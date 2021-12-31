Что будет с ценами на автомобили в 2022 году

Структура российского автомобильного рынка в 2021 году значительно изменилась. На фоне перебоев с поставками машин в выигрышном положении оказались корейские и китайские бренды, они сумели расширить свое присутствие, потеснить «АвтоВАЗ», регулярно встававший на простой. Дефицит машин на российском авторынке продолжится еще минимум полгода, ожидают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, а вот снижения цен ожидать не приходится – помимо аппетитов дилеров растет и себестоимость машин.

Несмотря на перебои с поставками автокомпонентов, сопровождающие мировой автопром весь 2021 год, а также масштабный рост цен, российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей остается в плюсе. По итогам 11 месяцев 2021 года в России продано более 1,4 млн автомобилей, что почти на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствует статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Разная ситуация с поставками компонентов привела и к изменению доли рынка легковых машин у автопроизводителей. Согласно подсчетам «Автостат Инфо», по итогам 11 месяцев рыночная доля корейских брендов (324,8 тыс. автомобилей) превысила 24%, в то время как российские (318,3 тыс. машин) («АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ) не смогли преодолеть эту планку. На третьем месте оказались «японцы» — они занимают в России 15,3% объема рынка.

Суммарные продажи китайских автомобилей при этом обогнали чешскую Skoda – бренды из Поднебесной занимают по итогам 11 месяцев 7,3% российского рынка, чехи – 5,9%.

При этом дефицит полупроводников существенно повлиял на список самых продаваемых в нашей стране моделей – из-за регулярных остановок производства былые бестселлеры потеряли свои позиции, зато появились новые перспективные игроки.

Китайцы наступают

В целом уходящий год стал настоящим прорывом для автокомпаний из КНР в России — ярко обозначился перелом восприятия потребителями этих марок: от умеренных предубеждений и недоверия к ажиотажному спросу. К примеру, по данным АЕБ, существенно выросли продажи китайских брендов Haval, Chery и Geely.

По итогам 11 месяцев Haval, выпускающий кроссоверы и внедорожники на собственном заводе в Тульской области, реализовал на 134% автомобилей больше, чем годом ранее – 34,8 тыс. против 14,8 тыс. за тот же период 2020-го. За спиной остались такие исторические гранды российского рынка, как Mitsubishi и Mazda, при этом китайцы уже вплотную подступили к японцам в плане цен.

Не отстают и другие китайцы — продажи Chery скакнули на 252% — с 9,4 до 32,9 тыс. машин, а Geely – на 63%, до 22,5 тыс. автомобилей.

Во втором полугодии среди 25 самых продаваемых моделей появился кроссовер Haval Jolion, однако по итогам 11 месяцев 2021 года лидеры пока те же, что и годом ранее. Первая тройка – Lada Granta, Vesta и Kia Rio. И если Vesta по итогам года в плюсе, то Granta и Kia Rio сдают позиции.

Падение производства и продаж затронуло и другие бестселлеры российского рынка – во вторую десятку переместились Renault Logan и Toyota RAV4.

Из 25 наиболее продаваемых на российском рынке моделей автомобилей снижение объемов наблюдается у 12. В минусе модели альянса Renault-Nissan и концерна Volkswagen. Hyundai и Kia показывают положительную динамику.

Всё подорожало

На протяжении всего года автопроизводители неоднократно повышали цены на свою продукцию: только в декабре ценники переписали более 20 марок.

В денежном выражении объем рынка легковых автомобилей вырос по итогам 10 месяцев на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,8 трлн рублей.

В ноябре россияне оставили в автосалонах еще 244 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

При этом больше всего за год выросли в цене модели Kia Sorento и седан Audi A3 (оба на 39%), Volkswagen Touareg и Jeep Grand Cherokee (на 38%)

– при этом речь идет о рекомендованной производителем цене, а не той, за которую машину можно реально купить в автосалоне. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за год увеличилась на 23%.

Дилеры на фоне дефицита начали продавать автомобили с большими наценками и «нагрузкой» в виде допоборудования по завышенным ценам, кредитов и страховок. Для желающих обойти эти условия тут же появились «серые» механизмы, вроде продажи мест в очереди на покупку машины или посредников, уверяющих, что им под силу обойти дилерские накрутки.

На электричестве

В августе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию развития электротранспорта в России. Согласно документу, до 2024 в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей, а также запустить более 9 тыс. зарядных станций для них.

При этом в конце октября страны ЕАЭС не смогли договориться о продлении нулевой пошлины на электромобили на следующий год.

Утилизационный сбор на такие машины планируетсяповысить в 9 раз: в Минпромторге это объясняют необходимостью стимулировать производство электромобилей внутри страны. Первая заявка на специнвестконтракт в этой области ожидается в январе.

Проверят тщательнее

Осенью 2021 года в действие вступил новый ГОСТ, регламентирующий проведение отзывных кампаний для автомобилей. Он предусматривает три уровня опасности выявленного дефекта — низкий, средний и высокий, а также три вида отзывов — добровольный, добровольный под надзором и принудительный.

Тщательнее проверять планируется и уровень локализации автомобилей, выпускаемых на территории России:

по заказу Минпромторга НАМИ разрабатывает методику анализа конкретных готовых машин и их компонентов на российское происхождение.

Дешевле не станет

Окончательные итоги рынка будут подведены в середине января, однако уже сейчас эксперты прогнозируют, что «в минус» по результатам года 2021 года российский авторынок не уйдет. А вот в наступившем году объемы продаж новых автомобилей вполне могут снизиться – дефицит полупроводников в мировом автопроме никуда не делся, а рост цен продолжается.

«Сейчас есть статистика за 11 месяцев, и она показывает, что рынок остается в плюсе. За один месяц, естественно, он не уйдет в минус. Плюс 5-6% по итогам года, я думаю, мы получим, — говорит «Газете.Ru» гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. —

Наш консолидированный прогноз говорит о том, что в 2022 году продажи автомобилей на российском рынке могут снизиться на 5-7%. Первое полугодие будет сложным – поставок пока еще недостаточно, цены высокие. Спрос на этом фоне упадет».

Рост цен на российском авторынке в 2022 году продолжится, однако влияние дефицита автомобилей на показатели продаж в будущем году будет ниже, добавляет он.

По итогам 2021 года в сравнении с 2020-м рынок окажется в плюсе, но не в таком большом, как все прогнозировали – из-за нехватки автомобилей и тех условий, на которых дилеры продают машины конечным клиентам, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Как минимум до конца лета ситуация не исправится, потому что электронных компонентов по-прежнему не хватает. И даже при форсированных темпах строительства и ввода в эксплуатацию новых линий по производству микрочипов,

производителям автокомпонентов они поступят в лучшем случае в конце весны, к автопроизводителям – летом, а реальные покупатели машин ощутят снижение дефицита только к середине осени,

— объясняет Бургазлиев «Газете.Ru». — История с дефицитом автокомпонентов затянется минимум на полгода – и возможно, ситуация с поставками еще ухудшится в части предложения автомобилей. Я думаю, что автомобилей будет еще меньше – до весны точно».

К осени поставки должны выйти на нормальный уровень – и дальше все будет зависеть от аппетитов дилеров и автопроизводителей, отмечает эксперт. Возможно, в 2022 году рынок просядет на 3-9%, в зависимости от ситуации: в этом году мы недополучили порядка 250-300 тыс. машин, и отложенный спрос будет обеспечиваться в 2022 году и в начале 2023-го, прогнозирует Бургазлиев.