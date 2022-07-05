Прощай, Taos, Skoda Octavia и Kodiaq. Volkswagen уходит из Нижнего Новгорода

Как выяснила «Газета.Ru», Volkswagen уходит с производственной площадки на ГАЗе и закрывает свой офис в Нижнем Новгороде. В «Группе ГАЗ» обещают обеспечить этому производству альтернативную загрузку. Запасов Skoda и Volkswagen осталось на несколько месяцев, говорят дилеры. «Группа ГАЗ» вынуждена будет искать новых инвесторов, в том числе в Китае, считают эксперты.

Volkswagen закрывает свой офис в Нижнем Новгороде и уходит с производственной площадки на ГАЗе. Об этом «Газете.Ru» рассказали два источника, знакомые с ситуацией. В пресс-службе «Фольксваген Груп Рус» заявили о закрытии локального нижегородского офиса с сегодняшнего дня.

«Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде,

«Фольксваген Груп Рус» приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 05.07.2022»,

— сообщила «Газете.Ru» официальный представитель компании Наталья Костюкович.

Большинство сотрудников «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек, уточнила Костюкович.

Сотрудникам завода, проработавшим там в зависимости от стажа, предложено уволиться самостоятельно с выплатой до 6 окладов, сказал источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией на заводе. Сам сборочный конвейер «Группа ГАЗ» ликвидировать не планирует. Квалифицированные работники перейдут на работу в ГАЗ.

В «Группе ГАЗ» намерены обеспечить загрузку площадки.

«Эта производственная площадка (где была сборка Volkswagen – «Газета.Ru») принадлежит ГАЗу, и ГАЗ не планирует ее ликвидировать, а ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Горьковского автозавода.

Представители крупных автодилерских холдингов говорят, что запасов уже собранных в Нижнем Новгороде автомобилей Volkswagen и Skoda хватит еще на несколько месяцев продаж.

«Запаса склада хватит на 3-4 месяца. Продаются эти автомобили относительно аналогичного периода прошлого года чуть хуже, это связано с нестабильностью курса валюты и серьезным подорожанием в марте-апреле», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор «АвтоСпецЦентр Внуково» Сергей Битюгов.

По его словам, «АвтоСпецЦентр Внуково» рассматривает различные варианты для наполнения складов, в том числе завоз автомобилей из единого таможенного пространства стран ЕАЭС и параллельный импорт.

«Если оценивать ситуацию по рынку в целом, то можно ожидать, что имеющегося запаса автомобилей Volkswagen должно хватить до конца этого года.

Делать более долгосрочные прогнозы относительно данного вопроса в текущих условиях крайне проблематично», — сообщил «Газете.Ru» гендиректор «Авилон Volkswagen» Александр Кочетков.

На заводе в Нижнем Новгороде собирались все модели Skoda для российского рынка, за исключением Rapid, поэтому можно сказать, что доля машин Skoda нижегородской сборки в продажах была значительной, указал он.

Непосредственно у бренда Volkswagen доля автомобилей нижегородской сборки была невысокой, поскольку там собиралась только одна модель – Taos, добавил Кочетков.

Потери Volkswagen от прекращения контрактной сборки на ГАЗе могут исчисляться десятками миллионов долларов, однако этот объем инвестиций незначителен по сравнению с тем, сколько немецкий концерн вложил в собственный завод в Калуге, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Что ГАЗу делать с этой площадкой, совершенно понятно – искать нового партнера, поставщика машинокомплектов. Это хорошее, современное гибкое производство, люди умеют качественно делать автомобили. Просто продать эту площадку некому, а чтобы привлечь нового партнера, ему нужно будет предложить выгодные условия», — заявил Бургазлиев «Газете.Ru».

Заручиться поддержкой со стороны государства относительно льготных условий по СПИК и найти такого партнера среди китайских, индийских или малайзийских автопроизводителей в течение полугода вполне реально, считает он.

«Я знаю, что в Нижнем Новгороде Volkswagen инвестиции Volkswagen были связаны с производственной оснасткой.

Вопрос стоит не о сотнях миллионов долларов, но о десятках. Если сравнить с вложениями в завод в Калуге, куда было инвестировано порядка 0,5 млрд евро, это не очень много», — подытожил Бургазлиев.

Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде началась в 2013 году с выпуска Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Позднее модельный ряд выпускаемых там машин был расширен за счет кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq, а также Volkswagen Taos. К февралю 2021 года компания выпустила в Нижнем Новгороде 400 тыс. автомобилей методом полного цикла. В апреле 2022 года выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda в России был остановлен из-за проблем с поставками комплектующих, с тех пор сотрудники предприятия находятся в простое с сохранением 2/3 заработной платы.