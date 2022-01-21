Chevrolet Tracker и Onix будут продавать в России. Подробности

Узбекская автокомпания UzAuto Motors в конце этого года представит на российском рынке кроссовер Chevrolet Tracker, а вслед за ним у дилеров марки появится и седан Onix, выяснила «Газета.Ru». Обе машины — производственные новинки узбекского предприятия. Компактный кроссовер, сравнимый по габаритам с Hyundai Creta, успешно продается в Китае, а седан – один из бестселлеров стран Латинской Америки. Россияне сохранили лояльность к бюджетным Chevrolet, и поэтому их дебют при удачном ценовом позиционировании будет хорошо принят россиянами, полагают эксперты.

Презентация компактного кроссовера Chevrolet Tracker на российском рынке состоится в декабре 2022 года или в январе 2023 года, точную дату в пределах этого временного диапазона сейчас согласовывают, сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к заводу UzAuto Motors.

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«Экспорт в Россию седана Onix начнется примерно через два-три месяца после презентации модели в Узбекистане (июнь-июль 2023 года — «Газета.Ru»)», — уточнил собеседник.

В распоряжении «Газеты.Ru» также оказалась презентация UzAuto Motors, опубликованная на минувшей дилерской конференции Chevrolet. В документе сказано, что продажи Chevrolet Tracker в Узбекистане стартуют в сентябре 2022 года, а седана Onix — в марте 2023 года.

В России седан Onix должен появиться в начале лета будущего года.

В компании UzAuto Motors отказались отвечать на вопросы «Газеты.Ru» о планах и сроках вывода на российский рынок новых моделей.

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Кроссовер Chevrolet Tracker, близкий по габаритам к Hyundai Creta, с 2019 года предлагается в Китае и стоит там в самой доступной комплектации 119 тыс. юаней (1,4 млн рублей). В Бразилии Tracker оценивается минимум в 114 тыс. реалов (почти 1,6 млн рублей). Также эта модель продается в Аргентине, Чили, Мексике и Колумбии.

В базовое оснащение кроссовера в Латинской Америке входят шесть подушек безопасности, автопарковщик и панорамный люк, а медиасистема позволяет подключать смартфоны через CarPlay и Android Auto.

На китайском рынке кроссовер оснащается двумя бензиновыми турбомоторами рабочим объемом 1,0 и 1,3 литра. В спецификации, приведенной на сайте UzAuto, для него заявлен только 1,0-литровый мотор мощностью 125 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод – только передний.

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Мировые продажи Onix также стартовали в 2019 году. В Бразилии, по данным GM Authority, этому автомобилю удалось стать самым продаваемым в стране: в 2021 году реализовано 128,4 тыс. машин. На фоне рыночного успеха в дополнение к седану выпустили и хетчбэк. Цена машины в Бразилии – от 68,3 тыс. реалов (940 тыс. рублей).

Chevrolet Tracker и Onix в России вправе рассчитывать на определенный рыночный успех, однако для того, чтобы отвоевать долю в сегменте компактных кроссоверов и седанов, где конкуренция особенно высока, необходимы привлекательные цены и яркие маркетинговые решения, говорят эксперты.

«Владельцев Chevrolet в России много, и у людей сохранилось восприятие этих автомобилей как достаточно простых, надежных и недорогих в эксплуатации,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, — Tracker машина интересная, но все зависит от ее стоимости. На фоне общего роста цен, в том числе на российском рынке, если будет сделано хорошее предложение, спрос на нее будет».

Для этого Chevrolet Tracker на российском рынке никак не должен стоить дороже, чем Hyundai Creta, хотя снизить цену до уровня Renault Duster скорее всего не получится, уточнил Целиков. Среди компактных седанов класса B+, к которому относится Onix, конкуренция еще более жесткая. Для того, чтобы отвоевать долю рынка в этой категории, должно быть выгодное ценовое предложение, уточнил собеседник.

close 100% Chevrolet Onix Chevrolet

«Если Onix окажется хотя бы процентов на 30 дороже, чем Lada Vesta, шансы уже малы», — заключил Целиков.

Россия для UzAuto наиболее крупный и привлекательный экспортный рынок, но на тот объем продаж, который был здесь у Chevrolet в лучшие годы, сейчас рассчитывать не приходится. Несколько процентов рынка они вполне могут занять, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Им необходимо придумывать что-то очень неординарное с точки зрения маркетинговых решений, чтобы о них вспомнили и снова заговорили, подогреть интерес,

— рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru», — Также крайне необходимо сформировать срез российского рынка, выяснить, как в точности наши соотечественники сейчас относятся к марке Chevrolet».

Те модели, которые есть у Chevrolet, вполне нормальные и современные, но за последние годы в сегменте кроссоверов у них появились сильные конкуренты в лице последних моделей Chery, Haval и Geely, к тому же наложилось влияние пандемии. Для масштабного возвращения в Россию время уже не столь удобное, как еще 3-4 года назад, добавил он.