Экономия в полмиллиона. Какие скидки дают дилеры на прошлогодние машины? «АвтоСпецЦентр»: скидки на прошлогодние Exeed и Haval достигают 200-500 тыс. рублей

До трети имеющихся в наличии новых автомобилей в России — это машины 2023 года выпуска, которые все еще не удалось продать, рассказали «Газете.Ru» опрошенные дилеры. Прошлогодние машины предлагают и китайские компании, и российская Lada. О том, какие из них выгоднее купить, — в материале «Газеты.Ru».

Дилеры к середине 2024 года не распродали автомобили, выпущенные в прошлом году, сообщили «Газете.Ru» представители крупных дилерских холдингов.

«Сегодня новых автомобилей 2023-го года выпуска осталось около 1/3 от общего числа машин на стоках. По всем без исключений модельным рядам. Скидка на прошлый год больше на 3-5% в зависимости от марки», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Такие машины раскупаются активнее, чем выпущенные в этом году, и объема склада прошлогодних машин, учитывая разницу в ценах, хватит только на два месяца торговли, спрогнозировал эксперт.

По словам Тюктеева, на ценах автомобилей 2024 года отразятся новые ставки утилизационного сбора. Его повышение на 70-85% ранее анонсировал Минпромторг, проект соответствующего постановления правительства сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

Застоялись с прошлого года

В дилерских стоках и на складах импортеров сохраняется достаточно много автомобилей 2023 года, согласился с Тюктеевым директор дивизиона «АвтоСпецЦентр Внуково» Кирилл Герасимов.

«Например, это премиальные внедорожники Tank 300 и Tank 500, кроссоверы Jetour Dashing и X90Plus, сложные позиции по электромобилям, таким как Wey и Ora. Также много моделей 2023 года у бренда Changan, в основном это седаны Lamore и Eado Plus», — рассказал Герасимов «Газете.Ru».

На автомобили бренда Haval, напротив, наблюдается высокий спрос: прошлогодние кроссоверы этой марки распроданы, на складе остались только пикапы GWM Poer и GWM Poer King Kong 2023 года производства. Цены на них, по сравнению с машинами 2024 года, ниже на 300 тыс. рублей, отметил эксперт.

«На автомобили 2023 года по сравнению с выпущенными в 2024-м выгоды, конечно, есть, но в среднем разница не такая уж колоссальная — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Динамика спроса на разные бренды и модели различается: думаю, по некоторым брендам прошлогодний сток закончится уже в начале осени, а по другим (те же пикапы GWM) может сохраниться до конца этого года», — подытожил Герасимов.

По словам гендиректора дивизиона «АвтоСпецЦентр Химки» Ольги Антюшиной, лучше всего продаются автомобили Chery, их прошлогодние машины практически закончились. Ситуация с машинами бренда Exeed, который принадлежит Chery, принципиально иная.

«Сейчас мы располагаем запасом из 97 Exeed различных моделей, и разница в стоимости автомобилей 2023-го и 2024 года в зависимости от модели – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей », — рассказала Антюшина «Газете.Ru».

С учетом скорости продаж и разницы в цене автомобили 2023 года должны закончиться в течение трех месяцев, уточнила она.

Прошлогодняя Lada

В официальном дилерском центре Lada в Москве, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о приобретении седана Lada Vesta в недорогой комплектации, на автомобиль 2023 года выпуска предложили скидку всего лишь в 50 тыс. рублей.

«Если за наличный расчет, то автомобиль будет стоить 1,49 млн рублей. Если вы купите автомобиль 2023 года, по стоимости будет 1,44 млн рублей. Машины в наличии с ПТС, покупка одним днем возможна», — рассказал продавец.

В дилерском центре Lada в Самаре также есть в наличии прошлогодние Vesta. Приобрести такой автомобиль в базовой комплектации Comfort предложили за 1,46 млн рублей.

В автосалон Changan в Москве, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о покупке седана Changan Lamore, сообщили, что автомобиль 2024 года при заказе обойдется минимум на 100 тыс. рублей дороже прошлогоднего.

«Машины есть в наличии только 2023 года. Но по оснащению такие же, как и 2024-го. Если заказывать, то разница в цене будет около 100 тыс. рублей. Но имейте в виду, что с 1 октября собираются повышать утилизационный сбор и машины могут подорожать», — предупредил продавец.

Автомобили 2023 года есть и у китайской Omoda. Дилер в одном из южных регионов России сообщил корреспонденту «Газеты.Ru», что седан Omoda S5 2023 года с атмосферным мотором и вариатором при покупке за наличный расчет можно приобрести за 2,02 млн рублей (цена такой машины по прайс-листу производителя – 2,25 млн рублей).