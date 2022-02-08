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Автомобили

Приподнятые переходы и технологии «Формулы-1»: как в РФ предлагают спасать пешеходов

К 2023 году в России могут принять первый ГОСТ по безопасности пешеходов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В России разработали единый стандарт требований к безопасности пешеходов, это первый такой ГОСТ. Он может быть принят до 2023 года. Эксперты РосдорНИИ предлагают, во-первых, замедлить автомобили в жилых кварталах с помощью приподнятых над проезжей частью перекрестков и ограничением скорости до 20-40 км/ч. Кроме того, предлагаются скоростные лимиты на подъездах к «зебрам» и приподнятые переходы возле школ и детсадов.

Эксперты Российского дорожного НИИ (РосдорНИИ) Минтранса разработали третью редакцию единого госстандарта требований к безопасности пешеходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В настоящий момент ГОСТ в этой сфере в России отсутствует. Первая версия документа была представлена еще в 2020 году. Ввести в действие стандарт планируют в 2022-2023 годах, его могут включить в перечень обязательных стандартов в области безопасности движения. Решение по этому вопросу будут принимать Минтранс и ГИБДД.

Эксперты предлагают «успокоить движение автомобилей» в жилых районах. Среди прочего, в стандарте значатся приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки и ограничение скорости движения до 20–40 км/ч.

Кроме того, предлагается сокращать число полос на дорогах или уменьшать их ширину; использовать направляющие островки для организации зигзагообразного движения машин – с помощью извивающейся чередой поворотов, так называемых «шикан», как в «Формуле-1».

В ГИБДД при этом уже раскритиковали идею «шикан».

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«Формула-1». Гран-при Монако

«Формула-1». Гран-при Монако

Reuters

«Для внедрения таких предложений необходимы должные основания — мнение специалистов в области организации движения, научного сообщества, результаты экспериментальной эксплуатации. Спонтанное закрепление в документах по стандартизации подобных решений может привести к росту аварийности», — убеждены в госавтоинспекции.

Эксперты РосдорНИИ также предложили установить нормативы скоростных лимитов перед нерегулируемыми «зебрами» — 20 км/ч в пределах микрорайонов, 30 км/ч – на улицах местного значения – 40 км/ч, а на загородных шоссе сбросить скорость перед пешеходным переходом нужно будет до 70.

Еще одна мера – приподнимать над уровнем земли на 7-15 см пешеходные переходы возле детских садов и школ.

Проект ГОСТа также вводит новые термины для существующих инструментов безопасности. «Дивертором» предлагается называть препятствие сквозному проезду на перекрестке, а «рефюжем» — защитный элемент перед островком безопасности.

Глава Союза пешеходов Владимир Соколов подверг критике одну из норм стандарта, также призванную повысить безопасность пешеходов – разрешение обустраивать парковки с частичным использованием тротуара.

«Отнимать у пешеходов часть тротуара для стоянки автотранспорта, причем без ограждений, означает создавать для них затруднения при движении по тротуару, подвергать их опасности», — говорится в его заключении на проект ГОСТа.

Напомним, в России за 2020 год (за 2021 статистика недоступна) на дорогах погибло 15788 человек. Смертность снизилась на 11% по сравнению с 2019 годом. В 2015 году за год в ДТП погибло 25,5 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что численность погибших в автокатастрофах и происшествиях сравнима с потерями во время войны. Позволить себе этого Россия не может, говорил глава государства.

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