СК: главу Сретенска задержали за попытку ударить полицейского топором

Уголовное дело по статье об угрозе применения насилия к полиции возбуждено против главы города Сретенска в Забайкальском крае Евгения Киргизова. По данным регионального СУ СК, он «попытался ударить полицейского топором при задержании». О ДТП заявил местный житель, в машину которого якобы врезался Киргизов. Сообщение об инциденте появилось на фоне политического противостояния. В декабре глава Сретенска сообщил о конфликте с главой Забайкальского района и «возврате к феодализму».

Глава города Сретенска Забайкальского края Евгений Киргизов якобы пытался ударить полицейского топором, когда его задерживали за нарушение ПДД и побег с места ДТП. Об этом сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на СК.

«В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — говорится в заявлении Следственного управления СК по Забайкалью.

В отношении Киргизова возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Вечером 10 марта чиновник, по словам местного жителя, устроил ДТП, врезавшись в его машину. По данным СКР, Киргизов при этом якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре двое сотрудников дорожной полиции в форме остановили его автомобиль и попытались задержать. Однако глава Сретенска «попытался ударить сотрудников топором». О вреде их здоровью не сообщается.

Учитывая, что Киргизов – глава городской администрации и обладает особым правовым положением как высокопоставленный чиновник, решение о возбуждении уголовного дела принимал и.о. главы регионального СУ СК. «Следователи приступили к проведению следственных действий с подозреваемым и другими фигурантами уголовного дела», — заявили также в СКР.

По данным журналистов, у Киргизова также якобы изъяли при задержании пистолет. Неназванный источник «Читы.ру» заявил, что оружие было не боевым, а «пневматическим или травматическим». В полицию Сретенска также поступила жалоба, что глава городского поселения якобы демонстрировал пистолет — «не то угрожал, не то просто показывал».

Главой Сретенска Евгений Киргизов стал в марте 2022 года, имея снятую в 2016 году судимость по трем статьям УК сразу — «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Применение насилия в отношении представителя власти». На выборах член ЛДПР Евгений Киргизов набрал 62,3% голосов, явка составила 22,3%.

«Откат к феодализму»

В декабре 2022 года Евгений Киргизов сообщал о конфликте с главой Сретенского района Алексеем Закурдаевым. Сам он пытался на выборах стать новым главой района, но проиграл. Как сообщал телеканал ZAB.TV, глава Сретенска обвинил Закурдаева в использовании административного ресурса:

«А народ у нас видите какой, он у нас любит обманываться, а это использование своего административного ресурса. Кроме того, как-то удачно «Единая Россия» дарит подарки – телевизоры, машины привезли нам в районы, в поселения, именно за несколько дней до выборов, – А кому дарили? – Детским садам, школам. У них как будто плановая работа, но так совпало удачно».

ТАСС сообщал, что в августе 2022 года на выборах главы Сретенского района были зарегистрированы три кандидата – все с погашенными судимостями. Их погасили из-за «небольшой тяжести преступлений», говорил член избиркома Забайкалья Владимир Дмитриев.

Закурдаев – кандидат от ЕР — при этом сам был ранее судим по делу о причинении легкого вреда здоровью.

По данным издания, Киргизов хотел стать главой района, чтобы отменить реформу местного самоуправления — объединение в муниципальные округа и создание де-юре одноуровневой системы власти в области. Глава округа в этом случае не избирается, а назначается.

«Это же разрушит и так плохую ситуацию в нашем районе. <…> Нас, жителей, лишают права управлять своими землями. Когда уберут администрацию, сельскую, городскую неважно, уберут и права же на эти земли. У нас у жителей тех или иных поселений будет отсутствовать право выбора, делегировать полномочия на управления нашей землей. Все главы будут выборные и назначаемые, ответственность другая, это конец свободы», — утверждал Киргизов.

Глава Сретенска также заявил, что упразднение муниципальных округов, по его мнению, приведет к «восстановлению феодализма».

«Вот что такое свобода? Свобода подразумевает ответственность за свои действия, а здесь она будет отсутствовать, нам всем будут говорить, как делать и мы ничего против не сможем сказать, если их это устраивает, пожалуйста, но, на мой взгляд, это откат от непонятного мне капитализма к феодализму».

Глава Сретенского района Закурдаев при этом в ноябре 2022 года критиковал власти города за «плохую работу с проектами развития территорий».

«К большому сожалению, городская администрация неохотно взялась за <…> работу. В итоге, на сегодняшний день ею не представлен ни один документ для разработки проекта, не организован опрос. (…) Таким образом, с большой долей вероятности, ни «дренажка», ни канализация, ни ремонт котельных, ни освещение не попадут в данный проект», — говорил чиновник (цитата по mk.ru).