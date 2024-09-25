Выгребают все: россияне скупили машины в Южной Корее, местные дилеры подняли цены Подержанные иномарки в Южной Корее подорожали до 25%

На фоне высокого спроса в России на западные иномарки в Южной Корее на 7-25% выросли цены на подержанные автомобили, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. Россияне буквально выгребают корейский вторичный авторынок, где, помимо машин национального автопрома, продается много автомобилей некогда популярных европейских автоконцернов. Какие подержанные машины из Южной Кореи стали дефицитом — в материале «Газеты.Ru».

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии) рассказал «Газете.Ru», что трудности с подбором подержанных автомобилей в Южной Корее для вывоза в Россию наблюдаются с автомобилями европейских марок. По его словам, пока проще всего купить модели корейских брендов.

Корейцы быстро сориентировались, какие машины пользуются спросом в России, и именно на них сильно взвинтили цены. В целом больше везут в Россию автомобили корейских марок, и их выбор больше, чем тех же немецких, которые к тому же дороже, добавил он.

«В начале 2024 года эту тенденцию частично сдерживала благоприятная валютная конъюнктура, сейчас она закончилась. Есть модели,

которые подорожали на 20-25% — BMW 5 Series и X5.

Сильно подорожали Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan. На непопулярные машины, такие как Peugeot или Mini, выросли цены на 5-7% с начала года или вообще не изменились», — рассказал Рогов «Газете.Ru».

В России сохраняется прослойка платежеспособных клиентов, которые желают купить именно европейский автомобиль и готовы доплатить, чтобы приобрести, к примеру, Audi или BMW, но не готовы платить за альтернативу в виде корейского премиум-бренда Genesis (принадлежит Huyndai), уточнил он.

«У нас многие хотят привезти немецкие автомобили, и спрос на них больше, чем предложение. Мало Volkswagen Golf и Passat, кроссоверы Tiguan в Корее наиболее распространены с передним приводом, а у нас предпочитают полный. Audi Q3 у нас бы с удовольствием покупали, но там они только на переднем приводе», — отметил эксперт.

Спрос на рынке Южной Кореи все сильнее возрастет и дальше ослабевать не будет. Пока он компенсируется тем, что на вторичный рынок выходят автомобили 2022 года, изготовленные после пандемии и дефицита чипов, заметил Рогов.

Нужно личное присутствие

В компании AVG Motors, которая занимается поставками автомобилей из Южной Кореи, рассказали «Газете.Ru», что в 2024 году сильно сократился выбор автомобилей на корейский классифайдах, которыми пользуются частные лица и небольшие компании. Легче всего найти машину для клиента тем фирмам, которые имеют представительства в Южной Корее и контактируют напрямую с местными дилерами.

«Если мы пользуемся только открытыми источниками, машины найти теперь сложнее.

Маленьким компаниям, которые действуют только через сайты, стало сложнее», — рассказал «Газете.Ru» менеджер AVG Motors Эдуард Кириченко.

По его словам, с весны этого года стало гораздо меньше предложений по продаже автомобилей Audi, также трудно найти машины других европейских марок — Jaguar, Land Rover, практически нет машин Skoda, практически исчез Volkswagen Golf и Passat, также мало Volkswagen Tiguan, подчеркнул Кириченко.

Преимущество этого рынка было в том, что во время пандемии COVID-19 он закрылся для экспорта, и сток машин очень хорошо наполнился. Сейчас вывозятся машины, которые были куплены тогда. На рынке было очень много автомобилей, потом их количество уменьшилось, и пришло к той ситуации, которая была 5-6 лет назад, уточнил собеседник.

Вместе с тем, автомобили 2022 года, которые с Нового года станут «проходными» для недорогой растаможки на физическое лицо в России, поставщики закупают под конкретных клиентов уже сейчас.

«Выгребают все. На такие автомобили, как Kia K5, Hyundai Palisade, Kia Seltos, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento с внутреннего корейского рынка, больше всего заказов.

Они постоянно повышаются в цене, и по сравнению с маем этого года они выросли в цене на 8-10%», — подытожил Кириченко.

На популярном корейском классифайде Encor в настоящее время выставлено на продажу более 300 кроссоверов Hyundai Santa Fe 2019-2021 годов выпуска. Кроссоверов BMW X5 тех же годов выпуска около 200, а популярных в России кроссоверов Volkswagen Tiguan — только 88 штук.

В компании «АвтоИмпорт», занимающейся поставками машин из Южной Кореи и Китая, рассказали «Газете.Ru», что наиболее дефицитными позициями стали кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

«Самых популярных на сегодняшний день Kia Sorento и Hyundai Santa Fe в Южной Корее практически не осталось. У нас на них повышенный спрос. Цены на них в этом году сильно увеличились, прибавка к цене достигает 500-600 тыс. рублей. За последние месяцы очень большой скачок произошел», — рассказал специалист компании.

По его словам, корейские дилеры ориентируются на спрос, сыграл в минус и дорожающий американский доллар. Труднее всего найти Sorento и Santa Fe с полным приводом. В случае с другими популярными в России Hyundai Palisade и Kia Mohave выбор вариантов достаточно широк, уточнил эксперт.