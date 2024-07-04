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SWM анонсировал новую модель для России и локализацию на «Автоторе»

Автобренд SWM привезет в Россию новую модель в 2024 году

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Пресс-служба «Автотор»

Китайский автомобильный бренд SWM планирует вывести на российский рынок новую модель — кроссовер G03. Также компания запланировала масштабные инвестиции в локализацию производства в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на российского дистрибьютора SWM «Восток Ветер Рус».

План развития SWM в России предусматривает создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов, способное выпускать 40 тыс. автомобилей в год. Его предполагается наладить на заводе «Автотор» в Калининграде. Вывод на российский рынок новой модели — кроссовера G03 — запланирован на 2024 год.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro. Базовая цена GWM G01 в России — 2,18 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Россию официально пришел бренд Jetta.

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