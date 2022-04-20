Сколько новые машины от дилеров стоят прямо сейчас

Автосалоны пытаются распродать остатки новых автомобилей, которые поступили к ним в марте по завышенным ценам. На этом фоне апрельские продажи новых автомобилей в России рухнут на 80%, узнала «Газета.Ru». Менеджеры автосалонов не могут предложить машину дешевле 1 млн рублей.

В апреле российский авторынок снизится на 80%. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, основываясь на статистике регистраций транспортных средств РФ, которую агентство мониторит в режиме реального времени.

«Еще не все так плохо. 80% [падения авторынка] — еще нормально. Может потом и 90% будет»,

– прогнозирует Целиков, опираясь на статистику постановки на учет автомобилей в МРЭО ГИБДД.

Поставок новых автомобилей на рынок практически нет — в апреле производство и импорт оказались близки к нулю, отмечает глава «Автостата». Сейчас ассортимент машин в автосалонах состоит из товара, ввезенного в страну до марта. При этом цена всех моделей выросла на 30-60% относительной той, что была в начале года.

«Ассортимент не привлекает покупателей. Цены не снижают, иначе шоурумы останутся пустыми. Пока ситуация не нормализуется. Все зависит от завершения спецоперации, только после этого можно что-либо прогнозировать», – подытожил Целиков.

Сколько стоят автомобили прямо сейчас

Среди бестселлеров российского рынка новых авто дешевле 1 млн рублей есть лишь модель Lada Granta. К примеру, в Санкт-Петербурге дилер «Питер-Лада» рассказал, что

самая доступная модель в одной из начальных комплектаций предлагается за 810 тыс. рублей.

Комплектация Granta чуть дороже обойдется уже в 920 тыс. рублей. В Москве дилер «Техинком» предложит забрать из автосалона седан Lada Vesta в базовой версии за 1 млн 144 тыс. рублей. Это всего на 20 тыс. рублей дороже рекомендуемой розничной цены (РРЦ) из прайс-листов «АвтоВАЗа».

Универсал SW Cross с «автоматом» в одном из самых дорогих исполнений (Luxe) в «Lada Центр Кунцево» оценили в 1,65 млн рублей. За седан Kia Rio (комплектация Comfort с механической коробкой передач) в Челябинске дилер «Техно-Моторс» попросил 1,65 млн рублей, официальная цена такой машины сейчас на 130 тыс. рублей меньше. Впрочем, не везде покупателя ждет такая цена, казанский «Кан Авто» предлагает аналогичную машину, но в максимальной комплектации, за 2,1 млн руб.

Схожий разброс цен и на Hyundai Solaris. В Екатеринбурге в наличии у продавца «Оками Восток» самым дешевым стал седан с механикой за 1,52 млн рублей (из этой суммы 115 тыс. руб. – дилерской дополнительное обору). Подольский салон «Авторусь» продает Solaris в максимальной комплектации дороже 2 млн рублей.

Чтобы купить базовый Volkswagen Polo, жителю Новосибирска потребуется 1,6 млн рублей, следует из предложения местного автосалона «Автомир».

В «МБ-Фастар» максимальную комплектацию Polo оценили почти в 2 млн рублей.

Премиум подешевел

Менеджер московского «Ауди Центр Таганка» сообщил, что компания готова продать седан Audi A6 за 6,2 млн рублей – такая стоимость складывается с учетом экономии нескольких сотен тысяч рублей, если автомобиль берется в кредит.

Правда, машин немного, к примеру, у столичного дилера «БорисХоф» в наличии осталось лишь несколько седанов BMW 5 Series. Самые доступные 520-е версии закончились, на складе стоят только 530-е: бензиновый за 8,8 млн рублей и дизельный — за 9,3 млн рублей (если покупать в кредит).

Склады стремительно пустеют

По состоянию на вторую половину апреля некоторые модели автомобилей в дилерских центрах остались в единичных экземплярах, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

«Количество автомобилей в дилерских центрах тает на глазах. Автомобилей массового сегмента

стоимостью до 2 млн. рублей на складах осталось на полтора – два месяца продаж»,

– констатирует Стариков.

В группе компаний «Автодом» автомобилей на складах хватит на 4-5 месяцев, оценили гендиректор компании Андрей Ольховский.

«Цены на автомобили начали опускаться, но не системно, а в каком-то броуновском движении. На текущий момент ценообразование регулируют дилеры, а не импортеры», – объясняет он в беседе с «Газетой.Ru».

Стоимость автомобилей верхнего ценового сегмента выросла в среднем на 50-60%. Предпосылок для снижения цен на сегодняшний день нет, а нехватка новых машин продлится до тех пор, пока импортеры не наладят логистические цепочки, говорят в «Авилоне». Тем не менее, новые схемы поставок машин в Россию не разрабатываются, уточнил гендиректор «Автодома» Ольховский.

«Любые схемы поставок в обход санкций будут пресекаться с печальными последствиями. Никто из автопроизводителей не готов их нарушать», – заключил собеседник.