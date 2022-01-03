Какие изменения ждут водителей в 2022 году

Власти подготовили целую россыпь жестких поправок в законы, которые повысят штрафы для водителей и серьезно усложнят жизнь. Кроме того, ожидается новый рост цен на топливо, а поблажку в виде частичной отмены техосмотра компенсирует огромный рост стоимости ОСАГО. Подробнее об этих изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Штраф за отсутствие техосмотра

Президент Владимир Путин в последний день ушедшего года подписал одобренный Госдумой закон о частичной отмене техосмотра. Согласно документу обязательным техосмотр остается только для такси, автобусов и грузовиков. Владельцам легковых автомобилей и мотоциклов старше четырех лет его придется проходить только при продаже или смене собственника, а также если в конструкцию транспортного средства были внесены изменения, следует из обзора законодательства, подготовленного информационно-правовым порталом «Гарант» для «Газеты.Ru».

При этом автоинспекторы, даже при наличии у водителя диагностической карты, смогут проверять автомобили, если обнаружат явные неисправности, «создающие угрозу безопасности дорожного движения».

С 1 марта 2022 года в России снимается формальный мораторий на штрафы для автомобилистов без техосмотра — тех, кто обязан его иметь, но не оформил документ, ждет штраф в 2 тысячи рублей.

Причем фиксировать это правонарушение планируется даже с помощью камер ГИБДД.

КоАП пожестче

В 2022 году на рассмотрение парламента поступит проект нового кодекса об административных правонарушениях, который устанавливает целый пакет новых штрафов за нарушения ПДД. Так, впервые должна появиться новая норма, которая предполагает лишение прав за три грубых нарушения, допущенных в течение года. За повторное управление автомобилем с нечитаемыми номерами водителей предполагается штрафовать на 3 тыс. рублей

Впервые законодатели вводят в нормативное поле понятие «опасного вождения» — нарушение правил маневрирования и перестроения более двух раз подряд с риском возникновения ДТП. Штраф за такое нарушение предполагается в 5 тыс. рублей.

Еще один пункт из обновленного КоАП — многократно увеличенный штраф за неостановку по требованию инспектора ГИБДД: 40 тыс. рублей вместо нынешних 500-800 рублей.

За повторное управление транспортным средством водителя, не имеющего прав, накажут штрафом на сумму 20-30 тыс. рублей либо обязательными работами на срок 40-60 часов. Законодатели планируют ввести фактически отягчающие обстоятельства для нетрезвых водителей (включая шоферов-перевозчиков), если у них в салоне будет ребенок возрастом до 16 лет — штраф 50 тыс. рублей с лишением прав на 2-3 года. Превышение скорости более чем на 60 км/ч, в случае одобрении нового КоАП, будет наказываться штрафом в 2-5 тыс. рублей или лишением прав на 4-6 месяцев.

Тот же пакет изменений кодекса предполагает ужесточение финансового наказания за нестандартную тонировку, мойку автомобилей на газоне, движение тихоходов по автомагистрали и управление автомобилем с нечитаемыми номерами.

Отдельно от поправок в КоАП парламентарии рассмотрят инициативу по введению штрафа (3-7 тыс. рублей) за мусор, выброшенный из окна автомобиля.

Лихача за решетку

В последнюю неделю ушедшего 2021-го Госдумой и президентом была одобрена поправка в Административный кодекс, вводящая уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД. Теперь за превышение скорости свыше 60 км/ч и выезд под запрещающий знак или разметку на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления водителя могут оштрафовать на 200-300 тыс. рублей.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Важная оговорка — это касается исключительно тех водителей, которые неоднократно совершили в течение года подобные правонарушения. А привлечь автомобилиста можно будет, только если проступок визуально зафиксировали инспекторы ГИБДД, камера фото- видеофиксации в данном случае не будет приниматься как доказательство.

Пожизненное

Прошлой осенью правительство выступило с инициативой введения уголовной ответственности и пожизненного лишения прав для нетрезвых автомобилистов. Причем изымать планируется не только водительское удостоверение, но и право на управление самоходной техникой, катерами, яхтами и летательными аппаратами при наличии.

Минздрав, МВД и Минюст, согласно поручению вице–премьера РФ Марата Хуснуллина, должны были подготовить свои предложения по этому вопросу. Как сообщала «Российская газета», ведомства пока их не предоставили. К рассмотрению этого вопроса кабинет министров вернется в 2022 году.

Сдавайте анализы

С 1 марта вступает в силу приказ Минздрава № 1092, согласно которому

для получения медсправки на права придется сдавать анализы крови и мочи.

Это требование коснется тех, кого при прохождении обследования в наркодиспансере врачи заподозрят в зависимости от алкоголя или наркотиков. Такими признаками, согласно тексту документа, считаются: неадекватность поведения, эмоциональная неустойчивость; ускорение или замедление темпа мышления, сухость кожных покровов; учащение или замедление дыхания, сужение или расширение зрачков, неустойчивость в позе Ромберга, следы от инъекций, тремор век, языка, рук и ряд других факторов.

