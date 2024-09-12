Автодилеры назвали автокомпании, которые подняли цены, не дожидаясь повышения утильсбора Авилон: автокомпании начали уменьшать скидки и увеличивать цены на автомобили

Автокомпании начали повышать цены и сокращать программы лояльности в России, не дожидаясь 1 октября, когда правительство России должно утвердить новые ставки утилизационного сбора, выяснила «Газета.Ru». Сейчас в автосалонах бум продаж — россияне кинулись скупать машины, а на границах очереди автовозов, которые пытаются доставить иномарки до изменения ставок. Что ждет автовладельцев уже через месяц, — в материале «Газеты.Ru».

В преддверии повышения утильсбора большинство автокомпаний решили поменять ценовую политику в России, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«Часть автокомпаний уменьшают скидки, часть увеличивают отпускные и розничные цены. Все основные импортеры так или иначе вовлечены в этот процесс и планируют поменять условия продаж», — рассказал Тюктеев.

Недавно «АвтоВАЗ» в четвертый раз за год повысил цены на автомобили Lada. В сентябре, согласно прайс-листам, «Москвич 6» остался без базовой версии «Комфорт» 2023 года выпуска, поэтому стартовая цена на модель поднялась на 64 тыс. руб. Китайский бренд GAС тем временем увеличил цены на 100-150 тыс. руб. на модели GS3 и GS8. Также подорожали некоторые модели Geely, Belgee, Chery и УАЗ.

В автосалонах ажиотаж: за первую неделю сентября в России продали рекордные 38,1 тыс. машин — это самый высокий показатель за последние пять месяцев, сообщает агентство «Автостат». Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты связывают высокий спрос с грядущим повышением ставок утилизационного сбора, что приведет к подорожанию автомобилей.

По этой же причине на погранпереходах между Россией и Китаем появились огромные пробки: импортеры хотят успеть завезти как можно больше автомобилей. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что ожидание подорожаний из-за нового утильсбора будет стимулировать рост продаж до конца сентября.

«С начала осени мы наблюдаем еще большее оживление спроса, вызванное ожиданием подорожания автомобилей. Повышенный спрос можно прогнозировать до конца месяца», — заявил он.

Что будет

Утилизационный сбор в России собираются поднять на 70-85%.

Для двигателей объемом от одного до двух литров ставка поднимется с 300,6 тыс. рублей до 556 тысяч рублей. Если двигатель 2-3 литра и более, то платеж вырастает почти в два раза — на сумму от 556 тысяч рублей до 2,2 млн рублей в зависимости от объема мотора. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в четыре раза от ныне действующего.

Противоречит закону

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что введение утильсбора в нынешнем виде, по сути, противоречит закону. Об этом говорится в письме организации к министру промышленности и торговли Антону Алиханову, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru». Так, представители автобизнеса указывают на недавнее заключение Счетной палаты относительно утильсбора.

«Основная проблема утилизационного сбора — цели, определенные при его установлении, и функции, которые такой сбор выполняет, не совпадают. Очевиден приоритет для государства фискальной и регулирующей функций утилизационного сбора над обеспечением экологической безопасности как цели сбора, сформулированной в законе об его установлении», — говорится в резюме Счетной палаты.

«Согласно закону, утильсбор вводится исключительно для целей утилизации. Поэтому использовать его как некий налог на транспортное средство фактически противоречит закону», — аргументирует исполнительный директор РОАД Игорь Чикин.

Насколько вырастут цены

После повышения утильсбора ценник на машины должен серьезно вырасти. Эксперты ожидают, что в среднем на автомобили с объемом двигателя до трех литров цены поднимутся осенью на 100-200 тыс. рублей.

«На автомобили с моторами свыше трех литров стоимость вырастет еще больше. В меньшей степени повышение цен затронет марки с глубоким уровнем локализации, здесь рост будет больше адаптивным, нежели вынужденным», — считает замдиректора «Авилона» Тюктеев.

Собеседник уточняет, что ряд автомобилей подорожает не сразу из-за их большого запаса на складах. Пока что склады дилеров и дистрибьюторов наполнены автомобилями, приобретенными до повышения утильсбора.

Тем не менее подорожание неизбежно, поскольку иностранным компаниям придется переложить издержки на конечного покупателя, что оправдано текущим уровнем маржинальности у автоконцернов. При этом движение цен может быть разнонаправленным: у части иностранных производителей стоимость может остаться прежней, в тех случаях, когда планы продаж на 2024 год были завышены. Для выполнения плановых показателей возможны и продажи с небольшим убытком для поддержания необходимого объема продаж, заметил представитель «Авилона».

Крупные автобренды не захотят резко пугать своих клиентов пересмотром маркетинговой политики, полагает автоэксперт Петр Баканов. Как правило, они распределяют повышение цен на несколько месяцев.

«Кому-то придется затянуть пояс и покупать вместо иномарки автомобиль Lada, либо искать варианты на вторичном рынке, там цены тоже будет повышаться», — полагает Баканов.

Глава РОАД Игорь Чикин считает, что повышение утильсбора приведет к исчезновению некоторых новых автомобилей с рынка. Уже сейчас автомобиль считается предметом роскоши, и дальше эта ситуация будет усугубляться, отмечает он.

«После первого этапа повышения утильсбора продажи автомобилей упадут. Тенденция будет продолжаться до 2030 года, к тому моменту доля новых автомобилей на рынке снизится с нынешних 14% до 5-7%», — резюмировал представитель РОАД.