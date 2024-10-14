В Казахстане кроссоверы Haval оказались дешевле, чем в России

Рамные внедорожники Haval H9 и Haval H5 официально пришли в Казахстан. Они оказались дешевле, чем в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что новый Haval H5 в Казахстане можно купить в двух комплектациях: Elite и Premium. Разброс цен на внедорожник для Казахстана составил 16–17 млн тенге (3,17–3,37 млн рублей). Для наглядности, в России внедорожник с аналогичным оснащением оценили в 3,7–4 млн рублей (18,6–20,1 млн тенге).

Haval H9 для рынка Казахстана представили в единственной комплектации Premium. Новый внедорожник в Казахстане стоит 22,7 млн тенге, эквивалент 4,5 млн рублей. В России аналогичное исполнение «девятки» стоит 4,9 млн рублей (24,7 млн тенге).

До этого стало известно, что в Казахстане наладят выпуск Haval Jolion на заводе «Астана Моторс Мануфактуринг» в Алма-Ате. Сначала на предприятии запустят крупноузловую сборку, а после — мелкоузловую.

В России Jolion производят по полному циклу производства. При этом в Китае уже нет Haval Jolion в той спецификации, которая есть в РФ. Это значит, что только тульский Great Wall Motors имеет необходимое оснащение и выпускает кузовные элементы для кроссовера.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили чаще всего импортируют в Россию.