Ехал по встречке, пытался сбить полицейских. В Дагестане задержали главу МЧС Чечни Главу МЧС Чечни Цакаева задержали на КПП «Герзель» в Дагестане

Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Он ехал по встречной полосе на черном GMC, проигнорировал требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительным данным, министр мог быть пьян. После задержания на место прибыли бойцы спецназа «Ахмат», которые, по данным Readovka, «силой забрали» чиновника и увезли в неизвестном направлении.

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов жестоко задержали главу МЧС Чечни Алихана Цакаева, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. Видео задержания Цакаева также появилось в Telegram-каналах «Что там у дагестанцеV?», Baza и Readovka.

По предварительным данным, 14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзель» сотрудник ДПС заметил черный автомобиль марки GMC, двигавшийся по встречному направлению. Полицейский потребовал от водителя остановиться, но тот этого не сделал. Более того, мужчина развернулся на перекрестке и попытался сбить сотрудников ДПС. Полицейские разложили на дороге устройство для остановки автомобилей «Еж». Транспортное средство попало в ловушку и не смогло продолжить движение, после его остановки сотрудники ДПС задержали водителя «с признаками сильного алкогольного опьянения».

На кадрах видно, что в задержании участвовали не менее семи сотрудников правоохранительных органов, они открыли двери автомобиля, вытащили водителя на улицу. Мужчина пытался вырваться, однако полицейские повалили его на землю. «Аккуратней, пацаны. Под нос тяни его, под нос тяни», — комментировали происходящее полицейские.

«Ахмат» забрал министра силой

Telegram-канал Baza пишет, что задержанный — это 47-летний министр МЧС Чечни генерал-майор Алихан Цакаев. Источник канала сообщил, что у чиновника не было с собой документов. По данным канала, его задержали только на время, а затем отпустили без проведения медицинского освидетельствования.

По информаци Readovka, после задержания на место приехал автомобиль батальона ДПС по Чеченской республике, его сотрудники потвердили, что задерданный — глава МЧС Чечни. Также прибыли сотрудники ДПС по республике Дагестан, чтобы отвезти чиновника в отделение полиции. Как сообщил канал, машина, которой управлял Цакаев, разыскивается службой Интерпола Канады.

Впоследствии на место, по данным Readovka, приехали три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат», они потребовали у дагестанских полицейских отдать задержанного.

Как сообщает канал, между ведомствами «завязалась потасовка», в ходе которой чеченские силовики силой забрали Цакаева и увезли в неизвестном направлении, а также забрали со штрафстоянки его автомобиль.

Readovka пишет, что Цакаева забрал Абузайд Висмурадов — командир СОБР «Ахмат». Силовик заявил, что он и его коллеги приехали по тревоге.

Цакаев занял должность начальника ГУ МЧС по Чеченской Республике в марте 2022 года. Он награжден Орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

В ноябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров подарил командирам чеченских силовиков автомобили премиум-класса, в том числе GMC. Был ли автомобиль, на котором Цакаев пытался скрыться от полицейских, подарком главы республики, неизвестно. Официальные лица Чечни на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.

«Не горское поведение»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с News.ru пообещал «изучить и проконтроллировать» ситуацию, подчеркнув, что «должности и связи не должны быть прикрытием». Он призвал рассматривать алкогольное опьянение чиновника, если оно подтвердится, как отягчающее обстоятельство.

«По имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю, что не джигитское и не горское это поведение. Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую. Алкогольное опьянение в данном случае должно быть как отягчающее обстоятельство», — прокомментировал он.

Депутат подчеркнул, что чиновник не должен подобным образом реагировать на законные требования сотрудников ДПС остановить машину. По заявлению Хамзаева, виновный должен ответить по всей строгости закона и столкнуться с жестким порицаниеи. Хамзаев пообещал изучать и контролировать ситуацию.

«Хочу напомнить, что по официальным данным в России каждое третье нарушение на дорогах происходит из-за пьяных водителей, об этом говорил в ходе недавнего круглого стола в Общественной палате РФ. Это проблема, которую надо решать сообща. Правоохранители, сотрудники ГИБДД должны быть бдительны», — сказал Хамзаев, цитирует Telegram-канал «Что там у дагестанцеV?».