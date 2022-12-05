«АвтоВАЗ» пообещал новые модели. Что предложат

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о планах по организации производства автомобилей С и D-класса с партнерами из дружественных стран. Таковыми наиболее вероятно станут негосударственные китайские автокомпании, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их мнению, на начальном этапе автозавод с новыми машинами будет ориентироваться на продажи по госконтрактам, производя авто методом крупноузловой сборки.

«АвтоВАЗ» обсуждает с партнерами из дружественных стран налаживание производства автомобилей тех сегментов, которые ни один действующий российский автозавод сейчас не выпускает. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью журналу Forbes.

«Мы — открытая компания. Как раз сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, может быть, и ижевскую, автомобилей классов C и D вместе с партнерами из дружественных стран», — сказал Соколов.

В качестве возможного партнера для такого проекта наиболее вероятными выглядят китайские автопроизводители, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Я думаю, что в качестве партнеров для «АвтоВАЗа» прежде всего рассматриваются китайские компании JAC и Dongfeng. C JAC сотрудничает «КамАЗ», с Dongfeng, работает Evolute, так что контакты налажены.

Такое складывается общее ощущение. И стратегически такие машины нужны», — говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В модельном ряду Dongfeng присутствует большое количество кроссоверов, включая IX7, относящийся к названному главой «АвтоВАЗа» сегменту. Эта китайская марка выпускает седан A9 того же сегмента, что и покинувшая российский рынок Toyota Camry, приводит пример эксперт. Длина этой модели свыше 5 метров, она оснащается 1,8-литровыми турбомоторами мощностью 204 л.с.

В случае, если соглашение будет достигнуто, такие автомобили, как минимум, первые полтора года придется собирать «отверточным» методом,

поскольку технологические возможности «АвтоВАЗа» не рассчитаны на производство автомобилей подобного типоразмера. В частности, это касается окрасочного производства,

добавляет он. При этом выпуск машин сегмента C и D вероятнее всего будет налажен под маркой Lada.

В этих рыночных нишах российский рынок остро нуждается в седанах для обновления корпоративных парков, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В первую очередь России нужны седаны – если не сотни, то десятки тысяч.

Нужно обновлять парк такси, для этого необходимы седаны класса С, плюс необходимо менять государственный и муниципальный легковой транспорт. Есть также множество госкомпаний», — говорит Моржаретто.

Частному клиенту необходимо время, чтобы привыкнуть к новым маркам и понять, что продукт качественный. Сейчас китайские автопроизводители рассматривают возможность прихода на российский рынок, возможно, они выведут свои машины через локальную сборку, рассуждает Моржаретто. Именно этим он объясняет появление в России таких локальных брендов, как «Москвич», Evolute. К тому же китайские партнеры опасаются вторичных санкций, уверен он.

«FAW напрямую не работает в России, потому что это государственная компания. У Dongfeng есть крупные интересы в Peugeot-Citroen, а также в сотрудничестве с другими мировыми автопроизводителями, поэтому он также напрямую не работает в России. В целом же

в Китае около 120 крупных автопроизводителей, желающие рискнуть найдутся»,

— подытожил собеседник.

Среди тройки крупных китайских автопроизводителей местного производства в России нет только у Chery. Haval имеет свой завод в Тульской области, Geely — выпускает авто в Белоруссии. Приход Chery на «АвтоВАЗ» теоретически возможен, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Модельный ряд у этой компании широк, есть и кроссоверы, и седаны – например Arrizo 7, который не вышел на российский рынок только из-за пандемии. Но здесь необходимо просчитывать бизнес-кейс, потому что организация производства – это инвестиции», — сказал Кадаков «Газете.Ru».

Для налаживания производства необходима перенастройка оборудования, при этом крупноузловая сборка неактуальна из-за пошлин, которые практически приравнены к сборам за новые автомобили, указывает он.

«Седаны Arrizo 7, Arrizo 8 – один из потенциальных вариантов. Если они удержат в рознице цены на такие машины в пределах 1,5 млн рублей, в этом есть смысл»,

— считает Кадаков.

В случае с Dongfeng A9 в качестве замены Toyota Camry эта модель будет иметь успех на рынке, если будет дешевле «японца» на 15%, полагает Сергей Бургазлиев.

«Если машина будет выступать в сегменте D, формата Toyota Camry и Nissan Teana, оптимальная цена на нее – 2,2-3, млн рублей. Для автомобилей классом ниже – примерно на 500 тыс. рублей дешевле», — оценивает он.

В настоящее время на рынке ощущается острая нехватка автомобилей в большинстве сегментов, автопром в нынешних условиях за потребностями рынка не успевает, констатирует гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Из дружественных стран, где есть автопром, у нас остался Китай, Иран, где автомобилестроение очень устаревшее, и, в теории, Индия. Но скорее всего будут работать с китайцами», — соглашается с другими экспертами Целиков.