При выявлении не менее трех из этих признаков для получения медсправки человеку придется сдать дополнительные анализы, а решение о том, может он управлять транспортным средством или нет, будет принимать специальная комиссия.

Вскрытие покажет

В полной мере в 2022 году автомобилисты смогут ощутить на себе действие поправок к закону «О полиции» (вступили в силу 21 декабря), которые разрешают сотрудникам правоохранительных органов разбивать стекла и взламывать замки автомобилей. Вскрыть машину полицейские будут вправе, если решат, что в ней находятся оружие, боеприпасы или наркотики, а также получив сообщение о готовящемся теракте. Кроме того,

гаишники смогут на законных основаниях взломать автомобиль, за рулем которого находится пьяный водитель, отказавшийся выходить наружу.

Взломав машину в отсутствие собственника, полицейские обязаны в течение суток известить его об этом, а также обеспечить сохранность самого авто и находящихся в нем вещей.

Акцизы вырастут

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс (приняты в 2020 году), устанавливающие повышенные ставки акцизов на ряд товаров. В частности, на бензин (в зависимости от экологического класса) они увеличиваются с 13,2-13,6 тыс. рублей за тонну (действовали по 31.12.2021) до 13,8-14,2 тыс. рублей за тонну.

Акциз поднимется и на дизельное топливо — с 9,1 тыс. до 9,6 тыс. рублей за тонну.

Вырастут акцизы, которые уплачивают автопроизводители, и на легковые автомобили.

ОСАГО подорожает

9 января 2022 года вступает в силу указание Центробанка, увеличивающее границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей на 10%. Для автобусов верхняя и нижняя границы меняются на 5%, а для такси – на 30%. Повышаются региональные коэффициенты (прежде всего, в сельской местности), а также коэффициенты, влияющие на стоимость ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.

С 1 апреля вводятся новые параметры коэффициентов «Бонус-Малус». В зимнюю сессию на рассмотрение Госдумы поступят поправки к закону «Об ОСАГО», предусматривающие увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью в случае ДТП с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей. Обсуждается и введении в автогражданку расчета компенсации после аварии без учета износа поврежденных комплектующих. В Российском союзе автостраховщиков уже предупредили, что такие нововведения потребуют повышения стоимости полисов для водителей на 60%.

В Центробанке же говорят о росте стоимости автогражданки на 20-25%. Как ранее сообщала «Газета.Ru»,

депутаты рассмотрят предложения Общероссийского народного фронта, которые предполагают появление в полисе ОСАГО дополнительных платных опций,

покрывающих ущерб от падения деревьев, сосулек или повреждения машины из-за плохих дорог.

Передать полномочия

До 1 июня, согласно поручению президента, правительство должно разработать поправки в законодательство, которые касаются передачи региональным властям полномочий ГИБДД по рассмотрению дел о нарушении ПДД.

До начала лета кабинет министров подготовит поправки, которые позволят выписывать штраф за некоторые нарушения ПДД (какие именно, пока неизвестно) без составления протокола: на основании фотографии и видео, сделанных с помощью специальных мобильных приложений.

Снегоходы доездились

Минсельхоз России разработал проект постановления правительства, предусматривающий запрет на эксплуатацию неисправных снегоходов, квадроциклов и другой самоходной техники. Как ожидается, он будет рассмотрен до лета и вступит в силу середине 2022 года.

Инспекторы Гостехнадзора, обнаружив на такой технике неполадки тормозной и рулевой систем, неработающую светотехнику, звуковой сигнал или превышение показателей содержания вредных веществ в выхлопе, смогут запретить ее дальнейшую эксплуатацию.

С судимостью в таксисты не пустят

Государственная дума рассмотрит законопроект, который запрещает лицам с непогашенной судимостью работать водителями такси и общественного транспорта. Ограничения коснутся тех, кто совершил преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Не допустят к работе в такси или автобусе и тех, кто был осужден за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Ко второму чтению, как выяснила «Газета.Ru», готовятся поправки, запрещающие также работать тем, кто был виновником ДТП, в котором погибли или серьезно пострадали люди, отбывал срок за истязания и применение насилия в отношении представителя власти, покушался на жизнь судьи или сотрудника правоохранительных органов.

Неправильные камеры

В конце года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий автоматическое аннулирование штрафов, выписанных при помощи камер, установленных с нарушениями. Рассмотрение этого законопроекта во втором и третьем чтениях ожидается в 2022 году.

Электронные ПТС для грузовиков

В России с 1 января вступило в силу постановление правительства РФ, которое меняет правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Согласно этому документу, допускается оформление перевозочных документов не только в бумажном, но и в электронном виде.