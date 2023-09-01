Что запретили россиянам крепить на лобовые стекла автомобилей с 1 сентября

Водителей начнут штрафовать за установку на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзор водителя. В списке исключений есть зеркала заднего вида и радиоантенны, но нет видеорегистраторов и держателей для телефонов. В МВД обещают не наказывать за установку гаджетов, которые не мешают видеть дорогу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

С 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства об изменениях правил допуска транспорта к эксплуатации. В документе приводится перечень неисправностей, наличие которых будет считаться нарушением, в их числе – установка дополнительных предметов или покрытий, которые ограничивают обзор с водительского места.

Исключение составляют зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные или встроенные в стекла радиоантенны, а также нагревательные элементы устройств размораживания и осушения лобового стекла.

При этом в перечне допустимых предметов не указаны крепления для телефонов и навигаторов, видеорегистраторы и транспондеры для бесконтактной оплаты проезда по платным трассам.

Нарушение правила наказывается штрафом в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.

В Министерстве внутренних дел России пояснили, что новая норма не вводит запрет на установку на лобовое стекло устройств, которые не мешают обзору водителя. Как заявили в ведомстве, аналогичное положение применялось и ранее.

Целью изменения перечня неисправностей в МВД назвали его актуализацию и согласование с регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

«Для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту при его участии в дорожном движении, за исключением отдельных особенностей», – подчеркнули в министерстве.

За что еще будут штрафовать водителей

В соответствии с новыми правилами, препятствием для эксплуатации автомобиля стала неисправность антиблокировочной тормозной системы, предусмотренной заводской комплектацией автомобиля. Выявлять проблему будут с помощью светового индикатора. Как пояснили в МВД, водители и раньше были обязаны устранять неполадки с АБС по техническому регламенту о безопасности колесного транспорта.

Также штрафовать будут за использование зимних шин в летние месяцы. При этом в зимние месяцы сезонные шины обязательно должны быть установлены на легковых автомобилях с числом пассажирских мест не более восьми и на легких грузовиках массой до 3,5 т.

Кроме того, новые правила запрещают использовать в фарах автомобиля источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному изготовителем в эксплуатационной документации».

При этом в МВД подчеркнули, что ряд положений из перечня были исключены. В частности, основанием для привлечения в административной ответственности больше не является отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.