Как таксисты продают россиянам укатанные машины со скрученным пробегом

Покупка автомобиля, работавшего в такси, обернется для нового владельца крупными незапланированными расходами, у такого автомобиля выработан ресурс, рассказали «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Как покупателю не нарваться на бывшее такси со скрученным пробегом — в материале «Газеты.Ru».

Прежде всего, о том, что выставленный на продажу автомобиль работал в такси, свидетельствует характерный износ интерьера в районе заднего сиденья, где чаще всего сидят пассажиры, рассказал «Газете.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автоспеццентр» и «Автодом» Андрей Гришаков.

«Ко внешнем признакам автомобиля, который работал в такси,

относятся соответствующие наклейки и повышенный износ обивок дверей и задних пассажирских сидений,

но это все будет заметно лишь в случае неподготовленного к продаже экземпляра», — перечислил Гришаков.

Более четко отображают картину профильные сервисы, предлагающие отчеты об истории конкретного автомобиля, указывает он. В этих отчетах содержатся сведения о том, оформлялась ли на этот транспорт лицензия на таксомоторную деятельность.

«Если же лицензии нет, но автомобиль покупается от юридического лица, то стоит проверить вид деятельности организации, по которому можно выяснить, что ее автопарк, например, сдается в аренду», — объясняет Гришаков.

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, информация о том, работал ли автомобиль в такси, доступна гражданам для проверки и на сайте Госавтоинспекции, и на портале «Госуслуги». Визуально бывшее такси выдает характерные потертости порогов и дверных карт.

«Таксисты стали умнее, эти запчасти покупают с разборок, меняют на новые. На детали, подверженные повышенному износу, еще пока машина была новой, наклеивают защитную полиуретановую пленку, надевают чехлы на сиденья. Потом при продаже пленка и чехлы снимаются,

и эти детали контрастируют за счет полного отсутствия потертостей»,

— сказал Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Такие автомобили визуально распознаются и по плохому техническому состоянию, сильным загрязнениям и потекам масла в подкапотном пространстве, а также многочисленным ремонтам ходовой части самыми дешевыми запчастями, добавил он.

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рекомендует внимательно присматриваться к краске на бортах машины:

«Те места, где была пленка, с соответствующими надписями и шашечками будут отличаться по цвету от остального кузова. Машины чаще всего обклеиваются с двух сторон и не перекрашиваются перед продажей, это экономически нецелесообразно. Также в местах, где были нанесены наклейки, скорее всего, будут царапины, возникшие при их снятии».

Подменный VIN

Недобросовестные продавцы могут замаскировать даже официальные сведения о том, что машина использовалась в такси. Для этого в объявлении о продаже указывается подменный VIN-номер от другого похожего автомобиля. Продавец пытается убедить покупателя, что лицензия такси на машину получалась только формально.

«По дорогим автомобилям, которые работали в тарифе «Комфорт Плюс» или «Премиум»,

продавцы рассказывают покупателю, что машина фактически в такси не работала,

или, наоборот, было уплачено много денег, чтобы получить лицензию только для того, чтобы иметь возможность ездить по выделенной полосе», — отметил Шелков.

Продавец понимает, что ликвидность его автомобиля из-за таксомоторной деятельности сильно падает, и очень часто использует подобную словесную уловку, но практика показывает, что простые автовладельцы крайне редко записывают свои автомобили в такси для проезда по «выделенкам», добавил эксперт.

Низкая цена

По словам Андрея Гришакова из «Автодома» и «Автоспеццентра», автомобиль из бюджетного сегмента после работы в такси стоит на 40% дешевле, чем аналогичная машина, не видевшая столь интенсивной эксплуатации, но покупателю стоит быть готовым к тому, что основные узлы и агрегаты авто с шашечками быстро выйдут из строя и потребуется дорогостоящий ремонт.

«Автомобиль с лицензией такси разумно покупать как готовый бизнес для дальнейшего использования и получения дохода. Для частного использования можно рассматривать данные варианты исключительно за счет сниженной стоимости на рынке, но необходимо быть готовым к большим затратам на восстановление», — подытожил Гришаков.