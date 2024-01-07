Какие китайские машины скоро выйдут на рынок. Мы собрали все новинки «Газета.Ru» нашла все новинки китайского автопрома, которые скоро появятся в России

В 2024-м на российском рынке появится много новых автомобилей преимущественно китайских марок. Свои премьеры готовят марки GAC, Livan, Haval, Chery, Oting, Lada, Sollers, Jetour и многие другие бренды. «Газета.Ru» собрала все автоновинки 2024 года в своем материале.

Chery

Компания Chery в 2024 году уделит наибольшее внимание развитию в России своего суббренда Chery NEV, под которым на нашем рынке будут продвигать гибридные и электрические модели.

Согласно сообщению пресс-службы бренда, линейка гибридных и электрических Chery в России достигнет в 2024 году семи моделей. В дополнение к подзаряжаемым версиям кроссоверов

Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, выступающим в размерных классах C и D, появятся более крупный (класса Е) и более компактный (класса B) кроссоверы.

Также в течение года Chery представит два электромобиля — городской компакт класса А и среднеразмерный автомобиль C-класса.

close 100% Дилерский центр Chery NEV

«По марке Chery в будущем году ожидается большое количество новинок. Так, например, во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arrizo 8. Затем в течение года по данному бренду мы ожидаем поступление еще четырех новинок — это Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arrizo 8 и Tiggo 7», — рассказал «Газете.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

Jetour, Exeed, Omoda и Jaecoo

Принадлежащий концерну Chery бренд Exeed выведет на российский рынок электрический седан Exlantix 03. Автомобиль позиционируется как премиальная модель, в конце 2023 года его продажи уже начались в Китае. На российский рынок седан выйдет в 2024 году. В зависимости от версии, он оснащается тяговой батареей емкостью 61 или 100 кВт·ч, а

запас хода составляет 500-700 км в зависимости от версии.

В максимальной комплектации седана его силовая установка развивает 480 сил.

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Компания Omoda (принадлежит Chery) весной 2024 года планирует представить в России электрический кроссовер E5, а осенью — обновленный кроссовер С5, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе бренда. У другого родственного Chery бренда — Jaecoo — в начале 2024 года появится большой кроссовер J8. Полноприводный паркетник оснащается турбомотором мощностью 249 сил.

На осень запланирован дебют гибридной версии этого кроссовера, а Jaecoo J7 Hybrid официально прибудет в Россию уже весной.

В пресс-службе марки Jetour «Газете.Ru» уточнили, что в I квартале 2024 года ожидается выход первой полноприводной модели в линейке Jetour в России — внедорожника Jetour T2.

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В Китае полноприводная модификация этого автомобиля, призванного конкурировать с Tank 300 и Haval Dargo, снабжена мотором 2.0 мощностью 254 л.с. Для него доступна роботизированная трансмиссия, а также 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». От Jetour ожидаются и другие новинки, о которых будет объявлено позднее.

Haval

Китайская автокомпания Haval представит в начале 2024 года в России компактный кроссовер Haval H3, следом появится самый большой внедорожник бренда — Haval H5 New, а также кроссовер Haval F8.

close 100% Dong Yi/Haval

Об этом ранее сообщил Telegram-канал «Хавал Клуб» со ссылкой на материалы дилерской конференции бренда. Премьера Haval H5 New в нашей стране должна состояться в мае, а начало продаж — в августе.

Отечественное

В 2024 году внедорожники Lada Niva получат новый двигатель рабочим объемом 1,8 литра (90 л.с.), сообщает Motor.ru со ссылкой на собственные источники. О том,

какая из версий Niva – Legend или Travel – примерит новый мотор,

не уточняется.

Вероятно, агрегат будет представлять собой производную мотора 1.8, который устанавливается на Lada Vesta. Сама Vesta в 2024 году должна получить версию с мотором 1.8 Evo, который также изменился. Не исключены и другие премьеры: в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили «Газете.Ru», что завод объявит о планах на будущий год на итоговой пресс-конференции 11 января.

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Впрочем, уже сейчас известно о перезапуске производства модели Lada Largus. В декабре стартовала тестовая сборка электрического e-Largus на заводе в Ижевске, а на май запланировано возобновление массового производства этой модели с бензиновым и электрическим двигателем.

