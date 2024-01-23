Звезда «Универа» купила китайский автомобиль

annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела автомобиль китайского производства.

Хилькевич пошутила, что стала представителем китайского автопрома в России. Среди преимуществ машины она назвала «очень классную» комплектацию и много электроники премиум-уровня, стильный внешний вид и соотношение цены-качества. Она не раскрыла цену нового приобретения.

Хилькевич пожаловалась, что цены на японские, немецкие и американские машины стали «неадекватными», поэтому она выбрала китайский автопром.

«Вообще очень неожиданно и приятно, что Китай выходит на лидирующие позиции среди автомобильного сегмента. Они пока новые, еще не заработали репутацию, но я считаю, что нужно давать возможность. Согласны?» — спросила артистка.

Поклонники поздравили Хилькевич с покупкой. Однако нашлись и недоброжелатели. Один из пользователей пожелал ей «удачи навернуться с этим китайцем».

«Отдельное спасибо за «добрые слова». Всегда интересно, в чем мотивация такое писать?» — обратилась к хейтерам артистка.

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