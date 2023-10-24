Россияне не могут записаться в ГИБДД. Им предлагают оплатить услуги посредников

Как выяснила «Газета.Ru», россияне столкнулись с невозможностью записаться в МРЭО ГИБДД на Госуслугах из-за того, что талоны на прием быстро исчезают. При этом на электронных «досках» объявлений некие помощники обещают решить вопросы в ГИБДД без явки и очередей, доверив эту работу им за деньги. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. По словам юристов, получателям таких услуг может грозить уголовная ответственность за участие в коррупционной схеме.

Вице-президент НАС Антон Шапарин направил письмо (есть у «Газеты.Ru») на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой принять меры в отношении искусственных очередей в регистрационных отделах ГИБДД.

По словам правозащитника, получить талон электронной очереди в ГИБДД невозможно, в то же время на сайтах объявлений частные лица предлагают гражданам за деньги помощь с услугами в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД. Автомобилистам обещают без очередей и личной явки оказать следующие услуги: поставить на учет автомобиль, заменить документы, сделать срочный выпуск прав, получить талоны на сдачу экзамена и прочие услуги, говорит Шапарин. Кроме того, по его словам, посредники обещают «помощь» в сдаче теоретического экзамена на водительские права.

«Сам факт существования таких объявлений на общедоступных интернет-порталах должен быть особым предметом контроля как со стороны руководства ГУОБДД МВД РФ, так и со стороны Главного управления собственной безопасности МВД РФ. К сожалению, данная работа, судя по тому, что сайты существуют годами, а в объявлениях – тысячи и тысячи отзывов довольных «клиентов», не ведется вообще», — говорится в письме.

НАС просит провести проверку на предмет наличия объявлений о коммерческих услугах, связанных с деятельностью ГИБДД, выявить факты наличия подобных схем, а также установить лиц, ответственных за подобные коррупционные проявления.

«Если вы зайдете на Госуслуги и попробуете взять талончик на запись в ГИБДД, то у вас не выйдет,

потому что они исчезают сразу после того, как появляются. Я слышал историю про девушку, которая попадает на эвакуацию машины, потому что ездит без госномеров. У нее нет номеров, поскольку она не может записаться на регистрацию – талонов нет. И это очень массовая ситуация», – объясняет вице-президент НАС.

В Минцифры «Газете.Ru» сообщили, что сейчас каждый пользователь может подать на Госуслугах два заявления на запись в МРЭО ГИБДД в день — этот параметр определен МВД России.

«Количество свободных для записи слотов устанавливает каждое отделение МРЭО ГИБДД в зависимости от своих возможностей. Госуслуги лишь отображают установленные ведомством параметры.

Информацией о причинах недоступности слотов и возможном вмешательстве должностных лиц МРЭО ГИБДД в систему записи Минцифры не располагает»,

— сообщили в министерстве.

Отработанная схема

Недавно МВД Санкт-Петербурга раскрыло схему с мошенниками в МРЭО ГИБДД. В сентябре этого года стало известно, что участники организованной группы на сайтах в интернете за деньги предлагали оформление регистрации автомобилей без очереди, часть денежных средств передавалась должностным лицам в МРЭО. Точные суммы, полученные в результате такой нелегальной деятельности не называются, но годовой доход оценивается в десятки миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«По Санкт-Петербургу мы видим, что должностных лиц арестовывают целыми кластерами, а по ряду других регионов – целыми подразделениями. Этот вопрос нужно переносить на уровень министерства. Если в Санкт-Петербурге такая система, то других регионах все точно так же», – говорит Шапарин.

Сколько стоит

Корреспондент «Газеты.Ru» обратился по объявлениям с предоставлением услуг в МРЭО ГИБДД. Возможность зарегистрировать автомобиль день в день посредник из Москвы оценил в 5 тыс. рублей. По его словам, возможность поставить на учет машину с изменениями в конструкции также существует, но за отдельную плату, и каждый случай рассматривается отдельно.

Собеседник из Перми оценил услугу по постановке автомобиля на учет в 3 тыс. рублей без учета государственных пошлин. Похожие объявления с предоставлением услуг по операциям в МРЭО ГИБДД также размещены пользователями из Краснодара, Тюмени и других крупных российских городов.

По словам Антона Шапарина, «рыночная» стоимость регистрации машины в ГИБДД – 5-8 тысяч рублей без учета госпошлин. Если при осмотре автомобиля возникают дополнительные сложности, например проблема с VIN-номерами, то требуется дополнительная оплата.

Что грозит

Подобные посреднические услуги незаконны и являются коррупционными, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Гражданам может грозить наказание за дачу взятки, если их поймают с поличным,

указывает Радько. Чтобы их привлечь к ответственности, сотрудники экономической безопасности должны провести некую контрольную закупку с контролем переговоров и установленным наружным наблюдением, но вряд ли будет проводиться такая операция, считает он.

«Одного автоинспектора задержать мало, нужна целая операция, но если ее и проводить, то в отношении всех участников схемы.

Понятно, что начальник конкретного отделения ГИБДД в курсе этой истории, он получает свои проценты и знает, откуда эти деньги берутся.

Вся эта схема отработана еще много лет назад, когда еще в девяностые в очередях в ГИБДД всегда были посредники, которые предлагали пройти без очереди за условные $100», – резюмировал он.

В МВД России оперативно не ответили на запрос «Газеты.Ru» о том, что ведомство собирается предпринять для устранения коррупционных схем в МРЭО.