Как изменится жизнь автомобилистов России этим летом

С приходом лета в России вступит в силу ряд новых законодательных норм, которые касаются автомобилистов. Так, автовладельцы уже не смогут копить дорожные штрафы, а лишение водительского удостоверения за «пьянку» повлечет ограничение и других гражданских прав. Подробнее об изменениях, которые ждут водителей, — в материале «Газеты.Ru».

Автоматическое списание штрафов ГИБДД

Нарушители ПДД больше не смогут накапливать неоплаченные штрафы. В конце прошлого года Госдума приняла поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые вступают в силу 20 июня 2022 года.

Документ устанавливает возможность принятия в автоматическом режиме (без участия должностных лиц) решений Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по вопросам наложения и снятия арестов, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также на заработную плату и иные доходы должника. Таким образом, поправки предусматривают возможность

в автоматическом режиме списывать задолженности, в число которых входят и неоплаченные вовремя штрафы за нарушения ПДД.

Также вводятся меры для защиты от ошибочных взысканий с граждан, которые не являются должниками. В качестве идентификаторов должников будут учитываться данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Автоматизация процессов взыскания и наложения ареста позволит не только ускорить исполнение судебных решений, но и снизить влияние человеческого фактора, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Безусловно, это прорыв в исполнительном производстве и важный шаг в деле построения правового государства, в котором судебные решения выполняются вовремя и в полном объеме. При этом ни автовладельцы, ни другие должники не лишаются права обжаловать решения, принятые в автоматическом режиме. Таким образом, их права ни в коей мере не умалены и не нарушены», — объяснил Выборный.

Коррупциогенность исполнительного производства также снижается, подчеркнул парламентарий. Решения будут приниматься без участия должностных лиц ФССП — юридически постановления будут выноситься самой Федеральной службой судебных приставов, а не сотрудником ее органов, отметил депутат.

Запрет на оружие

29 июня вступят в силу поправки в Федеральный закон «Об оружии». Водителям, которых привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду или передачу управления транспортным средством пьяному гражданину, запретят получать лицензию на приобретение оружия.

Запрет будет действовать до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию.

«Будет ограничено количество лиц, которые явно входят в группу риска,

– заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. – У них не будет возможности пользоваться, хранить, носить и использовать охотничье оружие, оружие самообороны».

Если нетрезвый гражданин пользовался источником повышенной опасности — автомобилем, — то ему нельзя доверять оружие, согласен депутат Анатолий Выборный.

«Это говорит о его отношении к закону и о безответственном отношении к опасности, которую представляет собой пьяное вождение.

Раз он за руль садится пьяный, то и своим ружьем может пользоваться безответственно.

Срок запрета увеличивать не следует, эти нововведения были недавно приняты, надо дать им поработать», — говорит зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Идентификация по водительским правам

Финансовые и другие организации, которые проводят операции с деньгами или имуществом, с 29 июня смогут идентифицировать клиентов с использованием водительских прав. В дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации, граждане смогут указывать номер водительского удостоверения вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Использовать водительские права в качестве дополнительного идентификатора можно для получения потребительского займа до 15 тыс. рублей, выигрыша в лотерее до 100 тыс. рублей и при заключении некоторых видов договоров страхования. Также граждане смогут без идентификации проводить платежи по КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей (ранее порог составлял 15 тыс. рублей).

Автомобили без «тревожной кнопки»

В мае этого года правительство продлило срок, в течение которого автопроизводителям разрешено выпускать транспортные средства (ТС) без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Речь идет о легковых автомобилях, автобусах и грузовиках (за исключением ТС для перевозки опасных грузов и перевозки детей).

Теперь выпуск машин без «тревожной кнопки» в России разрешен до 1 августа 2022 года.

Автопроизводители обязаны дооснастить проданные автомобили модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» до 1 февраля 2023 года.

Дистанционный медосмотр водителей

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о дистанционных медосмотрах для водителей общественного транспорта. Изменения предлагаются в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О безопасности дорожного движения». В случае принятия законопроекта поправки должны вступить в законную силу с 1 июля этого года.

Предполагается, что процедура будет проводиться с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль. При этом применение медизделий становится правом работодателей и не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры.

Наряду с обычными медосмотрами следует проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры с использованием телемедицинских технологий, нужные компетенции в России есть, поддерживает законопроект Ярослав Нилов.

«Я сам проходил такой медосмотр с использованием телемедицинских технологий. Это удобно, быстро, нет контакта с врачом. Очень часто медосмотр проходит для галочки. Здесь же, если в выдыхаемом воздухе есть алкоголь, если наблюдается учащенный пульс, то машина до управления транспортным средством не допустит», – отметил парламентарий.

Запрет эксплуатации самоходных машин

3 июля этого года вступает закон «О самоходных машинах и других видах техники», который среди прочего устанавливает правила допуска и запрещения эксплуатации такой техники.

Эксплуатация самоходных машин и других видов техники будет запрещена при отсутствии полиса ОСАГО, свидетельств о регистрации машины и прохождении техосмотра, а также без постановки на государственный учет и отсутствии у водителя удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

Кроме того, управлять подобной техникой будет запрещено при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством РФ.