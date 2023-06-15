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«Разрешаю. Поехали!» Дан старт движению на новом участке трассы М-4

Путин по видеосвязи запустил движение по новому участку трассы М-4 в обход Аксая и Краснодара

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Эрик Романенко/ТАСС
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске участка трассы М-4 «Дон» — объезда Аксая и Краснодара. Дороги в обход этих городов Ростовской области и Краснодарского края достроили раньше запланированного срока. Объем инвестиций составил — 77 млрд руб. Глава государства пообещал, что власти и дальше продолжат развивать транспортную инфраструктуру на Юге России, в новых регионах и в целом по России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обход Аксая и Краснодара

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт началу движения на новом автомобильном участке трассы М-4 «Дон», который предназначен для обхода города Аксай Ростовской области и дальнего западного обхода Краснодара, сообщила пресс-служба Кремля.

«Марат Шакирзянович, запускаем?» — спросил глава государства вице-премьера Марата Хуснуллина. «Прошу разрешения на запуск», — ответил тот. «Разрешаю», — сказал Путин. «Поехали!», — скомандовал Хуснуллин. Затем колонны строительной техники двинулись по трассе.

По словам президента, новые скоростные магистрали запустили раньше срока. Хуснуллин уточнил, что 65-километровый обход Аксая достроили на 18 месяцев раньше плана. 51-километровый дальний западный обход Краснодара построили на шесть месяцев раньше графика.

77 млрд руб., 6 полос, 8 мостов

Новый участок М-4 «Дон» начали строить в рамках поручения главы государства о развитии дальних автомобильных магистралей на подходе к Крымскому мосту. Работы вели на участке транспортной магистрали с 1024-го по 1091-й км. М-4 «Дон» — это часть строящегося Ростовского транспортного кольца — кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, которое выходит на дороги ДНР и Мариуполя. Протяженность кольца — 35,5 км.

В проект по обходу Аксая и Краснодара вложили 77 млрд руб. Строительство вели за счет государственного бюджета и денег частных инвесторов. На новом участке трассы есть платные и бесплатные дороги. С 1024-го по 1036-й км новая дорога состоит из шести полос, с 1036-го по 1091-й км — из четырех. На трассе построили восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов (главный из которых — мост через реку Дон с двумя полосами движения в каждом направлении).

По замыслу властей, новая дорога положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, улучшит экологическую ситуацию, подтолкнет развитие жилищного строительства в Ростовской области и Краснодарском крае, свяжет города и села, сократит время в пути, в том числе для туристов, которые едут в Крым и на Кубань (в условии ограничений на полеты в южных регионах), а главное — разгрузит подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока.

Вся Россия

Вся трасса М4 «Дон» — ключевая для юга России. В целом она соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, ее общая протяженность составляет 1542 км.

В ходе открытия нового участка этой магистрали глава государства подчеркнул, что власти уделят особое внимание развитию дорожной сети новых регионов. Как добавил Хуснуллин, в 2024 году закончат строительство подходов к Крымскому мосту. Также появится кольцо вокруг Азова протяженностью 1,4 тыс. км.

Также Путин пообещал формирование транспортной инфраструктуры по всей России. На этой неделе открыли участок объездной дороги ВладивостокНаходкапорт Восточный. Строительство 14-километрового участка вели с 2017 года. Это первая очередь проекта дороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Участок до Царевки собираются достроить в 2026 году. Изначальный бюджет на строительство в размере 20,67 млрд руб. увеличили на 15 млрд руб.

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