Водители попадут в беду, а страховщики улучшат показатели: ОСАГО подорожает на 80%

Первым этапом новой реформы ОСАГО станет увеличение лимита возмещения за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тыс. его повысят до двух миллионов рублей, приводит Российский союз автостраховщиков (РСА) заявление своего президента Игоря Юргенса. Также в реформе автогражданки планируется отказаться от учета износа запчастей, добавил он. Консультации проходят сейчас между Минфином и Банком России, отметил президент РСА.
Страховщики предлагают развести по времени введение повышенных лимитов на выплаты и отказ от учета амортизации поврежденных деталей.
В противном случае, по прогнозам РСА, тарифы на ОСАГО могут увеличиться на 60%.
По словам Юргенса, это средняя величина. Для аккуратных водителей стоимость полиса поднимется на 10-15%, а для аварийных автовладельцев рост может составить до 80%, подчеркнул он.
Для того, чтобы понять, насколько часто страховые компании платят за ущерб жизни и здоровью, «Газета.Ru» обратилась с соответствующими вопросами в РСА.
В Союзе автостраховщиков этот вопрос оставили без ответа, сославшись на то, что «полные статические данные о выплатах страховщиков за 2021 год еще не подведены».
Впрочем, «Газета.Ru» изучила последние официальные статистические данные Центробанка России и выяснила, что в I квартале 2021 года на эти цели страховщики потратили всего 1,6 млрд рублей против 33 млрд рублей, которые ушли на выплаты по имуществу в рамках автогражданки.
Таким образом, лишь 4,8% от общих трат страхового бизнеса идут на компенсации по жизни и здоровью.
За весь 2020 год аналогичный показатель составил 6,7%.
Два законопроекта — для верности
В Минфине «Газете.Ru» сообщили, что инициативы по введению повышенных лимитов и отказу от учета износа деталей сейчас обсуждаются.
«Минфин предлагает их поэтапное внедрение. Изменения в законодательство будут опубликованы после окончательного их утверждения в Правительстве РФ», — отметили в пресс-службе министерства.
Особенность очередной реформы ОСАГО в том, что это не единственный законопроект, аналогичный параллельно пойдет через Госдуму. Проект внесут на рассмотрение парламента в весеннюю сессию, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Документ сейчас готовится. Я полагаю, что в марте он будет внесен на рассмотрение Госдумы, — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Аксакова, поправки предполагают отказ от учета амортизации запчастей при расчете размера компенсации по ОСАГО, а также повышение с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей лимита выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавшим в ДТП.
Регулятор в деле
Увеличение лимита выплат раненным в ДТП позволит заметно повысить размер компенсации пострадавшим, уверены в Центробанке. А отказ от учета амортизации запчастей исключит ситуации, когда разницу в стоимости новой детали и изношенной потерпевшие могли по суду взыскать с виновного, подчеркивают в ведомстве.
«Вводить эти изменения необходимо поэтапно, чтобы не допустить резкого одномоментного роста тарифа. Сначала — повысить лимит в случае ущерба жизни и здоровью и не ранее чем через год отменить учет износа деталей», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ РФ.
В Центробанке грядущий рост стоимости полиса ОСАГО оценивают скромнее. Отказ от учета амортизации деталей поднимет тарифы минимум на 21% (примерно на 1,4 тыс. рублей), сообщили в пресс-службе регулятора.
«Повышение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью потребует роста тарифа как минимум на 21% или в среднем на 1 123 рубля», — уточнили в Центробанке.
И это при том, что страховщики на эти цели тратят лишь 4,8% от всех выплат по ОСАГО.
Только страховщикам в плюс
Опрошенные «Газетой.Ru» правозащитники сошлись во мнении, что предлагаемые инициативы работают на улучшение бизнеса страхового сообщества, но для автомобилистов они не несут ничего нового и полезного. Необоснованными заявления страховщиков и регулятора считает автожурналист, радиоведущий «Эха Москвы» Сергей Асланян. В подавляющем большинстве случаев лечение пострадавших в ДТП покрывается за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), а не ОСАГО.
«Травматология полностью компенсируется по ОМС. Автогражданка работает только когда определенные процедуры не покрываются медицинской страховкой. Например, если речь идет о косметических операциях, приобретении отдельных видов протезов или имплантов»,
— говорит он в беседе с «Газетой.Ru». — По закону страховые компании обязаны выплачивать потерпевшим 77% от суммы полученных премий за продажу полисов. Однако размер компенсаций ни разу не достиг этого показателя».
По словам Асланяна, сейчас эти выплаты составляют около 60-65%. Разница между прописанным в законе и реальным размером возмещения с лихвой покроет расходы страховщиков, связанные с отказом от учета износа деталей, уверен он.
Отмена износа деталей нивелируется нереально заниженными ценами на запчасти в официальном справочнике стоимости запчастей РСА , по которым страховые компании определяют сумму выплаты, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Выплачиваемые деньги имеют мало общего с реальными затратами автомобилистов на ремонт машины, уверен он.
«Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев выплаты по ОСАГО явно занижены и не отвечают рыночным реалиям», — подчеркнул Похмелкин.
По мнению председателя «Движения автомобилистов России», в распоряжении страховых компаний достаточно ресурсов, чтобы отказаться от учета амортизации деталей без изменения стоимости страховок.
Отыграться на такси
Несмотря на повышение для такси на 30% верхней планки стоимости ОСАГО, страховщики по-прежнему считают тарифы для этой категории недооцененными, а самих таксистов — наиболее аварийными водителями. По словам президента РСА Игоря Юргенса, за них доплачивают обычные автовладельцы.
Подобные заявления ничем не подкреплены и говорят лишь о желании страховщиков нажиться на таксистах, уверен основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.
«Страховые компании под разными предлогами отказывают в продаже полисов ОСАГО напрямую таксопаркам. Их приходится покупать таксистам самостоятельно. С учетом недавнего резкого повышения тарифов,
сейчас ОСАГО на такси в Москве обходится примерно в 65 тыс. рублей»,
— рассказал «Газете.Ru» Максимов.
По его прогнозам, с апреля, когда при определении стоимости ОСАГО будет применяться новый коэффициент бонус-малус, цена полиса на такси может подняться до 100 тыс. рублей. Такая сумма не по карману большинству таксистов: многие из них либо перестанут оформлять страховку, либо станут пользоваться поддельными полисами, предупреждает он.