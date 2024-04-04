Возвращение «Буханки». Какие автомобили выйдут на российский рынок в апреле

Компания Haval анонсировала выход на российский рынок кроссовера H3, бренд Omoda готовит более дешевый вариант «паркетника» C5, цена снижена за счет новой комплектации, Geely представила обновленный Monjaro, а УАЗ вернул в модельный ряд «Хантеры» и «Буханки» с заводским тюнингом. Какие еще автоновинки появятся в апреле в России — в материале «Газеты.Ru».

Haval H3

Haval анонсировал скорый выход на российский рынок кроссовера H3, известного в Китае как Kugou или Cool Dog. По габаритам H3 соразмерен с Volkswagen Tiguan, а в модельной линейке китайского автопроизводителя расположится на ступень ниже Dargo.

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Haval H3 появится в России с передним и полным приводом. Под капотом переднеприводной версии — турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Полноприводной версии полагается та же трансмиссия, но мотор у нее мощнее: он развивает 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента.

Среди оснащения – 18-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора и светодиодные фары. Квадратная накладка на двери, похожая на чехол запасного колеса, – всего лишь декор. Продажи Haval H3 начнутся во втором квартале 2024 года, цены и комплектации пока не объявлены.

Jaecoo J8

Флагманский кроссовер бренда Jaecoo — J8 — будет продаваться в России только в полноприводной версии. Автомобиль снабжен турбомотором 2.0 мощностью 249 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag 7DCT400 (число 400 в данном случае обозначает, сколько ньютон-метров крутящего момента коробка может «переварить»).

В России J8 будет продаваться в двух комплектациях. Среди оснащения – 20-дюймовые колеса, кресла с массажем и электрическими регулировками, а также обогревы руля, зеркал и всех сидений.

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Производитель обещает разнообразие оттенков: для J8 предусмотрено пять цветов кузова, варианты двухцветной окраски, а также два цвета салона на выбор – коричневый и черный.

Ожидается, что автомобиль получит инновационную трансмиссию с управлением вектором тяги, позволяющую улучшить проходимость. В случае пробуксовки система способна передать большую часть крутящего момента на колесо, имеющее наиболее надежное сцепление с покрытием. Дилеры Jaecoo сообщают, что старт продаж новой модели намечен на апрель.

VGV

В преддверии старта продаж дистрибьютор китайской марки VGV раскрыл информацию о техническом оснащении автомобилей для российского рынка. Пятиместный кроссовер U70 Pro будет предлагаться в России с турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с., а семиместный U75 Plus получит мотор 2.0, выдающий 199 л.с. И в том, и в другом случае двигатель агрегатируется с 8-ступенчатой АКП немецкой марки ZF.

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Кроме того, в процессе адаптации автомобилей для российского рынка специалисты VGV внесли несколько сотен изменений в конструкцию машин – в том числе оптимизировали программу управления двигателем, перекалибровали подвеску и внедрили улучшенную шумоизоляцию.

Geely Monjaro

Кроссовер Geely Monjaro по итогам 2023 года стал одним из бестселлеров российского рынка. За год в стране было зарегистрировано более 20 тыс. автомобилей этой модели. Половина из них пришлась на машины, завезенные в страну посредством «серого» импорта.

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«Официальный» Monjaro тем временем получил ряд изменений в отделке. Самая дорогая версия, которая предлагалась только с кузовом изумрудного цвета, теперь доступна и в матовом сером. Салон у такого автомобиля отделан искусственной кожей черного цвета с вставками из серой замши.

Также у автомобиля изменилась графика подсветки дверей и передней панели. По технической части изменений нет: Geely Monjaro по-прежнему оснащается бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с., который агрегатируется с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin. Цена автомобиля в России начинается от 4,7 млн рублей.

Omoda

Omoda вывела на российский рынок кроссовер C5 в упрощенной комплектации, за счет которой базовая цена автомобиля снизилась на 140 тыс. рублей. Новая версия Fun за 2,2 млн рублей доступна для автомобилей 2024 года выпуска. Согласно прайс-листу автопроизводителя, у самого простого C5 вместо двухзонного климат-контроля установлен электрический кондиционер, нет полноразмерной запаски, а вместо 18-дюймовых колес применяются 17-дюймовые.

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Также у самой доступной версии Omoda C5 отсутствует подсветка зеркал в противосолнечных козырьках и беспроводная зарядка для смартфонов. По технике изменений нет: автомобиль также оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом.

УАЗ

Ульяновский автозавод с апреля возобновил прием заказов на свои автомобили в версии «Экспедиция» с заводским внедорожным тюнингом.

В продажу вернулись доработанные внедорожники «Хантер» и фургоны СГР («Буханка»).

Машины снабжены силовыми бамперами с буксировочными петлями и гнездами для реечного домкрата, экспедиционными багажниками, электрическими лебедками, прицепными. Для обеих моделей будет доступна окраска кузова защитным покрытием «Раптор».

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Главное преимущество экипированных на заводе УАЗов – элементы тюнинга для них не требуют подтверждения безопасности в аккредитованной лаборатории и регистрации в ГИБДД. Стоимость экспедиционного «Хантера» – 1,79 млн рублей, «буханки» — 1,69 млн рублей.

Forthing T5 в трех вариантах

Компания Ixen Motors, предлагающая в России китайские кроссоверы Forthing, представит модель T5 Evo с тремя вариантами дизайна. Один из них будет классическим, другой – с увеличенным спойлером переднего бампера и декоративными элементами красного цвета. Третий вариант автомобиля отличается более массивной решеткой радиатора.

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Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 и «роботом» марки Magna. В России T5 Evo получит полноприводную трансмиссию, за разработку которой отвечает Dongfeng Liuzhou Motor.