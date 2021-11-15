Водителей смогут наказать на основании фото и видео, снятых на телефон

До 1 июня 2022 года необходимо принять поправки, позволяющие назначать административные наказания за отдельные нарушения ПДД без протокола об административном правонарушении. Делать это можно будет на основании полученных через специальные мобильные приложения материалов фото- и (или) видеосъемки. Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основе фото и видео, получаемых через специальное мобильное приложение. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном 15 ноября на сайте Кремля.

«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении

на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — отмечается в тексте.

Кроме того, кабмину предстоит проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Срок исполнения этих поручений — до 1 июня 2022 года.

«Народный инспектор»

В ГИБДД ранее сообщали о возможности применения системы «Народный инспектор» на федеральном уровне. Ожидается, что благодаря ей любой человек сможет зафиксировать нарушение ПДД с помощью своего смартфона и передать записанное видео в Госавтоинспекцию.

Предполагается, что для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, скачать приложение, а также указать время и координаты съемки. Планируется, что привлекать к ответственности с помощью «Народного инспектора» будут только владельцев автомобилей, которые систематически нарушают ПДД, пишет ТАСС.

Интересно, что в некоторых регионах уже действуют такие приложения. В частности, в ноябре 2014 года систему «Народный инспектор» запустили в Татарстане. К июню 2020-го с помощью нее было подано свыше 326 тыс. заявок (рассмотрено более 228 тыс.). Чаще всего граждане жаловались на парковку на тротуаре или на «зеленой» зоне, а также на то, что водитель не пропустил пешехода.

«Помощник Москвы»

В столице с 2015 года работает приложение «Помощник Москвы». В нем зарегистрированы 757,8 тыс. человек, указывает РБК. За каждое нарушение, которое фиксирует пользователь, ему начисляют баллы, которые можно потратить в магазине, на оплату проезда, парковки и т.п.

Комментируя поручение президента, автоэксперты напоминают как раз о московском опыте. По их словам, после запуска этой системы в суды массово направлялись дела о правонарушениях на дорогах, зафиксированных с помощью приложения.

Однако в подавляющем большинстве случаев судьи считают соответствующие доказательства недостаточными для признания нарушителей виновными.