Какой подержанный автомобиль можно купить за 1,5 млн рублей «Авилон» назвал восемь автомобилей, которые можно купить за 1,5 млн рублей

Средняя цена подержанного автомобиля на российском рынке — 1,5 млн рублей. На вторичном рынке оптимальным вариантом за эту цену будут Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и кроссоверы Renault Duster, говорят опрошенные «Газетой.Ru» дилеры и автоподборщики. Но покупателям таких машин придется смириться с их дефектами.

Выбирая автомобиль с пробегом в бюджете около 1,5 млн рублей, прежде всего следует убедиться, что машина не использовалась в такси. Также желательно, чтобы пробег был подтвержден обслуживанием у дилера, рассказал «Газете.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

Бюджетные иномарки и Lada

«За эти деньги можно найти хороший вариант из отечественного автопрома: Lada Vesta, XRay,

есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia.

Можно также рассмотреть японские Nissan Note, Almera, а также Volkswagen Polo, Jetta», — перечислил Титов.

На эти автомобили легко найти запчасти и обеспечить сервис по доступной цене, аргументировал он. Автомобили зарубежных марок в бюджете 1,5 млн рублей будут минимум шестилетними, отечественные — от четырех лет, уточнил Титов.

О том, как распознать автомобиль, эксплуатировавшийся в такси, подробно писала «Газета.Ru».

«Что касается кроссоверов и внедорожников, то качество автомобилей в данном сегменте будет значительно хуже в связи с большим возрастом и пробегом», — говорит «Газете.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков.

Возраст автомобилей премиум-класса в данном ценовом сегменте будет начинаться от 15 лет, а у корейских брендов можно найти машины не старше трех лет, добавляет он.

За 1,5 млн рублей оптимально выбирать седаны и хетчбэки корейских марок — прежде всего Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo российской сборки, полагает автоподборщик Сергей Ломонов.

«Если речь о Solaris или Rio, это будет машина 2017–2019 года выпуска с пробегом до 100 тыс. км, с автоматической коробкой — то, что можно посоветовать, если человек хочет приобрести максимально надежный и недорогой автомобиль», — сказал Ломонов «Газете.Ru».

По его мнению, попадающие в этот бюджет автомобили Renault Logan и Sandero менее предпочтительны из-за проблемной французской автоматической коробки передач и более сложного обслуживания: в частности, промывка радиатора на Logan и Sandero потребует практически полной разборки передней части автомобиля.

В бюджет 1,5 млн рублей укладываются кроссоверы Renault Duster тех же параметров или более возрастные Nissan Qashqai — 2012–2013 года выпуска, с пробегом до 150 тыс. км, продолжает Ломонов.

«На Duster с пробегом до 100 тыс. км особых проблем не будет, но, скорее всего, придется сделать большое ТО с заменой всех масел, а вот Qashqai оснащен вариатором, и там нужно быть готовым к проблемам. Если они начнутся — потребуются вложения на сумму 150–200 тыс. рублей», — предупреждает он.

Компромиссы неизбежны

На поиск подходящего варианта бюджетного автомобиля уходит от двух недель до двух месяцев — в зависимости от запросов клиента, но в нынешних условиях люди предпочитают мириться с перекрашенными кузовными деталями и недостатками по технике, отметил автоподборщик Сергей Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

«Бывает, люди принципиально ищут машину, которая не бита, не крашена и не требует вложений. Тогда поиски могут и на два месяца растянуться. И не факт, что такой автомобиль в итоге будет найден», — сказал он.

В таком бюджете лучше приобретать автомобиль с классическим гидромеханическим «автоматом» и атмосферным мотором, избегая турбированных двигателей и роботизированных коробок, советует Новиков. По Volkswagen Polo и Skoda Rapid есть варианты с турбомоторами, и если их рассматривать к покупке — то только с маленьким пробегом, в районе 50 тыс. км.

За эти деньги можно найти хороший вариант среди японских машин — Mazda 3 или Honda Civic, с пробегом 100–150 тыс. км. Их все меньше, но машины предельно надежные, с простыми атмосферными моторами и гидромеханическими АКП.

«Наиболее популярна в этом сегменте все та же четверка моделей — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Только если раньше мы их подбирали в пределах 1 млн рублей, то сейчас ищем за полтора», — резюмирует Новиков.

При цене 1,5 млн рублей не стоит рассматривать к покупке технически сложные автомобили премиальных брендов с большими пробегами и сроками эксплуатации.

«При таком скромном бюджете лучше не покупать BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и другие премиальные марки. Эти автомобили, скорее всего, будут с пробегами более 200 000 км и в плохом техническом состоянии», — резюмирует Андрей Гришаков из «Автодома» и «Автоспеццентра».