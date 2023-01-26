«Просчитались с позиционированием этой модели»: почему «АвтоВАЗ» попрощался с Lada XRay

«АвтоВАЗ» удалил из списка актуальных моделей на официальном сайте информацию о Lada XRay. Производство этого автомобиля, построенного на платформе и компонентах Renault-Nissan, остановилось в 2022 году. О том, каким был путь разработки и производства этой модели, — в материале «Газеты.Ru».

Спустя 11 лет после дебюта Lada XRay пропал из списка реализуемых заводом автомобилей. Впервые концепт-кар под названием XRay показали публике на Московском международном автосалоне 2012 года. Этот автомобиль значительно отличался по пропорциям от будущей серийной модели и прежде всего демонстрировал новый фирменный стиль Lada, созданный британским дизайнером Стивом Маттином, который пришел на «АвтоВАЗ» годом ранее.

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Постройкой самого прототипа занималась итальянская студия Vercamodel, говорил источник агентства «оценивали»>Интерфакс», близкий к «АвтоВАЗу».

В 2014 году в Москве был показан ходовой макет, близкий к серийной машине, а производство XRay было запущено в конце 2015 года. В то время «АвтоВАЗ» возглавлял шведский топ-менеджер Бу Андерссон, под началом которого также была запущена новая модель Vesta.

На иностранных компонентах

На начальном этапе XRay получил бензиновый силовой агрегат 1.6 разработки Nissan и вазовский агрегат 1.8 с роботизированной трансмиссией AMT, однако спустя всего четыре месяца с начала продаж модификация с японским мотором была снята с производства и машина получила отечественный мотор того же объема.

close 100% Интерьер Lada XRay «АвтоВАЗ»

Сам Бу Андерссон был уволен с «АвтоВАЗа» в марте 2016 года из-за плохих финансовых результатов и разногласий с «Ростехом» по поводу выбора иностранных поставщиков в ущерб российским. Из-за этого себестоимость новых моделей «АвтоВАЗа» оказалась высокой.

Незадолго до этого с критикой зарубежного топ-менеджера выступил в интервью The Wall Street Journal сам глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Госкорпорация на тот момент владела 25% акций завода.

В интервью РБК Бу Андерссон признавал, что XRay локализован всего лишь на 49%, в то время как появившаяся незадолго до него Lada Vesta – на 71%.

Перед этим шведский топ-менеджер настаивал на снижении закупочных цен российскими поставщиками, писала газета «Коммерсантъ». Также он жаловался на них главе управления МВД по Самарской области.

По объемам продаж XRay в течение всего времени производства сильно отставал от бестселлеров «АвтоВАЗа» Granta и Vesta, а также крупно уступал полноценному кроссоверу Renault Duster, располагавшему полноприводными версиями. В разные годы XRay продавался в 1,2-2,2 раза хуже, чем Duster.

На старте проекта было объявлено о перспективах экспорта хетчбэка в Венгрию, а также Италию, Германию и в страны Ближнего Востока. Однако уже в начале 2017 года выяснилось, что поставки автомобиля в Европу не планируются.

Остался без полного привода

В 2018 году «АвтоВАЗ» выпустил новую версию XRay Cross с увеличенным дорожным просветом, защитной пластиковой отделкой и подвеской, переработанной по образцу Vesta. Тогда же под капот вернулся мотор Nissan в паре с вариатором. Однако полного привода автомобиль так и не получил.

close 100% Lada XRay Cross «АвтоВАЗ»

Специалисты ВАЗа рассматривали три основных варианта оснащения машины полным приводом, включая многодисковую муфту от Duster, электромотор в приводе задних колес и экзотическую гидрообъемную трансмиссию, писалагазета «Авторевю», однако в итоге эти решения так и не были внедрены.

При этом на рынке XRay был менее популярен, чем построенный на той же базе переднеприводный Renault Sandero

Плохо покупали

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ), XRay смог опередить Renault Sandero по объемам продаж только в 2018 году с результатом 34,8 тыс. машин против 31,6 тыс. соответственно.

Всего же, по данным АЕБ, «АвтоВАЗ» продал с 2016 по 2021 год включительно 158,4 тыс. автомобилей XRay.

По итогам 2022 года XRay выбыл из числа 25 наиболее продаваемых в России моделей.

Стал не нужен

Эта модель оказалась слишком дорогой и недостаточно хорошо оснащенной, а возобновление ее производства невозможно из-за того, что права на его платформу принадлежат альянсу Renault-Nissan, а себестоимость неизбежно вырастет из-за снижения объемов производства однобазовых машин, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Как правило, люди выбирали Renault Duster как полноценный кроссовер либо более дешевую Granta.

Объемы производства XRay были небольшими, прав на эту модель у «АвтоВАЗа» не было, насколько я знаю», — говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

Кузовные детали, за исключением внешних панелей, у XRay идентичны Sandero, технологически этот проект был несложным, к тому же этой модели не хватало для успеха полного привода, а его внедрение в автомобиль на платформе Sandero было экономически невыгодным, констатирует эксперт.

«Понятно, что в этом автомобиле многое было унифицировано, но без деталей Sandero себестоимость компонентов на единицу продукции возрастает, и это тоже может быть объяснением, что эта машина приказала долго жить», — заключил Бургазлиев.

Vesta красивее

Часть покупателей XRay оттянула на себя другая модель «АвтоВАЗа» — Vesta Cross в кузове универсал, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Чтобы XRay продавался активнее, он должен был быть немного дешевле. Когда появилась версия Cross, она стала более интересной и проходимой, но модель не спасла.

Сильнее на ее судьбу повлиял универсал Vesta Cross — более красивый и вместительный»,

— говорит Кадаков «Газете.Ru».

По продажам универсал занял половину от всех объемов семейства Vesta, хотя изначально на «АвтоВАЗе» на это не рассчитывали, подчеркивает Кадаков. Вместе с тем с технологической точки зрения российские специалисты при разработке XRay провели значительную работу, однако просчитались с позиционированием этой модели, заключает он.