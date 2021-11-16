Что изменится, когда выписывать штрафы за нарушение ПДД будут местные власти

Полномочия по вынесению штрафов за нарушение ПДД планируется передать региональным властям. Президент Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство. Эксперты же видят в этой инициативе «подводные камни» — по их мнению власти регионов больше заинтересованы в пополнении бюджетов, а не в обеспечении безопасности на дорогах.

Накануне Владимир Путин по итогу заседания Госсовета поручил правительству завершить работу по внесению изменений в законодательство, касающихся передачи от ГИБДД субъектам РФ полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Работу планируется закончить к 1 июня 2022 года, ответственным за это назначен лично премьер-министр Михаил Мишустин.

Поручения относительно передачи регионам полномочий рассматривать материалы с камер видеофиксации нарушений ПДД давались президентом и ранее. В 2015 году правительством в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий власти субъектов федерации правом рассматривать материалы и назначать штрафы по 38 составам административных правонарушений из 12-й главы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)

— в том числе за превышение скорости, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил проезда железнодорожных переездов и другие составы, которые можно контролировать посредством дорожных камер.

В 2017 году законопроект был принят в первом чтении, однако его дальнейшее рассмотрение неоднократно откладывалось.

На заседании Госсовета губернатор Курской области Роман Старовойт предложил предоставить регионам право создавать систему дифференцированных штрафов за нарушение ПДД с учетом платежеспособности населения.

Передача полномочий по выписыванию дорожных штрафов от ГИБДД к региональным властям приведет к их резкому росту, поскольку власти в регионах заинтересованы, в первую очередь, в пополнении бюджетов (дорожные штрафы остаются в субъектах РФ), а не в обеспечении безопасности дорожного движения, говорят эксперты.

«В первом чтении мы приняли этот законопроект с большим скрипом. Он был внесен в 2015 году и только в 2017 был принят в первом чтении, при моем активном противодействии.

Теперь его достанут из-под сукна, потому что есть прямое поручение президента»,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Госдумы, лидер автомобильного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Он полагает, что это вопрос национальной безопасности, сейчас штрафы выносят только те сотрудники ГИБДД, которые допущены к работе с персональными данными. С помощью камер можно отследить маршрут любого автомобиля – в том числе перевозящего деньги, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, напоминает активист.

Нельзя эту компетенцию отдавать гражданским ведомствам – это может привести к утечкам данных, добавляет Лысаков, также есть вероятность, что на работу в такие структуры устроится человек, который по заказу соберет эти данные, продаст их и спокойно скроется.

Если администрирование дорожных штрафов отдать в руки региональных властей, это и дальше будет способствовать тому, что система ГИБДД будет разрушаться, а проблемы безопасности дорожного движения не будут решены, соглашается депутат Госдумы (ЛДПР) Ярослав Нилов.

Если проанализировать, по каким причинам на дорогах гибнут люди, в первую очередь, — это пьянство за рулем, некачественные дороги, выезд на встречную полосу. Камерами эти вопросы не решить,

— сказал Нилов «Газете.Ru», — Уже много лет мы наблюдаем, как система ГИБДД уничтожается и, считаю, что это напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Камеры сегодня устанавливаются безобразно».

Если постановления о привлечении к ответственности за нарушения ПДД будут подписывать региональные чиновники, их можно будет выносить еще больше, добавил Нилов, поскольку с помощью штрафов за превышение скорости будут зарабатывать компании, которые их обслуживают, и пополняться региональные бюджеты. Вместе с тем депутат затруднился ответить, будет ли поддерживать планирующуюся инициативу.

«Сначала надо посмотреть законопроект. Тот, который был принят в первом чтении, мы не поддерживали», — отметил Нилов.

Региональные власти в первую очередь заинтересованы в наполнении бюджета, а не обеспечении безопасности дорожного движения, соглашается председатель «Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

«Волей или неволей они будут стараться провоцировать совершение административных правонарушений, чтобы выписывать как можно больше штрафов, — говорит Похмелкин «Газете.Ru». — Я категорически не поддерживаю инициативу расширить полномочия региональных властей в части назначения и сбора штрафов с водителей».

На самом деле административный штраф имеет совершенно другое социальное назначение.

Его задача – не применяться в действии, а быть средством предупреждения правонарушений,

и чем меньше нарушений совершается, тем лучше, а значит и чем меньше штрафов собирается, тем лучше с точки зрения безопасности дорожного движения, считает он.