Тест Bestune T90: тот самый кроссовер, который смутил россиян неприличной рекламой

Кроссовер FAW Bestune T90 позиционируется как семейный автомобиль для поездок на дальние расстояния. Стоит ли платить за эту машину без малого 4 млн рублей, выяснял корреспондент «Газеты.Ru».

После истории с нашумевшим своим неприличным звучанием рекламным роликом узнаваемость бренда Bestune в России не могла не повыситься. Шутки шутками, но у китайского бренда, принадлежащего государственному автогиганту FAW, получился внешне интересный продукт.

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Кроссовер дебютировал на Шанхайском автосалоне 2023 года, а до России добрался только к 2025 году. Автомобиль построен на той же платформе, что и лифтбэк Bestune B70, со стойками McPherson в передней подвеске и многорычажкой — в задней.

Из плохого — полного привода нет.

А вот между силовыми агрегатами выбирать можно. Наиболее доступным версиям полагается турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Альтернатива — турбомотор 2.0 на 245 сил, работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом» японской марки Aisin.

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Если сравнивать T90 c продукцией ушедших из России автомобильных брендов, прежде всего вспоминается Mazda, в последние пару десятилетий делавшая упор на дизайн при достаточно простецкой внутренней отделке. Хотя интерьер китайца смотрится побогаче.

У Bestune T90 тоже боковины с рельефными подштамповками и вполне свежий, но строгий облик передней части. Стилисты марки обошлись без намозолившей глаз модной четырехэтажной оптики и агрессивного анфаса.

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Нижние кромки бамперов выполнены из неокрашенного пластика: практичное решение для тех, кто практикует парковку у бордюра до характерного звука. Впрочем, такой ситуации на Bestune T90 можно и избежать: в помощь предложены камеры кругового обзора с четкой картинкой на дисплее.

Внутри

Салон у китайского кроссовера просторный: водитель ростом 180 см усаживается на заднем диване «сам за собой», и до спинки переднего кресла остается сантиметров 20. Можно отрегулировать и наклон спинки.

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А вот шторки над багажником в стандартном оснащении не предусмотрено, это платный аксессуар. Видимо, в Китае совсем нет проблем с воровством вещей из автомобилей. Сам багажный отсек вполне вместителен, под его полом предусмотрен пенопластовый органайзер для знака аварийной остановки и прочих мелочей.

На водителя смотрит цифровая комбинация приборов на небольшом экране, удачно вмонтированном в переднюю панель. Этот дисплей не выглядит чужеродным элементом. Есть и виртуальная проекция приборов на лобовое стекло.

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Во время движения на самой приборной панели нормально считываются только цифры скорости: надписи в бортовом компьютере мелковаты, а полоски в нижней части экрана, отмечающие температуру охлаждающей жидкости и уровень топлива, неконтрастные. Поэтому при выборе комплектации для покупки нужно учесть, что проекция приборов на лобовом стекле здесь далеко не лишняя.

Эргономика также проработана достойно. Благодаря широкому диапазону настроек

за пару минут можно устроиться за рулем с комфортом:

так, чтобы обод руля не перекрывал панель приборов, и к рулю не пришлось тянуться. В старшей версии Flagship кресло регулируется в восьми направлениях (можно в том числе поменять наклон подушки). И диапазон настроек широкий, в отличие от многих китайских машин, на которых с этим издавна наблюдаются проблемы.

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Материалы отделки салона у T90 качественные: на передней панели мягкий пластик, обивка кресел и внутренних панелей дверей также не выглядит дешевой. Бонус — необычные варианты расцветки. Помимо фиолетово-бежевого на дорогих комплектациях, доступен классический черный салон с синими вставками.

А вот принудительно запереться изнутри с ходу не получается:

отвечающие за это серебристые кнопки сливаются с отделкой ручки на водительской двери — их обнаружить непросто. Впрочем, владелец запомнит.

Кнопок и рукояток в салоне Bestune T90 немного: в поле зрения только кнопка запуска двигателя под экраном медиасистемы, да рычажок стояночного тормоза у левого колена водителя.

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Спасибо, что хоть за включение света и «дворников», как в старые времена, отвечают подрулевые рычажки. Словом, необходимый минимум есть, и погружаться в глубины меню на экране, чтобы выключить фары, не приходится.

Хотя для современных китайских автомобилей такое сомнительное решение — не редкость. Для того чтобы настроить климат, отрегулировать усилие на руле или задействовать подогрев сидений, все же придется обращаться к вертикальному центральному экрану.

По дорогам

Под капотом Bestune T90 в старших версиях расположился турбомотор 2.0 мощностью 245 л.с., работающий в связке с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Автомобиль с этим силовым агрегатом стартует с места достаточно резко, словно это «робот» с двойным сцеплением, а не классический «автомат».

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Коробка без запаздываний перебирает передачи, но возможности менять их вручную нет. На асфальте неудобств это не доставляет, но на гравийной дороге, затяжном спуске или в условиях снегопада возможность принудительно скинуть пару передач вниз была бы полезна.

Подвеска работает вполне достойно: на грейдерном пролеске она добросовестно сглаживает неровности, не досаждая раскачкой кузова. Но как только скорость приближается к 80 км/ч, у кроссовера начинает гулять из стороны в сторону задняя ось. На асфальте с этим проблем нет: машина уверенно следует заданной траектории. Нет претензий и к шумоизоляции.

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Усилие на руле можно отрегулировать, но даже когда руль «зажат» электроникой в режиме «Спорт», значительное усилие чувствуется только при отклонении баранки на большие углы. В околонулевой зоне руль остается легким, как ни играй с настройками. Недостаток ли это? Скорее, особенность, к которой можно быстро адаптироваться.

Цена вопроса

Разница в цене между базовой и самой дорогой версиями Bestune T90 — без малого 1 млн рублей. Стоимость машины с турбомотором 1.5 стартует с 2,8 млн рублей без учета скидок и спецпредложений.

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Машину с более мощным двигателем можно приобрести минимум за 3,4 млн рублей. Т90 в максимальном оснащении, с панорамной крышей и полным набором вспомогательной электроники обойдется в 3,7 млн рублей. В целом, автомобиль однозначно заслуживает того, чтобы его рассмотреть к покупке семейному водителю.