В 2024 году «АвтоВАЗ» рассчитывает собрать 30 тыс. машин этой модели, на электрическую версию придется не более 10% тиража.

В пресс-службе компании Sollers (владеет УАЗом и собирает модели JAC под своей маркой) сообщили «Газете.Ru», что в 2024 году планируют расширить модельную линейку на базе коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo за счет вывода на рынок новых модификаций и вместе с тем наращивать локализацию компонентной базы.

Ожидаются обновления и для бренда УАЗ, однако в Sollers, пообещали раскрыть эту информацию позднее.

GAC

К двум кроссоверам, которые китайский GAC продает на российском рынке, в 2024 году прибавятся еще четыре модели. Во II и III квартале появятся минивэн М8 и компактный кроссовер GS3.

Минивэн GAC M8 доступен с двумя силовыми установками на основе турбомотора 2.0. Гибридная версия развивает 190 сил, бензиновая – 232 единицы мощности, двигатель в этом случае работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Салон автомобиля рассчитан на семь человек, цена М8 начинается с 7,7 млн рублей.

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Кроссовер GAC GS3 по габаритам близок к Hyundai Creta. Кроссовер GS3 оснащается 1,5-литровым турбомотором (177 л.с.) в связке с пятиступенчатой механикой или «роботом». О том, какие еще две модели GAC привезет в Россию, не сообщается.

Livan интригует

Две новинки для российского рынка анонсировал и бренд Livan.

«Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем», — рассказал в интервью «Газете.Ru» глава «Ливэн Мотор Рус» Се Цзяо.

Обе новых модели скорее всего будут кроссоверами, потому что в России популярен этот тип кузова, добавил он.

Oting с родословной Nissan

В начале 2024 года в России начинаются продажи нового внедорожника Oting Paladin. Автомобиль, построенный на платформе Nissan Terra, производится в Китае на заводе Dongfeng Nissan. Его дистрибуцией в России занялась компания Sinomach, известная производством промышленного оборудования и дорожной техники.

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Oting Paladin снабжен лицензионным мотором Mitsubishi объемом два литра и мощностью 238 сил, он агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом» немецкой марки ZF. Цены уже объявлены: заднеприводную версию автомобиля можно приобрести за 3,8 млн рублей, Paladin с подключаемым передним мостом можно приобрести за 4,3 и 4,5 млн рублей.

Dongfeng и Evolute

«Бренд Dongfeng в 2024 году выведет на российский рынок несколько новых моделей в различных сегментах и ценовых категориях. Среди них будут как компактные и среднеразмерные, так и полноразмерные кроссоверы премиального класса», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Моторинвест» (дистрибьютора марки).

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Также Dongfeng привезет в Россию рамный внедорожник, а Evolute – начнет продажи анонсированного семиместного кроссовера i-Space.

Грузовики

На 2024 год запланирован запуск на российском рынке марки VGV, принадлежащей китайскому производителю грузовиков. Бренд планирует вывести на российский рынок два кроссовера вместимостью до 7 человек и длиной до 5 м. Совместно с российским дистрибьютором, компанией «Мотор-Плейс», в конструкцию машин было внесено более 100 изменений в рамках адаптации машин к российскому рынку.

close 100% VGV

Названий моделей дистрибьютор не раскрывает, но в линейке VGV всего три модели, одна из которых – пикап.

Оставшиеся кроссоверы VGV U70 Pro и VGV U75 Plus сравнимы по габаритам с Skoda Kodiaq или Kia Sorento, и оснащаются турбомоторами мощностью 156 л.с. и 224 л.с. соответственно.

Дилеры в 2024 году ожидают поступления не только официально поставляемых новых моделей, но и ряда новинок, ввезенных по параллельному импорту.

«Уже в первом квартале по бренду Geely мы ожидаем новый кроссовер Atlas. Кроме того, в течение года планируется появление модели Geely Okavango», — уточнил «Газете.Ru» Илья Петров из «Авилона».

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Что касается параллельного импорта, то в начале года планируются поставки таких моделей Volkswagen, как Tiguan X (от 5,55 млн рублей), Passat (от 5,43 млн рублей) и Tharu (от 5,6 млн рублей). По бренду BMW в течение первых месяцев 2024 года ожидаются BMW 4 Series в версии купе и кабриолет, а также их спортивные модификации M4, перечислил он.