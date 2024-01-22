Компания Chery вывела на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна. Об этом сообщается в релизе Exlantix, поступившем в «Газету.Ru».

Старт продаж запланирован на лето 2024 года. Первая модель, которая будет представлена на российском рынке — четырехдверное электрокупе Exlantix ES. Автомобиль располагает 800-вольтовой тяговой батареей емкостью 82 кВтч, обеспечивающей запас хода 650 км. На «быстрой» зарядной станции запас энергии с 30% до 80% можно восполнить за 30 минут. Зарядную инфраструктуру для электромобилей планируется развивать на базе дилерских центров марки.

Среди оборудования новинки — доводчики дверей, система автоматической парковки, аудиосистема с 23 динамиками, панорамная крыша с функцией автоматического затемнения, а также адаптивный круиз-контроль. Цену нового седана в России автопроизводитель не раскрывает.

Ранее Aito M7 был назван автомобилем года в Китае на конкурсе, организованном соцсетью Weibo.