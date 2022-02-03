Водители попадут в беду, а страховщики улучшат показатели: ОСАГО подорожает на 80%

Минфин и депутаты разрабатывают законопроекты, которые повысят тарифы ОСАГО на 60-80%. Предлагается увеличить лимиты выплат по ущербу жизни и здоровью, а также отменить учет износа деталей при расчете возмещения. Все эти нововведения исключительно улучшают бизнес страховщиков, для страхователей никаких плюсов, говорят эксперты. Возмещения за вред жизни и здоровью по автогражданке практически не выплачиваются — это 4,8% от всех выплат страховщиков, все лечение раненные граждане получают в больницах по ОМС. А отмена учета износа деталей нивелируется заниженными оценками страховщиков стоимости новых запчастей.

Первым этапом новой реформы ОСАГО станет увеличение лимита возмещения за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тыс. его повысят до двух миллионов рублей, приводит Российский союз автостраховщиков (РСА) заявление своего президента Игоря Юргенса. Также в реформе автогражданки планируется отказаться от учета износа запчастей, добавил он. Консультации проходят сейчас между Минфином и Банком России, отметил президент РСА.

Страховщики предлагают развести по времени введение повышенных лимитов на выплаты и отказ от учета амортизации поврежденных деталей.

В противном случае, по прогнозам РСА, тарифы на ОСАГО могут увеличиться на 60%.

По словам Юргенса, это средняя величина. Для аккуратных водителей стоимость полиса поднимется на 10-15%, а для аварийных автовладельцев рост может составить до 80%, подчеркнул он.

Для того, чтобы понять, насколько часто страховые компании платят за ущерб жизни и здоровью, «Газета.Ru» обратилась с соответствующими вопросами в РСА.

В Союзе автостраховщиков этот вопрос оставили без ответа, сославшись на то, что «полные статические данные о выплатах страховщиков за 2021 год еще не подведены».

Впрочем, «Газета.Ru» изучила последние официальные статистические данные Центробанка России и выяснила, что в I квартале 2021 года на эти цели страховщики потратили всего 1,6 млрд рублей против 33 млрд рублей, которые ушли на выплаты по имуществу в рамках автогражданки.

Таким образом, лишь 4,8% от общих трат страхового бизнеса идут на компенсации по жизни и здоровью.

За весь 2020 год аналогичный показатель составил 6,7%.

Два законопроекта — для верности

В Минфине «Газете.Ru» сообщили, что инициативы по введению повышенных лимитов и отказу от учета износа деталей сейчас обсуждаются.

«Минфин предлагает их поэтапное внедрение. Изменения в законодательство будут опубликованы после окончательного их утверждения в Правительстве РФ», — отметили в пресс-службе министерства.

Особенность очередной реформы ОСАГО в том, что это не единственный законопроект, аналогичный параллельно пойдет через Госдуму. Проект внесут на рассмотрение парламента в весеннюю сессию, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Документ сейчас готовится. Я полагаю, что в марте он будет внесен на рассмотрение Госдумы, — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Аксакова, поправки предполагают отказ от учета амортизации запчастей при расчете размера компенсации по ОСАГО, а также повышение с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей лимита выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавшим в ДТП.

Регулятор в деле

Увеличение лимита выплат раненным в ДТП позволит заметно повысить размер компенсации пострадавшим, уверены в Центробанке. А отказ от учета амортизации запчастей исключит ситуации, когда разницу в стоимости новой детали и изношенной потерпевшие могли по суду взыскать с виновного, подчеркивают в ведомстве.

«Вводить эти изменения необходимо поэтапно, чтобы не допустить резкого одномоментного роста тарифа. Сначала — повысить лимит в случае ущерба жизни и здоровью и не ранее чем через год отменить учет износа деталей», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ РФ.

В Центробанке грядущий рост стоимости полиса ОСАГО оценивают скромнее. Отказ от учета амортизации деталей поднимет тарифы минимум на 21% (примерно на 1,4 тыс. рублей), сообщили в пресс-службе регулятора.

«Повышение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью потребует роста тарифа как минимум на 21% или в среднем на 1 123 рубля», — уточнили в Центробанке.

И это при том, что страховщики на эти цели тратят лишь 4,8% от всех выплат по ОСАГО.

Только страховщикам в плюс

Опрошенные «Газетой.Ru» правозащитники сошлись во мнении, что предлагаемые инициативы работают на улучшение бизнеса страхового сообщества, но для автомобилистов они не несут ничего нового и полезного. Необоснованными заявления страховщиков и регулятора считает автожурналист, радиоведущий «Эха Москвы» Сергей Асланян. В подавляющем большинстве случаев лечение пострадавших в ДТП покрывается за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), а не ОСАГО.

«Травматология полностью компенсируется по ОМС. Автогражданка работает только когда определенные процедуры не покрываются медицинской страховкой. Например, если речь идет о косметических операциях, приобретении отдельных видов протезов или имплантов»,

— говорит он в беседе с «Газетой.Ru». — По закону страховые компании обязаны выплачивать потерпевшим 77% от суммы полученных премий за продажу полисов. Однако размер компенсаций ни разу не достиг этого показателя».

По словам Асланяна, сейчас эти выплаты составляют около 60-65%. Разница между прописанным в законе и реальным размером возмещения с лихвой покроет расходы страховщиков, связанные с отказом от учета износа деталей, уверен он.

Отмена износа деталей нивелируется нереально заниженными ценами на запчасти в официальном справочнике стоимости запчастей РСА , по которым страховые компании определяют сумму выплаты, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Выплачиваемые деньги имеют мало общего с реальными затратами автомобилистов на ремонт машины, уверен он.

«Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев выплаты по ОСАГО явно занижены и не отвечают рыночным реалиям», — подчеркнул Похмелкин.

По мнению председателя «Движения автомобилистов России», в распоряжении страховых компаний достаточно ресурсов, чтобы отказаться от учета амортизации деталей без изменения стоимости страховок.

Отыграться на такси

Несмотря на повышение для такси на 30% верхней планки стоимости ОСАГО, страховщики по-прежнему считают тарифы для этой категории недооцененными, а самих таксистов — наиболее аварийными водителями. По словам президента РСА Игоря Юргенса, за них доплачивают обычные автовладельцы.

Подобные заявления ничем не подкреплены и говорят лишь о желании страховщиков нажиться на таксистах, уверен основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«Страховые компании под разными предлогами отказывают в продаже полисов ОСАГО напрямую таксопаркам. Их приходится покупать таксистам самостоятельно. С учетом недавнего резкого повышения тарифов,

сейчас ОСАГО на такси в Москве обходится примерно в 65 тыс. рублей»,

— рассказал «Газете.Ru» Максимов.

По его прогнозам, с апреля, когда при определении стоимости ОСАГО будет применяться новый коэффициент бонус-малус, цена полиса на такси может подняться до 100 тыс. рублей. Такая сумма не по карману большинству таксистов: многие из них либо перестанут оформлять страховку, либо станут пользоваться поддельными полисами, предупреждает он.