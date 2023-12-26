Южная Корея запретила поставлять в Россию автомобили. Какие из них пропадут? Автоэксперт Лисовская: санкции Южной Кореи не остановят ввоз автомобилей в РФ

Южная Корея запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя более двух литров. Под него попадает большинство популярных версий корейских кроссоверов, включая Hyundai Santa Fe, Palisade и мощные модификации Kia Sportage и Sorento, которые составляли значительный объем параллельного импорта. Поставщики заявляют, что обходные пути уже налажены, но по привлекательности этих машин сильно ударило повышение утильсбора в самой России.

К расширению санкций против России присоединилась Южная Корея. 26 декабря о новом пакете санкций, затрагивающих, в том числе, и автомобильный сектор, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Ограничения касаются экспорта в Россию и Белоруссию автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше двух литров в дополнение к прежнему запрету на поставки машин стоимостью более $50 тыс. В список товаров, подлежащих контролю, добавлено 682 пункта — их общее число достигло 1159. Для вывоза этих товаров в РФ и Белоруссию потребуется специальное разрешение правительства Южной Кореи.

Нововведения начнут действовать с начала 2024 года, после завершения необходимых формальных процедур. По предварительной информации, это должно произойти 15 января.

Что под запретом

Под ограничения по объему двигателя попал кроссовер Kia Sorento (в нынешнем поколении оснащается дизелем 2.2 и бензиновым мотором 2.5). Новейший Hyundai Santa Fe с турбомотором 2.5 и восьмиступенчатым автоматом также под запретом, как и машины предыдущего поколения, снабженные моторами 2.2 и 2.5.

Кроме того, в стоп-листе оказались кроссоверы Kia Mohave и Hyundai Palisade, минивэны Kia Carnival и Hyundai Staria,большинство моделей Genesis, Hyundai Sonata предыдущего поколения с мотором 2.4 и автомобили других марок с моторами соответствующего объема, которые ввозились в РФ.

В популярных классифайдах по запросу «автомобиль из Кореи без пробега по РФ» в настоящее время доступно более 1,2 тыс. объявлений о продаже машин с двигателем объемом свыше двух литров. Среди них встречаются BMW X3 X6, 5 Series, а также Range Rover Sport, Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLS.

Обходные пути есть

Предприниматели, занимающиеся поставками автомобилей из Южной Кореи, говорят, что запрет со стороны корейского правительства не сильно отразится на ввозе в Россию: маршруты доставки через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже отработаны.

«Автомобили из Кореи везли в основном через Киргизию и Казахстан, а туда Корея экспорт не запрещала. Если машины экспортируются в Киргизию, а затем реэкспортируются в Россию — то в чем проблема? Пока мы видим запрет только на экспорт в Россию, но напрямую в Россию их никто и не вез», — объяснила «Газете.Ru» автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская, которая занимается ввозом и продажей иномарок.

Если корейской стороной будет введен запрет на конечный ввоз в Россию, это отразится на поставках, но непонятно, как такой запрет можно осуществить, добавила она.

По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова (специализируется на доставке машин «под ключ» из-за рубежа), моделей, попадающих под ограничения, достаточно много, однако РФ уже два года существует в условиях постоянно ужесточающихся санкций, а поставки автомобилей не прекратились.

«Способы обхода этих ограничений уже давно найдены, они уже работают. Корейские автомобили просто будут ехать по тому же каналу, что и японские и немецкие дорогие машины», — сказал Рогов «Газете.Ru».

Новые санкционные ограничения со стороны Южной Кореи существенно не повлияют на сложившуюся рыночную ситуацию, полагает эксперт. По его мнению, гораздо хуже на рынке могут отразиться не действия других стран, а решение российских властей увеличить утилизационный сбор.

Лисовская также согласилась с этой позицией, подчеркнув, что автомобили с моторами рабочим объемом свыше двух литров преобладали среди машин, завозившихся из Кореи, однако повышение утильсбора уже сильно ударило по их доступности.

«Импорт машин из Кореи сильно пострадал после повышения утилизационного сбора, потому что у большинства популярных моделей мотор все-таки 2,5 литра, а не два – это Hyundai Santa Fe и Palisade с дизелем 2.2, Kia Mohave с мотором около 3 литров, Tucson 2.5. На них ставка утильсбора составляет 845 тыс. рублей, а не 306 тыс. рублей, и они из зоны интереса покупателя выпали», — заключила Лисовская.

Доля автомобилей, ввезенных в Россию по каналам альтернативного импорта, и до введения новых корейских санкций снижалась. По данным аналитического агентства «Автостат», в ноябре 2023 года такие машины заняли 8% рынка против 11% в октябре и 9% в ноябре 2022 года. Более 47% проданных в ноябре машин ввезено в Россию официальными дистрибьюторами, еще 45% — автомобили местного производства.

Также в ноябре от ввоза в Россию автомобилей по параллельному импорту отказались два крупных дилерских холдинга — «Автодом» и «Автоспеццентр». О том, каким станет этот рынок в 2024 году, ранее подробно писала «Газета.Ru».