет водителя, и при плохих погодных условиях, в темноте и при дожде может работать некорректно.

В пресс-службе бренда Bestune заявили «Газете.Ru», что не блокировали в соцсетях пожаловавшегося на проблемы автовладельца.

«С владельцем, фигурировавшим в видеоролике модели FAW Bestune T99, представительство компании осуществляет контакт на постоянной основе с прошлого года и дает свои комментарии по его запросам.

Данный владелец был заблокирован только в Telegram-группе бренда за то, что он нарушал политику данной группы

и отвечал от лица бренда, вводя в заблуждение других пользователей», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Bestune.

Относительно некорректной работы системы автоторможения в представительстве бренда уточнили, что «система является вспомогательной и функционирует в рамках определенных условий, указанных в инструкции по эксплуатации автомобиля».

Ранее от владельцев данной модели FAW Bestune T99 не поступали жалобы на некорректную работу этой системы, сообщили в пресс-службе. На дополнительный вопрос «Газеты.Ru» об отсутствии русификации медиасистемы автомобилей в компании не ответили.

Машину можно вернуть назад

В случае отсутствия русификации автомобиля и наличия других недостатков, которые дилер, автопроизводитель или его представительство не может устранить в отведенный законом 45-дневный срок, есть основания для подачи иска и выплаты рыночной стоимости автомобиля, а также неустоек и штрафов, рассказывает автоюрист Лев Воропаев.

«Необходимо предъявить претензию, и тогда у продавца или завода-изготовителя есть гарантийный срок на устранение этого недостатка.

Если он не устранен, либо нарушены сроки, то автовладелец имеет право на расторжение договора и возврат рыночной стоимости машины, а также штрафные санкции, неустойку и разницу в стоимости с аналогичным автомобилем на дату расторжения договора», — пояснил Воропаев «Газете.Ru».

По его мнению, в случае с группой владельцев Bestune T99, пожаловавшихся на однотипные неисправности машин, более эффективной будет предъявление претензий и подача судебных исков в индивидуальном, а не коллективном порядке.

«Здесь не видно смысла в коллективном иске, потому что это потребует времени — всех собрать, организовать, написать претензию и исковое заявление, где кто-то из истцов может допустить ошибку. Судебная практика здесь отработана, устоялась, и на мой взгляд, лучше действовать в индивидуальном порядке. Это будет гораздо оперативнее», — заключил юрист.