Когда автозавод «Москвич» избавится от убытков? Автоэксперт Мосеев: «Москвич» может стать безубыточным в 2025 году

Автозавод «Москвич» зафиксировал убыток по итогам 2023 года и снизил прогноз по производству. Завод планирует собрать не более 35 тыс. машин при пороге безубыточности в 40 тыс. О том, при каких условиях возрожденный отечественный бренд способен приносить прибыль, в материале «Газеты.Ru».

Ожидание vs реальность

«Москвич» по итогам 2023 года зафиксировал убыток в 160 млн рублей, рассказал в интервью газете «Ведомости» гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. Эта компания — технологический партнер российского автозавода.

По словам Когогина, порог безубыточности (объем производства, при котором бизнес окупает свои затраты, но не выходит в прибыль) для «Москвича» составляет 40 тыс. автомобилей в год. При этом гендиректор «КамАЗа» признал нецелесообразным для московского завода стремление выполнить ранее объявленный план по выпуску 50 тыс. машин в 2024 году.

«Нет — именно потому, что не нужно. Уровень безубыточности достигается на 40 тыс. автомобилей в год. В этом году мы ориентируемся на 30-35 тыс. машин», — сказал гендиректор «КамАЗа».

С учетом этих показателей, «Москвич» и в 2024 году рискует остаться убыточным.

Автозавод не раз корректировал свои производственные планы на 2024 год. В августе прошлого года было объявлено, что он собирается выпустить 44 тыс. автомобилей. В конце ноября 2023 года директор по производству «Москвича» Олег Масляков сообщил, что производственные планы на 2024-й составляют 50 тыс. автомобилей.

На «Москвиче» собирают крупноузловым методом бензиновые кроссоверы «Москвич 3» с механической трансмиссией и вариатором, электрические кроссоверы «Москвич 3е» и лифтбэки «Москвич 6».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом завод объявил, что уже через несколько месяцев перейдет на мелкоузловую сборку модели «Москвич 3» со сваркой и окраской кузовов. Автомобили будут собирать из более чем 900 компонентов, сейчас их собирают из 50 узлов и деталей.

Как отметил Когогин, переход на мелкоузловую сборку потребует дополнительных инвестиций в 4 млрд рублей, которые будут предоставлены в порядке акционерного финансирования либо в виде заемных средств от банков. Мелкоузловая сборка при этом позволит экономить 150 тыс. рублей с каждой машины.

Кто покупает «Москвичи»

Из произведенных в 2023 году 31 тыс. «Москвичей» удалось продать менее половины — 13,5 тыс. машин. Еще 19 тыс. «Москвичей» отгружены дилерам. Продажи этих машин госструктурам составляют около 10%, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

Так, еще в марте 2023 года первые «Москвичи» пополнили автопарк ГИБДД. В частности, электрокар «Москвич 3е» поступил на службу в ДПС подмосковных Люберец.

В июле 2023 года сотня новых «Москвичей» была передана московским подразделениям Росгвардии. Также машины поступили на службу во ФСИН и широко используются столичными таксопарками. Например, у «Яндекс.Такси» кроссовер «Москвич 3» относится к категории «Комфорт».

«Москвич», наряду с другими брендами, официально представленными на российском рынке, пытается привлечь клиентов специальными предложениями и акциями. Так, до конца февраля действуют скидки в 200 тыс. рублей на лифтбэки «Москвич 6» и бензиновый «Москвич 3» в максимальной комплектации. Для трех других версий этого кроссовера заявлена скидка в 100 тыс. рублей.

В первой половине 2024 года модельный ряд московского завода планируется расширить за счет более крупного кроссовера «Москвич 5», а во втором полугодии в России должен появиться кроссовер сегмента D — «Москвич 8».

Что играет против «Москвича»

В модельном ряду «Москвича» остро не хватает массового бюджетного седана в бюджете 1,5-1,7 млн рублей, а выпускаемые заводом кроссоверы пока не пользуются высоким спросом, считает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«В том, что «Москвич» выпустит в 2024 году 35 тыс. машин, нет особых сомнений. С одной стороны, хорошо, что производитель не ставит заоблачных планов. Но они говорят про производство, но нужно смотреть еще и на продажи. По их данным, они продали за год 15 тыс. машин. По нашим данным, продано и поставлено на учет 13 тыс. машин», — рассказал Мосеев «Газете.Ru».

На старте продаж «Москвича» был сделан ряд ошибок в маркетинге и взаимоотношениях с дилерами, но впоследствии ситуация улучшилась. Бренд раскручивается, и скорее всего «Москвич» реализует в этом году не менее 30 тыс. машин, прогнозирует Мосеев:

«С учетом корректировки цены, шансы есть. Если будет запущена окраска кузовов, это тоже улучшит финансовые показатели с точки зрения прибыльности. Плюс расширяется модельный ряд. Если в этом году они продадут более 30 тыс. автомобилей, то в следующем они должны уйти из убыточности».

В нынешнем виде модельный ряд «Москвича» с двумя основными моделями смотрится слабо, а стратегия и маркетинг не объявлены четко всем игрокам рынка, включая дилеров, что тормозит развитие и продажи, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Зависимость «Москвича» от китайских компонентов очень велика, но в первую очередь «Москвич» очень сложно управляем. Когда два таких тяжеловеса, как московские власти и «КамАЗ», пытаются управлять одним активом, необходимые решения могут приниматься недостаточно оперативно», — пояснил консультант «Газете.Ru».

Он добавил, что модельный ряд «Москвича» сейчас крайне ограничен и его продукция на фоне конкурентов не отличается повышенной привлекательностью ни по цене, ни по дизайну, ни по технологиям, но стремление к локализации производства стоит оценить позитивно. По его мнению, «Москвич» нынешним владельцам достался практически бесплатно, поэтому возможно, что для операционной окупаемости хватит объемов производства в 40-50 тыс. машин в год.

«Если «Москвич» не нарастит производство, говорить о долгосрочных перспективах крайне затруднительно. «Москвичу» есть над чем работать», — заключил Бургазлиев.