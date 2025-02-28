«Из-за плотного тумана»: под Курском четыре человека погибли в массовом ДТП

Больше десяти автомобилей столкнулись на трассе под Курском. Четверо человек погибли, еще пятеро пострадали — двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора Александр Хинштейн назвал возможной причиной аварии плохую видимость из-за плотного тумана и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.

На пятом километре Юго-Восточного объезда Курска, около села Лебяжье, в 08:20 мск произошло массовое ДТП, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Пострадавших госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников происшествия. На месте работают экстренные службы. Начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев контролирует ход выяснения всех обстоятельств ДТП. На место также приехали заместитель прокурора области Олег Мануковский, заместитель прокурора Курского района Александр Микитухо и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Хинштейн в Telegram-канале уточнил, что столкнулись 12 автомобилей, шесть из них — грузовики. При этом в ГУ МВД по Курской области заявили, что в аварии пострадали 11 машин, в том числе пять грузовых. Как уточнил портал aif.ru, двенадцатая машина не участвовала в столкновении, но выехала за пределы трассы.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, белый легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, его передняя часть полностью разбита. Серый легковой автомобиль также столкнулся с грузовиком, он в аналогичном состоянии. Сильнее всего пострадала черная легковушка, она разбита практически всмятку, причем передняя часть сохранилась лучше, чем задняя. Красный легковой автомобиль получил похожие повреждения, сейчас он находится за пределами дороги. На участке трассы, где произошло ДТП, валяются обломки транспортных средств.

По словам врио губернатора, у трех пострадавших легкие повреждения, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — добавил врио губернатора.

Он поддержал родственников погибших, выразил им соболезнования и пообещал оказать необходимую помощь.

«Все пострадавшие доставляются в Курскую областную больницу, на место мной направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, чтобы по необходимости оказать дополнительную помощь. Каждому желаю скорейшего выздоровления, наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить людей на ноги!» — заключил Хинштейн.

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Письменная уже проконтролировала оказание пострадавшим помощи, сообщила «Лента новостей Курска». Вместе с ней задачу выполнял врио замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Двух пострадавших доставили в областную больницу, у них диагностировали множественные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, состояние травматического шока. Пострадавшие, которые получили не такие серьезные повреждения, находятся в травматологическом отделении Курской городской больницы №3, их состояние оценили как средней степени тяжести.

«Незамедлительно выехала в стационары. На месте лично смогла убедиться, что пострадавшие получают медицинскую помощь на самом высоком уровне. Сейчас врачи проводят противошоковые мероприятия и делают все возможное, чтобы спасти жизни и здоровье пациентов», — отметила Письменная.