«Это путь в никуда». Водителей заставят сдавать анализы на наркотики для получения прав Нарколог Шуров: наркоманов не остановят анализы для получения водительских прав

Минздраву предложили заставить автомобилистов сдавать анализы на наркотики за свой счет. В Национальном автомобильном союзе считают, что пристальные проверки будущих водителей приведут в перспективе к сокращению числа ДТП. Аналогичную идею с тестированием на вещества продвигал осужденный за мошенничество бывший главный нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн. Чем обернется новая инициатива для россиян — в материале «Газеты.Ru».

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Минздрав России с предложением внести поправки в законодательство, по которым для получения водительских прав вместе со справкой необходимо сдавать и анализы на наркотики, сообщил Telegram-канал Mash.

По словам вице-президента НАС Яна Хайцеэра, сейчас выдача справок для водителей превратилась в формальность . Заказать документ можно в интернете и даже с доставкой всего за 3,5 тыс. рублей , там уже будут подписи нарколога и психиатра, как будто бы будущий автомобилист этих врачей проходил. Анализы в этом случае сдавать не нужно.

«Этим пользуются и те, кого лишали прав за нетрезвую езду. Перестали ли они употреблять и пить — неясно. Но процент ДТП с такими водителями стабильно есть», — сообщили в союзе.

НАС попросил Минздрав создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов, чтобы не пускать их за руль до полного излечения. Также необходимо внести поправки в законодательство, чтобы сдача таких анализов стала обязательной для получения медсправки. В Национальном автомобильном союзе ожидают, что подобная инициатива позволит сократить число ДТП. За девять месяцев 2024 года 10% от всех аварий произошло по вине или c участием пьяных водителей.

Тест на мошенничество

Это не первая инициатива, связанная с введением тестов для получения медсправок. С 22 ноября 2019 года всем начинающим водителям и тем, кто меняет удостоверение, согласно приказу (№731н) Минздрава, предписывалось в обязательном порядке сдавать мочу и кровь для определения психоактивных веществ и на маркер CDT. маркер хронического злоупотребления алкоголя, позволяет на ранней стадии выявить хронический алкоголизм, дифференцировать его от умеренного или эпизодического употребления алкоголя

Тогда инициатива министерства спровоцировала огромные давки малоимущих автомобилистов в наркодиспансерах, в одной из них погиб пенсионер. Тогда же, в 2019 году, о росте цен на медсправки, вызванном инициативой Минздрава, критически высказался даже президент России Владимир Путин.

«Минимальный уровень оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3,9 млн человек. Да еще работодатели частенько нарушают — меньше платят, а сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше? 5 тыс. рублей если нужно отдать за эту справку — это что, ползарплаты получается? Чушь какая-то!» — заявил он.

В результате Минздрав тесты немедленно отменил.

Эту инициативу активно продвигал бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, которого в октябре 2024 года Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о хищении более 137 млн руб. бюджетных средств при закупках медизделий для определения наркологической и алкогольной зависимости. Его и ряд соучастников признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации похищенного.

Также был осужден основатель компании «Медиатрейд» Владимир Якушев. Его фирма помогала покупать оборудование и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях. Расследование РЕН ТВ показало связь Брюна с этой компанией.

Алкоголики и наркоманы за рулем

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают подобные меры неэффективными в борьбе с алкоголиками и наркоманами.

«Эту инициативу я считаю глубоко ошибочной и излишней. У нас не так давно с таким же предложением выступал бывший главный нарколог Минздрава. Тогда только вмешательство президента остановило эту нелепую инициативу», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт и член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

По его мнению, в России есть проблема с водителями, которые употребляют запрещенные вещества и алкоголь. Однако среди 50 млн водителей в стране их доля невелика .

«Чтобы выловить единицы, придется создавать дорогостоящую систему и проводить недешевые анализы. А еще ставить камеры, чтобы автомобилисты писали в баночку, а не мимо. В итоге получится система, очень дорогая как для государства, так и для водителя. Это путь в никуда», — убежден автоэксперт.

Подобная инициатива также будет оскорбительна для людей, которые никогда в жизни не употребляли запрещенные вещества, заявил Моржаретто. Вместо этого эксперт предложил наладить систему учета пациентов. Он напомнил, что сейчас в базу данных попадают только те люди, которые проходят лечение в госучреждениях, а в частных клиниках нет.

«Нам нужна хорошая база данных, которая бы охватывала все частные клиники. И не нужно никакой проверки. В НАС вряд ли считали, сколько денег будет стоить их инициатива и какой эффект это вызовет в обществе», — подытожил специалист.

Сложность реализации подобной инициативы также увидел и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Если мы начнем ужесточать правила получения медсправки, то железобетонно усложним жизнь всем, в том числе обычным, нормальным людям, которые на Новый год и на праздник выпивают, но не являются алкоголиками. Таких граждан тоже заставят сдавать анализы, притом платно . И не факт, что таким образом проблема алкоголиков за рулем решится», — предупредил специалист.

Он отметил, что главный вопрос состоит в том, как заработают предложенные меры и кто их проконтролирует. Если реализация инициативы будет «дырявой», то устанавливать новые правила бессмысленно, добавил Кадаков.

Мнение нарколога

У нас очень большой процент людей, которые попадают в аварии, находятся под воздействием запрещенных веществ, заявил нарколог, психиатр и член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров.

«Но если наркоман захочет обмануть экспертизу, то, он просто не будет употреблять вещества какое-то время. Организм — это самоочищающаяся система. Дольше всех, как ни странно, держится каннабис, хотя по сути это просто травка. Она сохраняется в организме до месяца. А вот современные дизайнерские вещества выходят из организма за 10-14 дней», — рассказал он.

Нарколог подчеркнул, что неспецифический маркер хронического алкоголизма — карбогидрат-дефицитный трансферрин, за который как раз выступал Брюн — это очень дорогой анализ, не дающий стопроцентной гарантии.

«Скорее всего, это очередная громкая инициатива, если она будет принята, то радикальных изменений она не принесет», — заключил нарколог.