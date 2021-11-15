Водителей смогут наказать на основании фото и видео, снятых на телефон

Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основе фото и видео, получаемых через специальное мобильное приложение. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном 15 ноября на сайте Кремля.
«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении
на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — отмечается в тексте.
Кроме того, кабмину предстоит проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Срок исполнения этих поручений — до 1 июня 2022 года.
«Народный инспектор»
В ГИБДД ранее сообщали о возможности применения системы «Народный инспектор» на федеральном уровне. Ожидается, что благодаря ей любой человек сможет зафиксировать нарушение ПДД с помощью своего смартфона и передать записанное видео в Госавтоинспекцию.
Предполагается, что для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, скачать приложение, а также указать время и координаты съемки. Планируется, что привлекать к ответственности с помощью «Народного инспектора» будут только владельцев автомобилей, которые систематически нарушают ПДД, пишет ТАСС.
Интересно, что в некоторых регионах уже действуют такие приложения. В частности, в ноябре 2014 года систему «Народный инспектор» запустили в Татарстане. К июню 2020-го с помощью нее было подано свыше 326 тыс. заявок (рассмотрено более 228 тыс.). Чаще всего граждане жаловались на парковку на тротуаре или на «зеленой» зоне, а также на то, что водитель не пропустил пешехода.
«Помощник Москвы»
В столице с 2015 года работает приложение «Помощник Москвы». В нем зарегистрированы 757,8 тыс. человек, указывает РБК. За каждое нарушение, которое фиксирует пользователь, ему начисляют баллы, которые можно потратить в магазине, на оплату проезда, парковки и т.п.
Комментируя поручение президента, автоэксперты напоминают как раз о московском опыте. По их словам, после запуска этой системы в суды массово направлялись дела о правонарушениях на дорогах, зафиксированных с помощью приложения.
Однако в подавляющем большинстве случаев судьи считают соответствующие доказательства недостаточными для признания нарушителей виновными.