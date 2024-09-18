Китайская автокомпания Soueast пришла на российский рынок. Чем она интересна? В России появятся кроссоверы Soueast по цене от 2,9 млн рублей

Уже в этом году в России начнут продавать кроссоверы китайской авто компании Soueast. Две модели выйдут на рынок в декабре, старт продаж еще одной запланирован на 2025 год. Какие машины новый бренд предложит россиянам — в материале «Газеты.Ru».

В декабре 2024 года в России начнутся продажи двух кроссоверов марки Soueast. Автомобиль модели S09 будет стоить от 3,5 млн рублей, более компактный S07 обойдется минимум в 2,9 млн рублей. Кроссовер S06 выйдет на рынок в 2025 году.

«Уже в этом году мы планируем вывести на рынок две модели — это будут кроссоверы S09 и S07, которые займут сегменты SUV C и SUV D соответственно. А в следующем году мы планируем запустить продажи модели S06. Параллельно мы прорабатываем возможность запуска других моделей», — рассказал «Газете.Ru» представитель компании.

Новые модели планируется вывести на российский рынок в самых востребованных рыночных сегментах, под потребности широкой аудитории, добавил он.

close Soueast S06 Soueast

Что такое Soueast

Марка Soueast основана в Китае в 1995 году, на начальном этапе она получила лицензионные контракты на модели Mitsubishi. Первым был микроавтобус Delica, который компания выпустила в 1996 году, а к 2003 году уже работал завод мощностью 150 тыс. автомобилей в год. Через три года Mitsubishi вошла в акционерный капитал молодой китайской фирмы. А в 2021 году японский автопроизводитель прекратил сотрудничество с маркой, которая к тому моменту показывала далеко не самые лучшие финансовые результаты.

Все шло к тому, что Soueast будет подавлен мощнейшей конкуренцией на местном рынке, пока новым владельцем загибающегося бренда не стал набирающий обороты не только в Китае концерн Chery.

C 2024 года марка Soueast находится под патронажем бренда Jetour (принадлежит Chery), уточняет «Авторевю». Ее кроссоверы S09 и S07 представляют собой клоны Jetour X90 и X70 соответственно, но с оригинальным дизайном.

Soueast S09

Кроссовер S09 будет предложен в России с семиместным салоном, которого нет у Jetour, а также с полным приводом и гидромеханической автоматической трансмиссией. По габаритам он близок к известному россиянам Geely Okavango.

Начальная стоимость S09 в России — от 3,5 млн рублей, но подробные технические характеристики модели компания планирует раскрыть ближе к старту продаж. В Китае Soueast S09 оснащается турбомоторами 1.6 и 2.0.

close Интерьер Soueast S09 Soueast

Автомобиль будет доступен в России с семью цветами кузова, включая черный и белый, а также несколько оттенков голубого и серого. Предусмотрено несколько вариантов цвета и для интерьера. В Soueast предполагают, что наиболее популярными в России будут классический черный и красный с черными элементами.

Soueast S07

Кроссовер S07 и вовсе пока не рассекречен. Однако и он получит гидромеханическую трансмиссию и полный привод, а также семиместный салон. В сегментах C и D на российском рынке сейчас большое предложение кроссоверов, поэтому новый бренд ожидает серьезная конкуренция, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Сегмент от 3,5 до 4 млн рублей сейчас заполнен сильными игроками. Учитывая, что с октября грядет подорожание в связи с повышением утильсбора, можно ожидать, что те машины, которые сейчас стоят 3 млн рублей, тоже в него вольются», — заявил «Газете.Ru» автоэксперт Петр Баканов.

close Soueast S07 Soueast

По его словам, продукции марки Soueast предстоит конкурировать с недавно обновленным Haval F7 российской сборки, начальной комплектацией Jetour T2, а также кроссоверами Geely с уже сложившейся репутацией в России.

«Нужно понимать, что Jetour в той или иной степени детище Chery. Технологии, двигатели и коробки передач там родственные. Можно предполагать, что и в Soueast будут технологии, которые роднят его с брендом Chery», — подчеркнул Баканов.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, вывод на российский рынок разных марок с немногочисленным модельным рядом выгоден для дистрибьютора, но не для дилеров.

«Политика разведения на разные бренды и сегментация аудитории работает. С точки зрения дистрибьютора это разумно, чтобы каждый из дилеров работал над узким целевым сегментом. С небольшим модельным рядом на каждую марку дилер вынужден прилагать больше усилий при продажах», — объяснил Удалов «Газете.Ru».

В сегменте кроссоверов и внедорожников конкуренция высока, и больше всего автомобилей продается в сегменте C, где лидирует Haval Jolion. В этом сегменте сейчас представлено более сотни моделей, уточнил Удалов. При этом он добавил, что брендам, входящим в орбиту крупной корпорации, легче выходить на новый рынок и продвигаться на нем.

«Тот же Soueast, я думаю, будет за счет Jetour продвигаться. Они будут говорить, что этот автомобиль — тот же Jetour, но лучше по тем или иным параметрам», — заключил Удалов.