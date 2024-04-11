Россию может накрыть волна угонов китайских автомобилей. Кто в группе риска Страховщик Устинов: китайские машины начнут массово угонять в России в 2026 году

В ближайшие два года россияне столкнутся с массовыми угонами китайских автомобилей, такой прогноз дали страховые компании и эксперты-антикриминалисты, которых опросила «Газета.Ru». В группе риска — модели Haval, Chery и Geely. Китайские машины уязвимы для угонщиков и по уровню защиты на 15 лет отстают от японских и корейских брендов, предупреждают специалисты. Уже сейчас китайские автомобили начали угонять, особенно те, что популярны в такси и каршеринге.

Прежде всего в ближайшие два года всплеск угонов коснется китайских моделей, которые в большом количестве используются таксопарками и операторами каршеринга, прогнозируют страховые компании.

«Мы ожидаем всплеск угонов в ближайшие год или два. Китайские автомобили все больше и больше поглощают российский рынок, автомобили попадают в ДТП, также имеют место быть технические поломки, появляется потребность в запчастях», — сообщил «Газете.Ru» начальник отдела андеррайтинга каско компании МАКС Игорь Устинов.

По его словам, частота угонов будет расти как в случае с популярными массовыми машинами (Haval Jolion, Chery Tiggo), так и с премиальными китайскими электрокарами (Li Auto, Zeekr), которые поставляются в Россию по параллельному импорту при отсутствии представительств, и на которые нет каталогов и поставщиков запчастей.

Предпосылки к росту угонов китайских машин в случае увеличения цен на запчасти для них отмечают и в «РЕСО-Гарантия».

«Китайские автомобили массово покупаются и используется не только частными лицами в личных целях, но и в такси, каршерингах и тому подобном.

Недостаток запчастей может образоваться, когда машин на рынке будет много, а запчастей на всех будет не хватать,

либо цена запчастей не будет удовлетворять потребителей и будут обращения к разборкам», — прогнозирует старший управляющий департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

В «Ингосстрахе» соглашаются с коллегами, что ситуация с угонами китайских машин резко поменяется, когда возникнут серьезные проблемы с запасными частями на китайские автомобили и откроются границы на западном направлении.

«Как только сработает один или оба фактора, то неминуемо начнется рост угонов»,

— сказал «Газете.Ru» руководитель отдела урегулирования претензий по угонам «Ингосстраха» Александр Матвиенко.

Какие модели в зоне риска

Высоким спросом у угонщиков будет пользоваться Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, прогнозируют в «Абсолют Страховании». Там отмечают, что частота угонов начнет скоро коррелировать с рыночными показателями продаж. Однако сейчас число таких инцидентов носит единичный характер, говорят опрошенные «Газетой.Ru» страховщики. В «Страховом доме ВСК» заявили, что спросом у угонщиков пользуются автомобили Chery и Exeed стоимостью от 3 млн рублей, однако их угоны пока происходят нечасто.

«За 2023-2024 годы в нашей компании было всего два угона автомобилей китайских брендов Haval и Omoda. Так как китайские автомобили на данный момент редко интересуют угонщиков, то тарифы по риску угон/хищение на них минимальны — от 0,14% и не сильно зависят от модели транспортного средства», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

В «Альфастраховании» сообщили об угоне одной модели за прошлый год — Geely Coolray.

Точка отсчета

Почти новый автомобиль с пробегом в условные 10 тыс. км достаточно трудно продать, и в массовом порядке китайские автомобили станут угонять в момент, когда машины начнут естественным образом менять их первые владельцы, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Рост продаж китайских автомобилей начался с уходом европейских и корейских брендов, два года с этого времени еще не прошло, чтобы говорить о бурном росте. Я ожидаю, что с 2025 года мы увидим тенденцию роста угонов китайских автомобилей», — сказал Кондрашов «Газете.Ru».

По его словам, угоны таких машин уже происходят, и, прежде всего, это касается тех моделей, которые используются в такси и каршеринге.

На китайские автомобили активно пересаживаются таксисты, работающие в классе «Комфорт» и «Комфорт+», пояснил «Газете.Ru» председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов.

«Основная масса китайских автомобилей, которые сейчас присутствуют в такси – Chery Tiggo 4, 7, 8, Haval Jolion, Geely Atlas и Coolray. Последние несколько месяцев стали появляться Chery Arrizo 8, в бизнес-классе присутствуют Hongqi», — сообщил Кодолов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, «разборок» по китайским автомобилям пока мало, и с кузовными деталями проблем нет, но электроника и различные агрегаты могут поставляться долго под заказ.

Слабо защищены от угона

По уровню защиты от угона современные китайские автомобили находятся на уровне японских и корейских машин 15-летней давности, и устаревшие код-грабберы угонщиков, от которых преступники успели отказаться, снова становятся актуальными, предупреждает руководитель центра «Угона.нет» Алексей Курчанов.

«Штатная охранная система китайских машин никуда не годится,

для нее есть как минимум пять способов угона с ее деактивацией. Начиная от самых простых, с код-грабберами, которые ушли в историю уже лет восемь назад, а теперь возродились», — объясняет Курчанов «Газете.Ru».

Бюджетные китайские машины не имеют серьезной защиты радиоключей, китайцы применили простую систему кодирования, и мануфактурные код-грабберы с замещением снова актуальны, добавляет он и надеется, что китайские автопроизводители будут совершенствовать штатные противоугонные системы.

«Такие методы, как угон с заменой модуля управления на свой, применялись лет 15 назад на старых японских автомобилях типа Mitsubishi Lancer и Mazda 3. Для современных китайских автомобилей они снова актуальны», — заключил Курчанов.