«АвтоВАЗ» представил новую Lada Iskra. Мы узнали подробности Lada Iskra после премьеры на ПМЭФ поступит в продажу весной 2025 года

«АвтоВАЗ» показал в Петербурге свою новинку, производство которой стартует в начале 2025 года. Ориентировочная стоимость Lada Iskra — около 1,2 млн руб. «Газета.Ru» рассказывает об истории создания и характеристиках машины, а также о том, какое место она займет в модельной линейке компании.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась мировая премьера новой модели «АвтоВАЗа» — Lada Iskra. Уже в следующем году стартует ее производство, а в продаже машина появится весной — в компании хотят оседлать пиковый сезонный спрос.

В модельной линейке «АвтоВАЗа» Iskra займет место между Granta и флагманской Vesta. На ПМЭФ автомобиль представлен в кузове седан, однако в серийном производстве появится универсал, а также версия Cross с защитной пластиковой отделкой и увеличенным дорожным просветом.

close Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Максим Соколов, президент АО «Автоваз» за рулем Lada Iskra Полную галерею можно посмотреть

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По информации «АвтоВАЗа», новая модель получит три силовых агрегата. Базовый вариант — мотор 1.6 мощностью 90 л.с. с пятиступенчатой механической трансмиссией. Двигатель того же рабочего объема мощностью 106 л.с. агрегатирован с 6-ступенчатой «механикой» либо с автоматической трансмиссией, привод у машины передний.

Рекомендованное топливо — Аи-95, но допустима заправка и 92-м бензином. Кроме того, на спортивной модификации должен быть установлен мотор 1.8 EVO, этот вопрос прорабатывается.

Lada Iskra оснастят тем же вариатором, который устанавливается на обновленную Lada Vesta. В передней подвеске новой модели применяются стойки McPherson, сзади — полузависимая подвеска со скручивающейся балкой. Сейчас Iskra проходит цикл окончательных испытаний и калибровок, также ведется подготовка ее производства. Точная цена новинки не раскрывается.

Что внутри у Iskra

Дизайн Lada Iskra решен в современном фирменном стиле «АвтоВАЗа» с икс-образными подштамповками на боковинах. Передняя часть машины массивнее, чем у Lada Vesta, а уровень капота выше. Выставочный автомобиль снабжен механической трансмиссией. В интерьере — традиционная панель приборов со стрелочными шкалами тахометра и спидометра и экраном бортового компьютера между ними. В компании утверждают, что ни одной общей детали в салоне у Iskra и Granta нет.

На центральной консоли — ориентированный горизонтально дисплей медиасистемы, под которым расположен ряд кнопок и блок управления климатической установкой. Впрочем, этот элемент будет другим на серийной машине, саму начинку и программное обеспечение «АвтоВАЗу» делает «Яндекс». В перспективе все мультимедиа вазовских машин будут унифицированы.

Автомобиль получит две фронтальные подушки безопасности, но поскольку изначально машина разрабатывалась альянсом Renault-Nissan, в стойках дверей предусмотрена подготовка под подушки-шторки для задних пассажиров.

Появятся они в итоге или нет, пока неизвестно. Lada Iskra снабжена кондиционером, парктроником и подогревом сидений. Кресла получили двухцветную отделку со светло-серыми вставками, впрочем, и дизайн сидений также не окончательный — формовка сохранится, но по обшивке кресел идет выбор поставщика.

«Огненная» Lada

Новый малиновый цвет Iskra называется «Огонь», но будет еще один — топовый для версии Cross.

Стандартно для Iskra доступны серый, коричневый и белый цвета — такие же, как на Granta. Однако у новых машин появятся и собственные эксклюзивные окрасы — синий и оранжевый. Последний представят уже в ноябре 2024 года, он будет доступен только для версии Cross.

Как сказал «Газете.Ru» представитель «АвтоВАЗа», приблизительно понять, как машина в версии Cross будет выглядеть можно по кроссоверу Lada Xray Cross образца 2019 года в оттенке «Янтарь», но для Iskra будет выбрана его уникальная градация.

Как создавали Iskra

Изначально Lada Iskra создавалась на платформе Global Access (CMF-B), доставшейся «АвтоВАЗу» от концерна Renault. На ней же базируется Renault Logan, но после ухода французов с завода тольяттинцам пришлось достаточно сильно переработать конструкцию.

Изменились многие показатели силового каркаса, порогов, передних и средних стоек кузова, пол и многое другое. Даже сортовку стали пришлось подбирать под модернизированный вариант.

Изначально выход модели, позиционировавшейся как новая Granta, был запланирован на 2021 год — информация о том, что для автомобиля готов пластилиновый макет и 3D-чертежи, появилась в конце 2019-го. Тогда же «АвтоВАЗ» приступил к закупкам необходимого оборудования, а в работе над проектом участвовали инженеры из Румынии и Франции.

Тем не менее автором дизайна машины все еще значится британец Стив Маттин, который был директором по дизайну «АвтоВАЗа» с 2011 по 2020 год под эгидой Renault-Nissan. Под его руководством был создан и современный фирменный стиль Lada с «икс-фейсом».

«Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей», — сообщил в ходе презентации Iskra на ПМЭФ президент «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

По его словам, инвестиции в проект составили 23 млрд руб.

Что известно о цене новинки

Соколов назвал ориентировочную цену новой модели: «Если бы сейчас поступила в продажу, стоила бы 1-1,2 млн руб.».

По мнению исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, к моменту начала продаж Iskra может стать дороже из-за общеэкономических обстоятельств:

«Только общая ситуация может повлиять. Если будет продолжаться инфляция, повысится стоимость компонентов — только это может повлиять».

По его мнению, Iskra в модельном ряду «АвтоВАЗа» будет постепенно оттягивать клиентов у устаревшей Granta. При этом модель Vesta «АвтоВАЗ» постарается отодвинуть в более высокий ценовой сегмент за счет внедрения новых систем, связанных с комфортом.

«Iskra будет дороже, чем Granta, при этом по себестоимости, наверное, не сильно выше. Пока мы наблюдаем увеличение и расширение модельного ряда, а затем возможно вытеснение Granta, перенос объема продаж на новую модель», — пояснил Удалов.

По мнению основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, на ценовое позиционирование Iskra может повлиять и повышение утилизационного сбора, которого активно добивается сам же «АвтоВАЗ».

«Станет ли Iskra бестселлером будет сильно зависеть от цены. То ли «АвтоВАЗ» готовится к повышению утилизационного сбора и тому, что конкуренты станут сильно дороже, и тоже увеличит цену, то ли поставит адекватный ценник», — выразил мнение эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что на Iskra также будет наблюдаться высокий спрос со стороны госорганов.