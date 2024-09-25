Выгребают все: россияне скупили машины в Южной Корее, местные дилеры подняли цены

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии) рассказал «Газете.Ru», что трудности с подбором подержанных автомобилей в Южной Корее для вывоза в Россию наблюдаются с автомобилями европейских марок. По его словам, пока проще всего купить модели корейских брендов.
Корейцы быстро сориентировались, какие машины пользуются спросом в России, и именно на них сильно взвинтили цены. В целом больше везут в Россию автомобили корейских марок, и их выбор больше, чем тех же немецких, которые к тому же дороже, добавил он.
«В начале 2024 года эту тенденцию частично сдерживала благоприятная валютная конъюнктура, сейчас она закончилась. Есть модели,
которые подорожали на 20-25% — BMW 5 Series и X5.
Сильно подорожали Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan. На непопулярные машины, такие как Peugeot или Mini, выросли цены на 5-7% с начала года или вообще не изменились», — рассказал Рогов «Газете.Ru».
В России сохраняется прослойка платежеспособных клиентов, которые желают купить именно европейский автомобиль и готовы доплатить, чтобы приобрести, к примеру, Audi или BMW, но не готовы платить за альтернативу в виде корейского премиум-бренда Genesis (принадлежит Huyndai), уточнил он.
«У нас многие хотят привезти немецкие автомобили, и спрос на них больше, чем предложение. Мало Volkswagen Golf и Passat, кроссоверы Tiguan в Корее наиболее распространены с передним приводом, а у нас предпочитают полный. Audi Q3 у нас бы с удовольствием покупали, но там они только на переднем приводе», — отметил эксперт.
Спрос на рынке Южной Кореи все сильнее возрастет и дальше ослабевать не будет. Пока он компенсируется тем, что на вторичный рынок выходят автомобили 2022 года, изготовленные после пандемии и дефицита чипов, заметил Рогов.
Нужно личное присутствие
В компании AVG Motors, которая занимается поставками автомобилей из Южной Кореи, рассказали «Газете.Ru», что в 2024 году сильно сократился выбор автомобилей на корейский классифайдах, которыми пользуются частные лица и небольшие компании. Легче всего найти машину для клиента тем фирмам, которые имеют представительства в Южной Корее и контактируют напрямую с местными дилерами.
«Если мы пользуемся только открытыми источниками, машины найти теперь сложнее.
Маленьким компаниям, которые действуют только через сайты, стало сложнее», — рассказал «Газете.Ru» менеджер AVG Motors Эдуард Кириченко.
По его словам, с весны этого года стало гораздо меньше предложений по продаже автомобилей Audi, также трудно найти машины других европейских марок — Jaguar, Land Rover, практически нет машин Skoda, практически исчез Volkswagen Golf и Passat, также мало Volkswagen Tiguan, подчеркнул Кириченко.
Преимущество этого рынка было в том, что во время пандемии COVID-19 он закрылся для экспорта, и сток машин очень хорошо наполнился. Сейчас вывозятся машины, которые были куплены тогда. На рынке было очень много автомобилей, потом их количество уменьшилось, и пришло к той ситуации, которая была 5-6 лет назад, уточнил собеседник.
Вместе с тем, автомобили 2022 года, которые с Нового года станут «проходными» для недорогой растаможки на физическое лицо в России, поставщики закупают под конкретных клиентов уже сейчас.
«Выгребают все. На такие автомобили, как Kia K5, Hyundai Palisade, Kia Seltos, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento с внутреннего корейского рынка, больше всего заказов.
Они постоянно повышаются в цене, и по сравнению с маем этого года они выросли в цене на 8-10%», — подытожил Кириченко.
На популярном корейском классифайде Encor в настоящее время выставлено на продажу более 300 кроссоверов Hyundai Santa Fe 2019-2021 годов выпуска. Кроссоверов BMW X5 тех же годов выпуска около 200, а популярных в России кроссоверов Volkswagen Tiguan — только 88 штук.
В компании «АвтоИмпорт», занимающейся поставками машин из Южной Кореи и Китая, рассказали «Газете.Ru», что наиболее дефицитными позициями стали кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
«Самых популярных на сегодняшний день Kia Sorento и Hyundai Santa Fe в Южной Корее практически не осталось. У нас на них повышенный спрос. Цены на них в этом году сильно увеличились, прибавка к цене достигает 500-600 тыс. рублей. За последние месяцы очень большой скачок произошел», — рассказал специалист компании.
По его словам, корейские дилеры ориентируются на спрос, сыграл в минус и дорожающий американский доллар. Труднее всего найти Sorento и Santa Fe с полным приводом. В случае с другими популярными в России Hyundai Palisade и Kia Mohave выбор вариантов достаточно широк, уточнил эксперт.