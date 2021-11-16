Краснов раскрыл, как чиновники обогащаются за счет установки дорожных регистраторов

Фото- и видеокамеры на российских дорогах, которые фиксируют нарушения ПДД, нередко ставят только ради прибыли, а не сохранения безопасности, заявил во время выступления в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов. Сами эти регистраторы часто работают неправильно, из-за чего автолюбители получают незаконные штрафы. Страдает и государство, пользуясь контрактами на установку камер, должностные лица разворовывают бюджетные деньги.

По словам Краснова, в этом году прокуратура совместно с Росфиннадзором, ФСБ и МВД выявила множество картельных сговоров вокруг закупки и установки систем фото- и видеофиксации нарушений. Участники таких сговоров покупали аппаратуру, технические характеристики которой отличались от указанных в контрактах, не исполняли «условия контракта при формировании его начальной цены». В качестве примера Краснов привел Кировскую область, где расследуется дело в отношении регионального министра и директора предприятия, которые незаконно ввели в эксплуатацию систему видеонаблюдения, причинив региону ущерб на сумму более 78 млн рублей.

Многие системы видеонаблюдения, указал Краснов, запускают с неотлаженным программным обеспечением, в результате чего водители незаконно получают административные штрафы. Он добавил, что некоторые дорожные камеры, наоборот, не работают после установки «при попустительстве соответствующих должностных лиц».

«Установка систем видеофиксации, в первую очередь, преследует цели обогащения, монетизации, чтобы как можно быстрее получить прибыль. А вопросы безопасности отходят у нас на второй план», — резюмировал прокурор.

Он пообещал, что Генпрокуратура будет «на системной основе» проверять эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на системы видеофиксации дорожных нарушений.

Дискуссию вокруг дорожных камер поднял во время правительственного часа в Думе депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он заявил, что в России растет социальная напряженность из-за того, что камер на дорогах становится все больше, и все чаще людей незаконно штрафуют на основе их данных.

«Под благими предлогами якобы борьба за безопасность движения превратилась в типичный бизнес, когда местные чиновники обогащаются, аффилированные фирмы обогащаются, региональные бюджеты пополняются. Но при этом мы видим, какие могут быть настроения в большой социальной группе и какие могут быть последствия», — предупредил парламентарий.

Проблему работы дорожных камер в России обсуждают не первый раз. Еще в 2019 году президент Владимир Путин говорил, что недопустимо специально ставить их так, чтобы водитель попал на штраф. «Не нужно эти камеры на опасных участках специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», — пояснял российский лидер.

Тогда же руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил, что частные камеры видеофиксации в России стали средством заработка и это никто не отрицает. Координатор общественного движения Общество «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что камеры ставят на там где опасно, а «там, где денежно». В МВД, в свою очередь, утверждали, что места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам статистики аварийности в субъектах.

В России дорожные камеры наблюдения используют с 2008 года. Уже много лет большинство нарушений ПДД устанавливают именно по ним. Так в 2020-м с помощью комплексов видеонаблюдения выявили почти 90% всех административных правонарушений в области дорожного движения. В общей сложности в прошлом году дорожные камеры «заработали» 117 млрд руб., во столько обошлись российским автолюбителям выписанные ими штрафы. Ожидаемо лидировала Москва — столичные водители принесли бюджету (и владельцам камер) 23 млрд руб. Для сравнения, это больше годового бюджета Калужской и Смоленской областей, вместе взятых.

Число камер неуклонно растет, а вместе с ним и количество зафиксированных с них нарушений. За 2020 год в России вынесли на 19,2% больше штрафов за нарушения ПДД, снятых камерами, чем годом ранее. В этом октябре в одном Санкт-Петербурге с камер было зарегистрировано более 1 млн нарушений правил дорожного движения, это почти в пять раз больше, чем за весь прошлый год.

В прошлом году количество стационарных комплексов фото- и видеофиксации на российских дорогах увеличилось сразу на 27,4%, их число составило 17,2 тыс. Для сравнения: в 2019 году на дорогах работали 13,5 тыс. стационарных комплексов, в 2018 году — 11,5 тыс., в 2017-м — 9,1 тыс., а в 2016-м — 7,2 тыс. В то же время количество передвижных комплексов в прошлом году уменьшилось на 5,4% до 3,5 тыс. единиц. В 2016 году их насчитывалось 3,9 тыс. Лидирует по общему числу комплексов видео- и фотофиксации Москва, за столичными водителями следят более чем с 2,5 тыс. камер.

Пресс-служба ассоциации ОКО, которая объединяет операторов и разработчиков систем фиксации нарушений, отмечала, что число штрафов, выписанных по камерам, растет не из-за того, что их больше ставят на дорогах. В ассоциации пояснили, что эффективность камер постоянно улучшается, поэтому они замечают больше нарушений. В то же время председатель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов указывал, что высокая результативность некоторых камер может быть связана не с поведением водителей, а с плохой организацией дорожного движения в конкретном месте.

На покупку камер и их обслуживания нужны значительные средства, поэтому в этой сфере государство сотрудничает с частными компаниями. Частники устанавливают и обслуживают комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, а деньги за это получают как часть от штрафов, которые выносятся благодаря камерам. Так как административное правонарушение могут оформить только сотрудники ГИБДД, во всех регионах есть специальные Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), которые получают данные от операторов камер, проверяют их и выписывают на их основе штрафы.

Чаще всего с помощью камер фиксируют превышение скорости. Это в принципе самое распространенное нарушение на дорогах, на него пришлось 85% от общего числа нарушений, зафиксированных как камерами, так и инспекторами ГИБДД в прошлом году. На втором месте, по итогам прошедшего года — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Замыкает тройку самых популярных нарушений проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика.

Постепенно, как указывали в ОКО, камеры действительно обучают выявлять все больше новых типов нарушений ПДД. Так, в сентябре мэрия Москвы объявила тендер на стационарные дорожные камеры, у которых будут значительно улучшены технические возможности. Например, они смогут различать мотоциклистов без шлемов и байкеров, которые опасно маневрируют между полосами, а также автомобили без техосмотра и ОСАГО.

Технически могут улучшить не только камеры, но и процедуру взыскания штрафов за снятые ими нарушения. Весной Минюст предложил упростить ее и просто автоматически списывать средства со счетов нарушителей. В ведомстве пояснили, что это облегчит работу судебных приставов, которым сейчас, чтобы добиться принудительной уплаты штрафа, приходится направлять запросы в банки. Эксперты на это отметили, что автоматическая система списания штрафов затруднит их обжалование.