После приобретения автохолдинга Сергея Петрова «Ключавто» сосредоточит в своих руках более 150 автосалонов

Компания «Рольф», ведущий игрок российского автомобильного рынка, продана дилерскому холдингу «Ключавто», имеющему на данный момент 108 автосалонов в России. На основателя «Рольфа» Сергея Петрова два года назад было заведено уголовное дело, сам он уехал из России. Продажа «Рольфа» на этом фоне была единственным выходом, отмечают эксперты.

Сделку по приобретению «Рольфа» компанией «Ключавто» планируется закрыть в первом квартале 2022 года. В результате объединения компания «Рольф» и ее дочерние фирмы будут объединены в новую компанию «СБСВ-Ключавто», а действующие контракты «Рольфа» сохранятся, говорится в пресс-релизе «Ключавто», поступившем в «Газету.Ru».

Кредит на покупку «Рольфа» будет предоставлен «Альфабанком», также на это пойдут собственные средства «Ключавто». С приобретением «Рольфа» автодилерский холдинг «Ключавто», исторически начавший свое развитие с северокавказского региона, планирует расширить свое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге.

«При создании и развитии «Ключавто» мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления. Бизнесы обладают полной комплиментарностью, и мы стремимся сохранить как бренд «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал «Рольф» на всех уровнях, и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании», — отметил гендиректор «СБСВ-Ключавто» Виктор Сергеев.

Объединенная компания ожидает получения существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе за счет роста объемов продаж ввиду расширения портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, подчеркивается в заявлении «Ключавто».

Окончательную стоимость «Рольфа» стороны не раскрывают.

В январе 2020 года журнал Forbes оценивал стоимость «Рольфа» в 56,3 млрд рублей или $920 млн.

Дилерский холдинг «Рольф», основанный в 1991 году Сергеем Петровым – крупнейший игрок автомобильного рынка России. Ему принадлежат 59 дилерских центров – преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

В портфель брендов, которые продает и обслуживает «Рольф» входит 20 автомобильных марок, включая немецкие премиум-бренды, а также Mitsubishi, Nissan Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Mazda, Hyundai. Также «Рольф» торгует мотоциклами BMW.

В июне 2019-го против основателя «Рольфа» Сергея Петрова, а также нескольких топ-менеджеров компании было возбуждено уголовное дело по обвинению в валютных переводах нерезидентам с использованием подложных документов. По версии следствия, в 2014 году руководители автодилерского холдинга выкупили у кипрского офшора «Панабел Лимитед» акции дочерней компании «Рольф Эстейт». Таким образом из «Рольфа» удалось вывести 4 млрд рублей, посчитали в Следственном комитете.

Тогда же Сергей Петров был объявлен в международный розыск и заочно арестован – на момент предъявления обвинений он покинул Россию. Предъявленные обвинения Петров не признал.

Возможность продажи «Рольфа» рассматривалась его владельцами с осени 2019 года – тогда кипрский офшор Delance Ltd, подконтрольный семье бизнесмена, уведомил о подготовке к продаже 100% компании, а сам Петров заявил о намерении начать автодилерский бизнес в Европе.

В конце ноября этого года появилась информация, что Химкинский суд Московской области планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры против «Рольфа» на общую сумму 12,85 млрд рублей. Вслед за этим дилерский холдинг сообщил о накоплении на собственных счетах этой суммы, на которую был наложен арест.

Покупка «Рольфа» позволит компании «Ключавто» присоединить к своим 108 салонам еще 50 и выйти в новые регионы, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург, однако при объединении бизнесов могут возникнуть сложности в управлении, отмечают эксперты.

С учетом особенностей взаимоотношения «Рольфа» с поставщиками, объединенная компания может получить определенные преференции от автопроизводителей, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Почему произошла эта сделка, вполне очевидно – основной бенефициар «Рольфа» находится под уголовным преследованием и живет за границей. Других вариантов, кроме как продать компанию, не существовало, и переговоры с разными покупателями велись уже давно, — говорит Мосеев «Газете.Ru», — Сейчас, вероятно, цена устроила и покупателя и продавца».

Монополизировать рынок с приобретением «Рольфа» у «Ключавто» вряд ли получится, считает Мосеев, однако могут возникнуть вопросы в оперативном управлении.

«У «Ключавто есть опыт интеграции приобретаемых компаний в собственную структуру, однако корпоративные культуры компаний отличаются. И то, насколько менеджмент «Рольфа» сможет сработаться в команде «Ключавто», вызывает вопросы», — заключает Мосеев.