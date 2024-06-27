В России резко упала средняя стоимость новых автомобилей. В чем причина? Автоэксперт Мосеев: в России выросли продажи доступных китайских машин

Еще год назад средневзвешенная цена на новые автомобили в России пробила отметку в 3 млн рублей и с тех пор стремительно росла, но по итогам прошлого месяца она обвалилась. Эксперты считают, что дело не в снижении цен автопроизводителями, а в том, что на рынке появилось больше бюджетных моделей, по которым изголодался российский потребитель. Подробнее о ситуации в автосалонах и о том, что будет с ценами, — в материале «Газеты.Ru».

В мае этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля опустилась ниже уровня 3 млн рублей — до 2,88 млн рублей, свидетельствует свежий отчет аналитического агентства «Автостат». Как уточняет агентство, в июле прошлого года этот показатель впервые перешагнул трехмиллионный рубеж. С того момента негативный тренд только усиливался, достигнув пика в 3,4 млн рублей в марте 2024 года.

Однако уже в апреле обозначился обратный отскок — средневзвешенная цена машин из автосалонов снизилась на 7% по отношению к марту, а в мае – на 8,5% к апрелю, уточняет агентство.

«Структура рынка меняется: дешевых машин больше покупают, дорогих — меньше. Где-то скидки играют роль, но с одними скидками цена так бы сильно не ушла вниз, то есть

именно структура меняется в пользу доступных машин.

Сами цены редко кто корректирует вверх, в основном они стабилизировались. У новых автомобилей сейчас главная составляющая в стоимости — это соотношение рубля к другим валютам. Рубль достаточно долго держится в диапазоне 85-90 к американскому доллару, соответственно, стабильны и цены», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

На среднюю цену по рынку очень заметно повлияло не только изменение представленных на рынке моделей, но и регуляторные факторы — правительство с помощью доначисления утильсбора при растаможке закрыло киргизский канал экспорта иномарок, отмечает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Это снижение средневзвешенной цены связано с миксом (ассортиментом — «Газета.Ru») проданных автомобилей. Просто добавилось больше машин в сегменте B-класса. Кроме того, в мае резко сократилась доля в продажах от параллельного импорта, а через этот канал шли преимущественно дорогие машины», — сказал Мосеев.

В агентстве «Автостат» подчеркивают, что на изменение средних цен большое влияние оказал «АвтоВАЗ»,

он повысил свою долю рынка с 30,8% в апреле до 31,5% в мае.

Завод, традиционно играющий в сегменте недорогих автомобилей, постепенно преодолевает свои трудности с санкциями и логистикой, наращивая производство.

Китайский ширпотреб

Китайские игроки тоже не остаются в стороне, они, наконец, стали выходить на рынок с бюджетными моделями, говорят эксперты. Так, под конец 2023 года, компания Livan запустила в продажу в России седан S6 Pro,

ценник на который стартует с отметки в 1,95 млн рублей.

Компания Geely выделила в отдельный бренд Belgee свои старые более дешевые модели, а автомобили новых поколений продает параллельно под материнской маркой. Таким образом, у Geely появился собственный бюджетный суббренд, К примеру, Belgee X50 (он же Geely Collray предыдущего поколения) в России стоит от 1,97 млн рублей, а за Belgee X70 (Geely Atlas Pro) китайцы просят от 2,2 млн рублей.

Свои бюджетные модели вывели компании Chery, Haval, Changan, GAC и Omoda. Еще один условный дебютант российского авторынка — бренд Solaris. Под ним новый владелец (ООО «АГР») бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге выпускает хорошо знакомые россиянам недорогие модели:

Hyundai Solaris (теперь это Solaris HS), кроссовер Creta (HC) и Kia Rio (KRX).

Цены на эти машины весьма привлекательны для российских клиентов — от 2,1 до 2,6 млн рублей.

У китайских марок, которые позиционируют себя как игроков премиального сегмента, наоборот продажи снижаются, говорят в «Автостате». Это касается марок Exeed, Tank, Lixiang, Voyah, Zeekr. Рыночная доля китайских премиальных марок в мае сократилась примерно в 1,5 раза, подчеркнули в агентстве.

Что будет с ценам

Эксперты рынка осторожны в прогнозах относительно будущего ценообразования автопроизводителей. Сейчас все автокомпании находятся в выжидательной позиции, уверен глава «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

«Кто-то повышает цены, кто-то понижает, но все смотрят, как будет дальше развиваться ситуация с рублем. Если все будет нормально с валютой, то

ожидать роста стоимости не стоит.

Пока в значительной степени на эту ситуацию влияет государство. Если будет больше доступных автомобилей, то есть ассортимент в нижней ценовой категории увеличится, соответственно, и цены могут незначительно снизиться», — размышляет Мосеев.

На стоимости новых машин может существенно сказаться еще одна индексация утилизационного сбора, уверен руководитель «Автостата» Сергей Целиков. В апреле и мае этого года с подачи российских автозаводов депутаты Госдумы и правительство предлагали ввести шкалу постепенного повышения утильсбора. По мнению идеологов такого шага, это побудит китайские автокомпании вкладываться в локализацию производства автомобилей на территории России.

«Если введут в два или полтора раза повышенный «утиль» — это плюс 300 тысяч рублей на автомобиль,

— то и цены постепенно поднимутся. У этого сбора всегда была прямая зависимость с ними, цены отреагируют с опозданием месяца на 2-3», — резюмировал Целиков.

Дорожают машины и на вторичном рынке, знает руководитель компании «РоговМобиль» (специализируется на доставке иномарок из-за рубежа) Дмитрий Рогов. Он отмечает, что сейчас «проходными», то есть наиболее выгодными для импорта, стали автомобили, производившиеся в пандемию в 2020 году, в самый разгар кризиса с микрочипами. Цены на те машины из-за дефицита микроэлектроники были выше, соответственно, и на вторичном рынке такие «ковидные» машины стоят дороже.