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Подозреваемый в убийстве сотрудника МАДИ оказался бойцом ММА

Убийство инспектора МАДИ квалифицировали как теракт, в нем обвиняется боец ММА

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Завершено расследование дела об убийстве инспектора МАДИ в парке Зарядье, произошедшем 31 декабря 2022 года. Следствие переквалифицировало дело как теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обвинения предъявлены бойцу ММА Ламберду Ахъядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Расследование уголовного дела в отношении Ламберда Ахъядова, родившегося 11 августа 1994 года, завершено. Ему вменяется участие в теракте (ст. 205 УК РФ), покушение на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ)», — сообщил представитель агентства.

Следствием установлено, что Ахьядов присягнул запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» и был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное заключение.

Сотрудник МАДИ был убит 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной. Подозреваемый был задержан. Позже стало известно, что инспектор МАДИ снимал на камеру припаркованные автомобили, в это время к нему подошел неизвестный и попросил перестать снимать. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве 16 ножевых ранений.

Ранее начальник войск РХБЗ Кириллов погиб в Москве при подрыве.

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