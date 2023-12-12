Шатдаун в ГИБДД по всей России. Почему технические сбои стали хроническими Автоэксперт Радько назвал пять причин сбоя в работе базы ГИБДД

Из-за масштабного сбоя в работе систем ГИБДД столичные автомобилисты не могут зарегистрировать транспортные средства и получить водительские удостоверения. По данным Shot, база ведомства «легла» по всей стране. В МВД России раскрывать конкретные причины сбоя отказались. Однако, по словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, неполадки могут быть связаны с некомпетентностью работников Госавтоинспекции.

Утром Госавтоинспекция Москвы объявила о невозможности регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений в столичных подразделениях.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в ведомстве.

Спустя два часа в ГИБДД заявили о возобновлении оказания государственных услуг в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах (МФЦ). В ведомстве пообещали предоставлять новые данные по мере восстановления работоспособности систем.

По данным Telegram-канала Shot, база ГИБДД «легла» по всей России после попытки обновления программного обеспечения, на устранение неполадок уйдет от нескольких часов до нескольких дней.

За комментарием по поводу сбоя «Газета.Ru» обратилась к старшему инспектору по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД России) полковнику полиции Антону Белану. Информацию том, что неполадки в системе ГИБДД возникли по всей стране, он подтверждать не стал. Пресс-служба МВД России в ответ на запрос «Газеты.Ru» информацию о подробностях сбоя не предоставила, ограничившись ссылкой на сайт «МВД Медиа».

Хронические сбои

Прошлый серьезный шатдаун в системе ГИБДД в Москве произошел в октябре этого года.

Отечественная система ФИС (Федеральная информационная система. — «Газета.Ru») ГИБДД, которую используют для постановки транспортных средств на учет, регулярно виснет и останавливает всю работу, сообщал тогда Telegram-канал Baza.

В межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) собирались большие очереди автомобилистов.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области технический сбой программного обеспечения случился в начале ноября.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин посетовал на то, что фундаментальные сбои в работе Госавтоинспекции стали системными, они происходят раз в два-три месяца или даже чаще. При этом далеко не все автомобилисты перед выездом читают новости и особенно пресс-релизы ГИБДД, поэтому сотни и тысячи людей приедут сегодня в территориальные отделы МРЭО, где начнется столпотворение, отмечает он.

«Сапожник должен заниматься сапогами, айтишник — информационной системой, сотрудник полиции — полицейскими задачами, а не администрированием сложных электронных систем. Поэтому мы считаем, что ГИБДД должна передать все свои информационные системы в министерство цифрового развития. Людям, которые могут, умеют и понимают», — заключил вице-президент НАС.

Проблемы водителей

Владелец автомобиля обязан подать заявление о его постановке на учет в течение десяти суток после приобретения. В противном случае его ждет штраф по ст. 19.22 КоАП РФ (1,5-2 тыс. рублей). Если нарушение выявят сотрудники ГИБДД, которые остановят водителя на дороге, ему выпишут штраф в размере 500-800 рублей, напоминает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Те, кто хотел зарегистрировать машину или получить права, сейчас этого сделать не смогут. Кто хотел перерегистрировать автомобиль — тоже. Возможно, у них может быть нарушен срок регистрации, который составляет 10 дней, что может привести к штрафу, — предупредил адвокат. — Автомобилистам приходится менять свои планы и переносить посещение МРЭО на другие дни, на которые записи может уже и не быть».

По его словам, нестабильная ситуация вокруг электронной базы ГИБДД стала системной, такие сбои происходят в последнее время несколько раз в год.

Хуже всего, что ошибки в информационной системе гаишников могут затронуть автоматическое оформление штрафов ПДД, полагает автоюрист:

«Поскольку нельзя проверить, не привлекался ли водитель или собственник к ответственности, наверное, нельзя выписать штраф, если это повторное нарушение.

Или будет выписан штраф за первичное нарушение, тогда как наказание должно быть повторным, к примеру, за проезд на красный свет или выезд на «встречку». Эти базы должны быть связаны, потому что только их полная, корректная работа гарантирует правильный результат».

Причины сбоя

Радько считает, что причин сбоя может быть несколько: старые компьютеры, устаревшее программное обеспечение, неквалифицированные программисты, нехватка опыта у работников среднего звена или кадровый голод.

«Не знаю, какая из них основная.

Думаю, в МВД прекрасно знают об этих причинах. Поскольку эти ситуации повторяются регулярно, то причина абсолютно очевидна — просто нам о них не сообщают», — утверждает юрист.

Неполадки в работе систем ГИБДД связаны с некомпетентностью определенных работников, соглашается с Радько правозащитник Шапарин.

«Все предельно просто — люди, к сожалению, занимаются несвойственными им функциями. Поэтому это дело нужно прекращать», — резюмировал он.