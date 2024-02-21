Псевдоотечественные: какие китайские машины притворились российскими Sollers перейдет на российский металл в моделях Atlant и Argo до 2025 года

После 2022 года на российском рынке появилось несколько отечественных брендов, под которыми продаются автомобили, имеющие китайские аналоги. О том, откуда появились эти машины и сколько они стоят на исторической родине — в нашем материале.

Калининградский завод «Автотор» 19 февраля объявил о начале производства электрического седана A5 под новым брендом «Амберавто» в сотрудничестве с зарубежным партнером и опубликовал первое фото машины.

Седан длиной 4675 мм с заявленным запасом хода в 520 км и 160-сильным электродвигателем оказался как две капли воды похож на китайский JMEV GSE.

С генами Renault

Марка JMEV основана китайскими Jiangling Motors Corporation Group и China Agricultural Development Construction Fund Corporation. В 2019 году в капитал JMEV вошла Renault, которая приобрела контрольный (50%) пакет акций предприятия из КНР.

Под именем JMEV Yi и Mobilize Limo французская компания продвигает этот седан и на европейский рынок как машину для профессионального использования в сфере такси и каршеринге. В 2022 году электрокар заработал четыре из пяти возможных звезд в краш-тесте EuroNCAP.

Amberauto A5 и JMEV GSE

В Калининграде для Амберавто A5 планируется глубокая локализация. Согласно заявлению «Автотора», в 2024-2025 годах автомобиль оборудуют электромоторами, инверторами (преобразователями напряжения), редукторами, электронными системами и другими компонентами с маркировкой «Сделано в России».

Для производства грузовиков и пикапов «Автотор» создал другой бренд — «Амбертрак». Под ним на заводе выпустили две модели грузовиков полной массой от 3,5 до 12 тонн, а также пикап.

О происхождении машин «Автотор» не сообщил, однако сайт «Авто Mail.Ru» выяснил у дилеров в Калининградской области, что под новым брендом скрываются пикапы и грузовики JMC, о старте производства которых было объявлено в августе 2023 года.

Evolute

Для выпуска автомобилей китайской корпорации Dongfeng и ее дочерних брендов российская компания «Моторинвест» в 2022 году основала собственный зонтичный бренд Evolute. Выпуск машин этой марки налажен на заводе в Липецкой области в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного «Моторинвестом» с правительством РФ. СПИК предоставляет автопроизводителям преференции в виде возврата утилизационного сбора и других льгот в обмен на обязательства по локализации автомобилей.

Сейчас под брендом Evolute на российском рынке продается седан i-Pro и три кроссовера: i-Joy, i-Sky и i-Space.

Последняя новинка этого бренда — семиместный кроссовер i-Space, в Китае он известен под именем Fengon Landian E5.

Evolute i-Space и Landian E5

Это автомобиль доступен в гибридном и полностью электрическом варианте. В максимальной комплектации с семиместным салоном он предлагается китайским покупателям за 154 тыс. юаней (около 2 млн руб.). На российском рынке цена Evolute i-Space начинается от 3,9 млн рублей .

«Близнец» российского Evolute i-Sky, кроссовер Forthing T5 Evo, производят с 2021 года. Марка Forthing также принадлежит корпорации Dongfeng.

Evolute i-Sky и Forthing T5 Evo

На домашнем рынке автомобиль выпускается в том числе с бензиновым двигателем, но российский i-Sky — это всего лишь его электрическая версия Forthing Tunder.

Этот кроссовер стоит в нашей стране почти 4 млн руб. и это с учетом госсубсидии в 925 тыс. руб. В Китае электромобиль Forthing Thunder начали продавать весной 2023 года по цене 130-230 тыс. юаней (1,7-2,9 млн руб.).

После ухода Ford компания Sollers наладила выпуск в России фургонов Atlant и легких грузовиков Argo под собственным брендом Sollers на основе техники китайского JAC. При этом в рамках лицензионного соглашения она получила право вносить изменения в конструкцию машин.

Фургон Sollers Atlant представляет собой JAC Sunray прошлого поколения: в самом Китае уже выпускается обновленное семейство машин.

