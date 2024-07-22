«Мне хана»: 16-летний сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП ТАСС: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП с фурой

Два человека, в том числе 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. По словам очевидцев, водитель машины, в которой находился юноша, планировал проскочить между фурой и «Ладой», но не справился с управлением. Вместе с Бусаргиным погиб и его одноклассник, сообщают СМИ. Водитель машины остался жив.

В Саратове при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника.

По данным местного УГИБДД, в 15:00 на улице Соколовая столкнулись два автомобиля «Лада Гранта» и большегруз «Ман».

«В результате ДТП пассажиры одного из автомобилей «Лада Гранта», двое мужчин, скончались на месте, еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Портал 164.ru выяснил, что у Бусаргина двое детей: 16-летний сын и 19-летняя дочь. Согласно официальным данным, фамилия погибшего несовершеннолетнего совпадает с фамилией губернатора, однако пока что точно нельзя утверждать, что в машине был сын главы региона.

Смертельное ДТП

Судя по кадрам с места происшествия, черную «Ладу» сильно покорежило, половины машины фактически нет. Удар пришелся на переднее пассажирское сиденье и идущее за ним заднее место. Два человека погибли на месте, они как раз сидели на этих местах. 25-летнего мужчину госпитализировали.

«Двое молодых мужчин — смерть до приезда скорой помощи. Один пассажир (молодой мужчина) в тяжелом состоянии доставлен в одно из лечебных учреждений города Саратова. Еще один молодой человек после осмотра и полученных рекомендаций продолжит лечение амбулаторно», — рассказали 164.ru в областном минздраве.

Ведомства не называют возраст пострадавших, однако они подтверждают информацию о наличии несовершеннолетнего среди погибших.

Очевидец рассказал 164.ru, что черная «Лада» пыталась проскочить между стоящей фурой и белой «Ладой»:

«Фура стояла на месте, белая машина ехала левее. Между фурой и белой машиной образовался коридор, в который хотел проскочить водитель на черной машине на большой скорости, но «глазомер» его подвел».

Очевидец уточнил, что водитель практически не пострадал, весь удар пришелся на правый бок. По его словам, там даже не было тормозного пути. Когда водитель вышел из машины, он сказал: «Мне хана».

Еще один очевидец Виктор рассказал «Газете.Ru», что черную «Ладу» занесло. По его словам, фура стояла у обочины:

«Удар был со значительной силой. Два человека насмерть. Где-то минут через 20-30 [приехала скорая и другие службы]. <...> Видел [пострадавших]: один светленький, другой темненький, без сознания из машины вытащили. Признаков жизни уже не подавали как будто».

Виктор добавил, что прохожие пытались помочь пострадавшим.

Занимался автоспортом

Известно, что сын Бусаргина занимался автомногоборьем, в прошлом году он участвовал в Первенстве России и во Всероссийских соревнованиях. Юношеская сборная Саратовской области стала чемпионом, а юноша занял первые места в прохождении трасс «Нестандарт» и «Классика». В одном из интервью губернатор рассказывал, что его сын какое-то время работал на станции техобслуживания. До ДТП школьник уже управлял «Ладой», но в этот раз он сидел на пассажирском месте. Он также увлекался борьбой, плаваньем и горными лыжами.

Молодой человек учился в 10-м классе. В соцсетях жители оставляют слова соболезнования губернатору. Они пишут, что второй погибший был одноклассником сына Бусаргина. Кроме этого, совсем недавно юноша из их класса также погиб: он утонул.

Автомобиль принадлежит Наилю Акчурину 1998 года рождения. По данным Mash, «Ладу» 2012 года выпуска пытались продать больше трех лет, ее стоимость оценили почти в полмиллиона рублей. В автомобиле установили пневмоподвеску и музыкальную систему.

«Ладой» владели несколько человек — все они стритрейсеры.