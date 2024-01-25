На Украине на фоне СВО резко выросли продажи премиальных автомобилей На Украине вдвое выросли продажи Porsche, Mercedes и BMW на фоне СВО

Украинский рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 61%, следует из статистических данных, проанализированных «Газетой.Ru». В массовом сегменте на лидирующих позициях оказались Toyota, Renault и Skoda, а в премиум-сегменте — Porsche, Mercedes и BMW, продажи которых увеличились более чем вдвое. Почему украинцы начали скупать автомобили на фоне военных действий – в нашем материале.

Продажи новых легковых автомобилей на Украине выросли в 2023 году на 61% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации «Укравтопром», которые проанализировала «Газета.Ru». За 12 месяцев украинцы приобрели 61 тыс. новых легковых автомобилей.

Лидером рынка в стране стали машины Toyota, которые разошлись тиражом в 10,2 тыс. По сравнению с 2022 годом объем их продаж вырос на 47%. На втором месте оказался французский Renault с результатом 5,8 тыс. машин (на 46% больше, чем годом ранее). На третьем – немецкий Volkswagen: за год на Украине реализовано 5,6 тыс. автомобилей этой марки, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В десятку наиболее продаваемых также вошли Skoda, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki, Mazda и Nissan.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом, по данным «Укравтопрома», наиболее популярным на украинском рынке автомобилем стал Renault Duster.

Богатые украинцы снова скупают иномарки

В сравнении с массовыми европейскими и корейскими брендами продажи автомобилей премиум-марок на Украине в 2023 году восстанавливались значительно интенсивнее.

Продажи автомобилей BMW в сравнении с показателями 2022 года увеличились на 139% (до 4,1 тыс. автомобилей), показатели Porsche выросли вдвое (до 690 экземпляров), Lexus – в 2,5 раза (до 1,9 тыс. машин).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Марка Audi прибавила 77% (продано 1,4 тыс. машин), а Mercedes-Benz в плюсе на 52% (реализовано 2,5 тыс. машин).

Какое место украинский рынок занимает в Европе

По данным украинской информационно-аналитической группы Auto-Consulting, по итогам 2023 года Украина поднялась на три пункта в рейтинге стран Европы по объемам продаж новых машин и расположилась на 23-м месте, между Финляндией и Хорватией. Лидирующие позиции среди европейских стран занимают Германия (2,8 млн автомобилей за год), Великобритания (1,9 млн машин) и Франция (1,8 млн машин).

В авангарде европейских автомобильных рынков Украина находилась в 2008 году, когда она занимала седьмую позицию, напомнила Auto-Consulting.

Какие новинки есть на украинском рынке

В 2023 году украинский рынок пополнился значительным числом новинок от ведущих мировых автоконцернов. В частности, осенью там начались продажи гибридного Lexus RX 450h, электрического седана BMW i5, нового поколения кроссовера Mitsubishi Outlander, компактных кроссоверов Peugeot 2008 и Honda ZR-V, построенного на той же платформе, что и седан Civic.

Также на украинском рынке появились новое поколение Volkswagen Touareg и кроссовер Mazda CX-90, внедорожники Jeep Grand Cherokee, Wrangler и кроссовер Compass.

На 2024 год запланирован старт продаж гибридной версии кроссовера Hyundai Cona, обновленной Mazda CX-5, весной в автосалонах Hyundai должны появиться обновленные седаны Sonata и Elantra. Активно осваивают местный рынок и китайские автокомпании.

Так, в январе 2024 года выход на украинский рынок запланировал китайский бренд Changan. Он предложит местным покупателям новейший пикап Hunter (представлен в 2022 году в Китае под названием Lantuozhe), сообщила Auto-Consulting. Уже предлагается украинским покупателям китайский пикап Foton Tunland c мотором 2.0 мощностью 163 л.с., 8-ступенчатым автоматом ZF и полным приводом.

В официальных дилерских центрах Porsche ожидается появление четырех новых моделей, включая следующее поколение Panamera. Концерн BMW предложит Mini Cooper и Countryman, а также новое купе BMW 4 Series. Осенью на украинском рынке должны появиться Skoda Kodiaq и Superb нового поколения.

Почему растут продажи

Восстановление украинского авторынка в 2023 году объясняется возвращением домой части граждан, уехавших из страны весной 2022-го после начала российской специальной военной операции, однако нынешние показатели продаж далеки от нормальных, отмечают эксперты.

«При том населении, которое есть в стране, 60 тыс. машин на всю Украину – капля в море. Максимальный объем авторынка Украины достигал 700 тыс. автомобилей, это было до 2014 года», — пояснил «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Рост продаж новых машин в 2023 году эксперт объяснил возвращением в конце 2022 года части людей, ранее выехавших из страны, а также оптимизмом, который в 2023 году наблюдался в украинском обществе.

«На Украине не так много представительств автопроизводителей, но могу предположить, что импортеры, которые продают Mercedes-Benz и BMW, чувствуют себя прекрасно. Автомобили Mercedes-Benz привозят самые свежие, самые последние, самые крутые, и они не застаиваются», — заявил «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В такие периоды, как сейчас, продажи дорогих и сверхдорогих автомобилей растут, на Украине немало структур и людей, которым удалось заработать, добавил он.

«У простых людей с одной стороны с доходами все очень невесело, а с другой стороны – продолжается в огромных количествах ввоз подержанных машин из-за рубежа. И они как раз закрывают потребности обычных людей», — подытожил Кадаков.