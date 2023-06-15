«Разрешаю. Поехали!» Дан старт движению на новом участке трассы М-4

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске участка трассы М-4 «Дон» — объезда Аксая и Краснодара. Дороги в обход этих городов Ростовской области и Краснодарского края достроили раньше запланированного срока. Объем инвестиций составил — 77 млрд руб. Глава государства пообещал, что власти и дальше продолжат развивать транспортную инфраструктуру на Юге России, в новых регионах и в целом по России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обход Аксая и Краснодара

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт началу движения на новом автомобильном участке трассы М-4 «Дон», который предназначен для обхода города Аксай Ростовской области и дальнего западного обхода Краснодара, сообщила пресс-служба Кремля.

«Марат Шакирзянович, запускаем?» — спросил глава государства вице-премьера Марата Хуснуллина. «Прошу разрешения на запуск», — ответил тот. «Разрешаю», — сказал Путин. «Поехали!», — скомандовал Хуснуллин. Затем колонны строительной техники двинулись по трассе.

По словам президента, новые скоростные магистрали запустили раньше срока. Хуснуллин уточнил, что 65-километровый обход Аксая достроили на 18 месяцев раньше плана. 51-километровый дальний западный обход Краснодара построили на шесть месяцев раньше графика.

77 млрд руб., 6 полос, 8 мостов

Новый участок М-4 «Дон» начали строить в рамках поручения главы государства о развитии дальних автомобильных магистралей на подходе к Крымскому мосту. Работы вели на участке транспортной магистрали с 1024-го по 1091-й км. М-4 «Дон» — это часть строящегося Ростовского транспортного кольца — кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, которое выходит на дороги ДНР и Мариуполя. Протяженность кольца — 35,5 км.

В проект по обходу Аксая и Краснодара вложили 77 млрд руб. Строительство вели за счет государственного бюджета и денег частных инвесторов. На новом участке трассы есть платные и бесплатные дороги. С 1024-го по 1036-й км новая дорога состоит из шести полос, с 1036-го по 1091-й км — из четырех. На трассе построили восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов (главный из которых — мост через реку Дон с двумя полосами движения в каждом направлении).

По замыслу властей, новая дорога положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, улучшит экологическую ситуацию, подтолкнет развитие жилищного строительства в Ростовской области и Краснодарском крае, свяжет города и села, сократит время в пути, в том числе для туристов, которые едут в Крым и на Кубань (в условии ограничений на полеты в южных регионах), а главное — разгрузит подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока.

Вся Россия

Вся трасса М4 «Дон» — ключевая для юга России. В целом она соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, ее общая протяженность составляет 1542 км.

В ходе открытия нового участка этой магистрали глава государства подчеркнул, что власти уделят особое внимание развитию дорожной сети новых регионов. Как добавил Хуснуллин, в 2024 году закончат строительство подходов к Крымскому мосту. Также появится кольцо вокруг Азова протяженностью 1,4 тыс. км.

Также Путин пообещал формирование транспортной инфраструктуры по всей России. На этой неделе открыли участок объездной дороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Строительство 14-километрового участка вели с 2017 года. Это первая очередь проекта дороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Участок до Царевки собираются достроить в 2026 году. Изначальный бюджет на строительство в размере 20,67 млрд руб. увеличили на 15 млрд руб.