В российском варианте машины производитель уже усовершенствовал технологии сварки и окраски, внедрил усиленные рессоры и устанавливает на машины некоторые отечественные компоненты, например, шины и аккумуляторы. На начальном этапе эти машины собирали по «отверточной» технологии (когда на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые к сборке комплектующие).

Sollers Atlant и JAC Sunray

«В течение 2024-2025 годов Sollers намерен организовать штамповочное производство кузовных деталей для моделей Atlant и Argo с использованием полностью российского металла и наладить выпуск критически важных для автомобильной индустрии компонентов системы пассивной безопасности», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Sollers.

На сегодняшний день заводы группы Sollers в Елабуге и Ульяновске производят автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов, уточнили в компании.

Пикап JAC T6 прошлого поколения покинул российский рынок после того, как сборка таких машин под маркой Sollers стартовала на заводе во Владивостоке. Автомобиль доступен на российском рынке с бензиновым мотором и дизелем, углубление локализации в планах.

Sollers ST6 и JAC T6

На пикап планируют устанавливать моторы и коробки передач, выпуск которых организуют на заводах в европейской части России. Под локализацию агрегатов уже выделены средства из государственного Фонда развития промышленности.

На «КамАЗе»

Родословная китайского JAC N-Series прослеживается и в линейке легких и среднетоннажных грузовиков «Компас», выпускаемых «КамАЗом».

КамАЗ Компас и JAC N-Series

Кабины для этих грузовиков c оригинальной облицовкой свариваются и окрашиваются на бывшем совместном предприятии с Daimler, где собирались грузовики японской Fuso. Моторы, трансмиссия и мосты у этих автомобилей китайские, сообщало издание «Авторевю».

Китайский JAC очень востребован у российских производителей, модельная линейка возрожденного «Москвича» состоит из автомобилей этой китайской марки.

Valdai

В сентябре 2023 года на российском рынке появился новый грузовой бренд Valdai. Грузовики были представлены на выставке Comtrans-2023. Там же стало известно, что права на бренд Valdai получила компания «Нижегородские грузовые автомобили». Ее представители рассказали, что проект реализуется совместно с китайской маркой Foton. На начальном этапе для семейства легких, среднетоннажных и тяжелых грузовиков предусмотрена отверточная сборка.

Первый блин Lada

Кроссовер Lada X-Cross 5, в котором легко угадывался FAW Bestune T77, торжественно представили на Петербургском международном экономическом форуме летом 2023 года. Вскоре после этого производство новой модели было запущено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, перешедшим под контроль «АвтоВАЗа». Однако свободные продажи новой модели так и не начались.

Lada X-Cross 5 и FAW Bestune T77

В декабре 2023 года с сайта Lada исчезло упоминание этой модели, а в январе 2024-го появилась информация, что проект окончательно закрыт.

Теперь на бывшем заводе Nissan, который вновь перешел под контроль государства, планируется выпускать автомобили под специально созданным брендом XCite. Ряд СМИ и профильных автомобильных Telegram-каналов сообщили, что под этим брендом скрываются китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro.

Для завода, занимающегося сборкой автомобилей нескольких китайских брендов, создание и развитие собственной марки выглядит оправданным, заявил «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев:

«Если исходная марка собираемого автомобиля в России неизвестна, то тому же «Автотору» стратегически правильно вложиться в создание и развитие собственного бренда. Даже если он не обладает лицензией, а просто покупает машинокомплекты».

Поставщик может смениться, а бренд, в который вложены маркетинговые инвестиции, останется, и его можно будет использовать и на автомобилях других поставщиков, которые могут появиться у завода, добавляет эксперт. С точки зрения потребителя то, что машина продается под отечественным брендом, не оказывает значительного влияния на ее успех, если исходная китайская марка в нашей стране неизвестна.

«Механизм, по которому работает Sollers — это покупка лицензии. Они не просто закупают машинокомплекты, но и обладают технологической, сервисной и конструкторской документацией. С этой точки зрения компания находится в более выигрышном положении, чем если просто закупать машинокомплекты», — заключил Бургазлиев.